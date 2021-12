Cozinha autoral e móveis antigos no Caminho das Árvores

Dá um pouquinho de trabalho para chegar, mas até que vale a pena: depois de percorrer – e talvez se perder – as ruas labirínticas do Caminho das Árvores, se vê, de longe, a fachada d’O Quintal Café & Bistrô. O restaurante funciona numa casa, daquelas grandes e um tanto antigas, típicas do bairro.

Lá dentro, logo chama a atenção a decoração, que passa longe do gosto dos minimalistas que pregam a palavra do ‘menos é mais’. São tantos quadros, placas, lembranças de viagens e móveis que o espaço ficou todo atulhadinho, mas cheio de encanto. “Comprei quadros novos e juntei também com uns que já tinha em casa. Coube tudo perfeitamente, parece projetado, mas foi tudo coisa minha”, conta a advogada e proprietária Mariana Santiago. No cardápio, Mariana, que garante não saber cozinhar, juntou as próprias experiências gastronômicas com as ideias da chef Hellen Pacheco.

Uma boa pedida são os Conchigliones Tia Dedê, uma massa em formato de concha com molho de tomate e mix de queijos gratinados (R$ 56). Para quem gosta de frutos do mar, uma opção é o Camarão do Boca (R$ 35), servido no pão com azeite e pimenta – mas fica o aviso: é realmente apimentado. Às quintas, há sempre jazz e, nas sextas e sábados, shows de voz e violão. Aos domingos, o espaço abre para o almoço, com destaque para o buffet de feijoada servido no jardim. Na primeira sexta-feira de setembro, o plano é inaugurar a confeitaria d’O Quintal, com chás, tortas e diferentes tipos de café.

Destaque: As mães e os pais podem ir sossegados porque há lugar para as crianças brincarem entre um prato e outro. Uma professora de artes e teatro as acompanha num espaço com brinquedos, piscina de bolinhas, bichos de pelúcia e muito lápis de cor.

O Quintal Café & Bistrô: Alameda das Mongubas nº 58, Caminho das Árvores. De quinta a sábado, das 18h às 24h, e domingo, das 12h às 17h.

