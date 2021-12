Cotidiano > Ideia para uma greve

Um dia faremos ainda uma grande greve geral, a maior de todas que já se teve notícia. Não será de trabalho, nem de fome será - muito pior: será greve de riso.

Começaremos fingindo que já não achamos graça da piadaria cretina daqueles colegas de trabalho mais chegados - tudo combinação de macaco velho, para confundir o patronato. Haverá quem pense "ótimo, rindo menos entre eles, produzem mais". Será a hora do bote: cheios de coragem, fecharemos a cara de vez; coletivamente negaremos nosso sorriso amarelo à genialidade, ao senso de humor de nossos superiores imediatos. Executaremos nossa função, nada além.

Nem vai precisar de piquete: rareado o riso que amortece a relação, privados de afagos no ego, os chefinhos terão que levar nosso recado a seus chefes, e esses aos chefes de seus chefes, e aqueles aos chefes daqueles chefes, até chegar nos chefões: "Alguém desça para negociar com esses diabos! Freiem o ajuste, troquem as políticas, refaçam a república! Deem-lhes abonos, planos de carreira, direitos, contratos… aumento até, se preciso for. Mas façam-lhes voltar a rir!"

Propostas infames virão, mas nem as ouviremos: nada de alvissareiro haverá de vir desse empresariado inconsequente, desses políticos apodrecidos, desses gestores desumanos, dessa escumalha moral-estético-ideológica que temos por elite. Nenhum risinho de canto de boca há de lhes ser cedido!

Eles aí berrarão enlouquecidos ante tanta falta de graça - mas nós resistiremos. E se descabelarão, e sairão correndo nus pela rua, e se atirarão das janelas, deprimidos como se lhes faltasse a luz do sol - mas nós resistiremos. Ameaçarão; demitirão; tentarão, por decreto, restituir às relações trabalhistas nossa risada amalgamadora - mas nós, unidos, resistiremos.

Em público, nem uma gracinha. Secretamente, no conforto de nossos sofás, cairemos é na gargalhada, seguindo pelos jornais, pela TV, o definhar melancólico das classes que mandam no mundo, e junto com elas as que lhes fazem claque. Porque a essa altura já então terá ficado provado que, abandonada à própria pobreza de espírito, essa gente dirigente é só mesmo uma gentinha sem graça, triste de dar dó. E teremos vencido.

