Cotidiano > O apocalipse da linguagem

De todos os estragos deste ano eleitoral até outubro, e mais ainda depois de outubro, talvez o mais desolador tenha sido o que aconteceu com a linguagem, o mais básico instrumento de humanidade, sem o qual nenhum projeto civilizatório tem chance de perdurar. Sem providências rápidas, é possível que não demore muito até que estejamos reduzidos a grunhidos babélicos.

Em algum lugar do caminho, esmagada, dilacerada, ficou uma deliciosa figura de linguagem, que há tempos dava sinais de debilidade, mas cuja morte parece agora irreversível: a ironia. Adolescentes tentam resgatá-la, acrescentando ao final de frases absurdas a expressão #sqn, "só que não", atualização do velho e cansado "para não dizer o contrário". Mas que sabor pode preservar uma ironia assim despida? Pior destino do que esse, por outro lado, é o da ironia autodevorada, quando, ao final daquela afirmação calculadamente irracional, disparatada, alguém concorda, efusivo: "É isso mesmo, tirou as palavras da minha boca!". E lá vai você, humilhado, esclarecer que não-é-bem-assim.

Alguns vocábulos, por sua vez, parecem ter perdido o sentido: "leviana", por exemplo, palavra tão circunspecta e útil, provavelmente nunca mais poderá ser ouvida sem provocar pequenos esgares. "Ditadura" e "democracia", pelo visto, trocaram de lugar, e tudo indica que vai ser difícil ter uma conversa inteligível a respeito de qualquer um dos dois conceitos até que se crie algum projeto urgente de recuperação da sanidade linguística nacional. Já "comunismo" ressuscitou tal qual zumbi dos recônditos da Guerra Fria, com força total, mas não há indícios sobre o que significa o termo agora; sabe-se apenas que tem forte carga pejorativa e efeito de catástrofe em certos espaços sociais.

Aliás, se paradoxos explodissem, não teria restado pedra sobre pedra na principal avenida da maior cidade da América Latina, onde uma pequena multidão se manifestou democraticamente num domingo de sol para pedir a instauração de uma ditadura no país. Resta-me acreditar que é exatamente nesse lugar que a esperança de uma linguagem comum novamente começará a nascer, quando a urgência nos forçar a reaprender a pronunciar em uníssono uma palavra da primeira infância de qualquer um de nós: "Água". E, pensando bem, não seria isso uma ironia?

