Cotidiano > Benjamin e as cidades áridas

Uma barbeiragem pegar a contramão, espremido entre os gordos casarões do Sodré, ameaçado a norte por uma caminhonete, a sul por dois carros, a leste e oeste por pedestres e seus gestos em hélices, batidas na chaparia e orientações aguerridas, algumas em defesa do avançar, cavalaria, e degolar: exato, gritos de "vá em frente", sem acerto com as leis do trânsito e as religiões.

De carona, o escritor americano Benjamin Moser acompanhava a minha danação, mas atentava mesmo para o alvoroço nas calçadas. "Todos se sentem livres para participar da vida alheia", sentenciou, com os olhos banqueteados. Há quatro anos, em Salvador, ele concluía a leitura de A alma encantadora das ruas, do cronista João do Rio, de cujas páginas parecia brotar aquele rebuliço pleno de aroma antigo. "Eu amo a rua", anunciava João do Rio. Uma paixão congênere moveu Benjamin a lançar o ensaio Cemitério da Esperança (Ed. Cesárea), em apoio ao Ocupe Estelita, o movimento que opõe-se à construção de 13 torres no centro histórico do Recife, justo na várzea do Capibaribe, onde o poeta Joaquim Cardozo fez reunirem-se "em congresso todos os ventos do mundo".

Benjamin incorporou-se à cena intelectual brasileira desde sua inevitável biografia de Clarice Lispector. Dessas almas nada tementes a paisagens estrangeiras, é um escritor de erudição maior que os limites das leituras de gabinete, pois se lança às vivências urbanas, sente os hálitos das cidades, vasculha as catedrais. Na descoberta do mundo, conhece mosteiros e refúgios de bibliófilos, sem perder a curiosidade por uma festa de Oxum, na Bahia, ou pelos vestígios da crítica Susan Sontag, na Bósnia. Faz alguns meses, lendo um ensaio sobre o austríaco Stefan Zweig, imaginei Benjamin no mesmo trem e em cabine vizinha ao autor de O Mundo que Eu Vi, outra inteligência capaz de refletir sobre as escuridões da história. Cemitério da Esperança contempla as trevas urbanas e a cafonália das cidades brasileiras, medindo o tanto que Brasília contribuiu para esse urbanismo árido. "Se tirassem meu retrato em pé em Brasília, quando revelassem a fotografia, só sairia a paisagem", escreveu Clarice Lispector. Na capital do país, décadas mais tarde, seu biógrafo sentiu-se "trancado dentro de uma sala pequena sem janelas".

O ensaio de Benjamin Moser é uma advertência estendida a todas as cidades. O sentido é outro, o embate também, mas em seu ânimo há algo do calor da célebre frase de um personagem de Balzac, no final de O pai Goriot. Do alto do cemitério do Père-Lachaise, após a morte de Goriot, Rastignac desafiou Paris: "Agora, é entre nós dois!". Neste duelo, e na contramão, sou mais Benjamin.

adblock ativo