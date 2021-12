Cotidiano > Felicidade clandestina

Desconfie da felicidade sem motivo. De quem ri feito o Gato de Alice sem mover uma ruga do nariz pra cima. Receberia as piores notícias dos seus lindos olhos - eu te digo em silêncio enquanto você exibe a sua dentadura no Instagram. Conheço alguém assim. É a mesma amiga que me envia mensagens motivacionais pelo WhatsApp. O plano de fundo é sempre o nascer do sol ou um bebê plantado em um jarro de flores. Mês passado me parabenizou por meu natalício com algumas platitudes sobre família e sucesso profissional. "Felicidades!", encerrou.

Desconfie do bom humor que te aborda na calçada. Lembro do amigo Gil que, de tanto sofrer assédio do voluntário do Greenpeace, confrontou a felicidade de balcão com sua prima bastarda, a sinceridade.

- Oi, que dia lindo! Você tem um minutinho para o meio ambiente?

- Não, obrigado.

Desconfie também do poeta itabirense. "Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade". Você disse isso mesmo, Carlos? Digito seu nome no Google e você aparece mais sério que risonho. Te vejo sentado à beira-mar e te acho deprimido. Desconfie do Facebook. O amigo André ridicularizava a onomatopeia tonta dos que, na falta do que dizer, despejavam risadas em seus posts sobre Brigitte Bardot. André odiava principalmente os kkk, os hehehe e os rsrsrs. Nesta ordem.

Sexta fez um ano que ele morreu - lembra o amigo Lucas pelo Gtalk, enquanto redijo este Ensaio Informal sobre a Rabugice. "Felicidade é brinquedo que não tem", nos sussurra Assis. Chove tristeza. Mas logo cai uma gota de alegria: ouvimos um programa antigo de rádio em que o antropólogo Roberto Albergaria galhofa do blog do amigo Franciel. O amigo Franciel, por sua vez, manda dizer que felicidade é o resultado do Ba x Vi. A vida não precisa ser feliz o tempo todo, basta ser interessante - me diz o garoto-amigo Vitor nos meus rompantes de Pollyanna. Os melhores toques são de casa. A amiga Maria pede pra ir ao banheiro. Você está feliz, mãe? - pergunta, em razão de ela ter aposentado as fraldas. Claro que estou - sorrio como manteiga. Ela já sabe a diferença entre o ser e o estar.

