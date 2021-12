Cotidiano > Querido século 21,

Escrevo para avisar que as suas malas e pertences já chegaram. A maior parte do material é surpreendente, útil, divertido, esteticamente agradável e altamente tecnológico, embora confesse que algumas coisas, como o google glass, ainda acionem com força o meu senso de ridículo. Mas o que preciso desesperadamente saber é: quando é que VOCÊ chega?

Desculpe o excesso de ansiedade, mas há motivos. Está todo mundo de smartphone na mão, capaz de fotografar, filmar, criar e comunicar-se em tempo real com o Japão, se quiser. Está todo mundo hiper-conectado: perto de quem está longe e longe de quem está perto. Quando você vier, vai ser maravilhoso. Mas, por enquanto, você se espantaria com a quantidade de selfies e notícias falsas compartilhadas com indignação tão feroz quanto infundada.

Ainda bem que não estamos nos anos 30 ou 40: nunca uma mentira foi repetida tantas vezes em tão pouco tempo para tantas pessoas. Por exemplo: na Parada Gay de São Paulo, Viviany Beleboni fez uma performance em que aparecia crucificada para denunciar a violência transfóbica. Num piscar de olhos, multiplicaram-se mensagens acusando-a de "desrespeito" aos cristãos. Ninguém explicou qual seria exatamente o desrespeito cometido, mas essa asserção, assim vazia e perigosa, foi repetida, reverberada e compartilhada incontáveis vezes. Apesar da escolha da cruz, ninguém sequer teve a curiosidade de perguntar se Viviany é cristã, o que dá a medida da negação de sua humanidade. Em seguida, apareceram os memes com a foto de uma pessoa morta com os braços abertos em cruz, a quem foi falsamente atribuída a identidade da performer, junto com a mensagem de alguns evangélicos sobre a "justiça" (vingança) divina: "aqui se faz, aqui se paga". Enquanto isso, a Viviany real sofreu ameaças de morte. Assim, crucificaram-na outra vez, e outra, e outra, confirmando ao infinito a metáfora que ela encenou na parada.

Também apedrejaram, Bíblia em punho, uma menina de 11 anos, quando saía de um ritual do candomblé. Bíblia, apedrejamento, crucificação: a essa altura, você, entre o soluço e a gargalhada, já entendeu a natureza do problema. Impossível não lembrar a Idade Média, o tédio das aulas de história: é claro que não repetiríamos tantos erros toscos.

Que sentido fazia torturar canhotos, queimar mulheres, negar a alma aos negros? Que tipo de gente seria capaz de propor isso e - pior - de acreditar e obedecer? Que tipo de cegueira impediria as pessoas de perceberem a manipulação grosseira, os interesses políticos e econômicos ocultos? Pois bem, no medievo digital, os inimigos são as minorias sexuais e o povo de santo, e enquanto estes são mortos e perseguidos, a bancada evangélica vota a diminuição de impostos para suas igrejas, propõe o crime de "cristofobia" (revival da Santa Inquisição) e reza pais-nossos no Congresso, sem que se grite "desrespeito!" em nome do único livro que todos os brasileiros são de fato obrigados a seguir: a Constituição.

Você vai ponderar: nem todos os evangélicos são fundamentalistas teocráticos. Não devem ser. Smartphones e urnas eletrônicas estão aí para que possam se expressar e se manifestar contra o horror propagado por seus líderes e seguidores fanáticos. Só falta você chegar.

