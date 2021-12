Cotidiano > A força da delicadeza

Diz-se dos vizinhos que são pessoas a quem se pode pedir uma xícara de açúcar quando o supermercado está fechado. A jovem que vive no sexto andar só conhece o vizinho do quinto através da janela. É pela fumaça que invade o seu quarto em intervalos mais ou menos regulares durante o dia que ela sabe que ele fuma. Ela, que detesta cigarros, mas ainda não aprendeu a viver sem respirar. Foi o incômodo crescente que a fez interfonar para o apartamento abaixo do seu pela primeira vez. Com intermediação do porteiro, ouviu a voz rouca de um homem mais velho que talvez já tivesse encontrado num trajeto fugaz de elevador, em que possivelmente se cumprimentaram com um meneio de cabeça. Será que, ao invés de fumar à janela, ele poderia fumar dentro de casa ou em outro lugar, por favor? É que a fumaça que sobe para o quarto, além do odor desagradável, provoca-lhe reações alérgicas. Ele diz, ríspido, que não pode fazer nada: é o vento que leva a fumaça. Força da natureza! Ela pensa em jogar um balde de água da sua janela: não poderia fazer nada se o atingisse, afinal, é a gravidade. Força da natureza.

A invasão aérea continua, diária. Guerra declarada. Ela muda de estratégia: uma voz ao interfone não parece uma forma humana, mas uma cabeça saindo de uma janela é pelo menos parte de uma pessoa. No cigarro seguinte, coloca a cabeça para fora: ei, vizinho, será que dá para fumar em outro lugar? Ela vê o branco dos cabelos abaixo do seu aparelho de ar condicionado, enquanto ele responde, com a mesma voz rouca, feroz e autoritário: para de me encher o saco, a casa é minha, eu fumo onde quiser! Ela levanta a voz: o senhor é um grosso! A voz dele sai rasgando a garganta: vá para o inferno! Ela fecha a janela com um estrondo. Uma xícara de veneno. Um dia envenenado.

No dia seguinte, ao meio-dia, toca o interfone no sexto andar. Ah, não!, pensa a jovem, é ele, esse animal! Respira fundo, veste a armadura, prepara-se para o embate, endurece a voz: alô? Do outro lado, uma voz feminina, de mulher mais velha, a surpreende: olá, tudo bem? Ela confere: a ligação vem mesmo do quinto andar, mas não é ele, é ela. Ele deve ser casado, há outra pessoa ali. Gentilmente, a mulher explica que o ar-condicionado do sexto andar goteja na sua janela, será que é possível fazer algo a respeito? Ela arrisca se queixar sobre o cigarro outra vez, mas agora ouve: sim, entendo, também não gosto do cheiro, é verdade, há o playground, outro lugar. Desculpe o incômodo, diz uma. Se precisar de alguma coisa, diz a outra. Desliga-se o ar-condicionado, a fumaça desaparece. Não era preciso fazer mais nada. Força da delicadeza.

