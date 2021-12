Cotidiano > Teoria das Muitas Cidades

Sonhei que a Ladeira da Montanha se transformava em uma enorme galeria de lojas. Vendedores de souvenirs, baianas alegóricas e food trucks de acarajé encenavam uma Salvador de comercial. A baía continuava se revelando no cume, deslumbrantemente azul em dias de sol. A torre da Conceição permanecia igual, emergindo feito a ponta de um iceberg na parte alta da encosta. Mas, em vez de badaladas, o sino da igreja dava lugar a um mirante da Polícia Militar, que protegia os turistas - quase todos brancos - do assédio de meninos negros e pardos.

Em algum universo paralelo esse sonho infeliz de cidade se tornará real. Segundo a Teoria dos Muitos Mundos do físico americano Hugh Everett, para cada possível resultado de uma ação, a realidade se divide em uma cópia de si mesma para atender a todas as possibilidades. Agora pense aqui comigo: não deve ser diferente no cosmo das gestões públicas. Exemplo? Imagine o calçadão de Copacabana deteriorado pelo tempo. Em uma realidade possível, é feita a manutenção do mosaico. Em outra, substituem-se as pedrinhas portuguesas por uma camada generosa de cimento.

Num mundo paralelo ao nosso, as ruínas do Coliseu foram demolidas e reconstituídas em concreto. Os canais de Copenhague, por séculos maltratados pelos dejetos domésticos e industriais, varridos para debaixo de galerias subterrâneas, com pracinhas de convivência na superfície. Nalgum espelho do universo os vendedores paraenses do Mercado Ver-o-Peso foram substituídos por chefs de tucupi gourmet. Em outra Lisboa desmembrada pelo suicídio quântico, espigões brotam do chão desfigurando a arquitetura portuguesa e sombreando o Tejo.

Vai para Cuba? Torça para ser sorteado por uma dimensão em que Havana Vieja não sucumbirá às desapropriações e se transformará em bairro temático. Parada em Punta Cana? Tomara que, passeando pelos coqueirais, você pise na areia. Uma vantagem da Teoria dos Muitos Mundos é que, quando o universo se desmembra, você não tem consciência do que se tornou em outra realidade. Se tudo deu errado, você não precisa invejar a sua versão que deu certo. Vale para sua cidade.

adblock ativo