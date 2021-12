Cotidiano > A era das picuinhas

Como é de conhecimento dos eruditos leitores desta briosa revista, os personagens de Paulinho da Viola na belíssima e tensa canção Sinal Fechado não conseguem estabelecer um diálogo mais prolongado porque um vai "indo correndo pegar o lugar no futuro". Naquela pequena obra-prima, o filho do Cesar Faria já denunciava, numa crítica antecipadoramente sagaz, como os relacionamentos entre dois amigos que se encontram, inadvertidamente, numa sinaleira qualquer padeciam sob as velozes intempéries das incipientes megalópoles.

Mesmo que não tenha sido a intenção do lírico sambista, a música composta no fim dos anos 60 mostrava também que não se podia, naqueles tempos temerários, ficar parado diante da conjuntura, das assombrações promovidas pelo sufocante Ato Institucional nº 5. Correr (para o futuro ou não) era preciso; viver, nécaras. L'esprit du temps exigia.

Pois muito bem. Digo, pois muito mal. Atualmente, continuamos reféns destas velocidades estáticas das grandes cidades que não nos levam a lugar algum. Porém, creio, o pior mal-estar da contemporaneidade em Pindorama, mais grave até mesmo do que a inarredável e engarrafada pressa, é uma espécie de rancor fútil, se é que os rancores podem ser fúteis.

Hoje, tudo e nada virou motivo para cizânias. Aliás, arrisco-me a prever que se Paulinho da Viola fosse reescrever hoje o mesmo libelo musical, o início e o desfecho do diálogo entre os amigos seria mais ou menos assim. Olá, como vai? Não concordo. Sou contra. E ponto. Sinal Fechado. É isso. Parece-me que o Zeitgeist agora é uma quase que insana sedução pela divergência. Estamos em plena era da picuinha (sorry, Eric Hobsbawm), onde vigora o simples prazer de contrariar, de discutir. Se um temporal se abate sobre a maltratada cidade, muitos se preocupam mais em saber se a chuva foi municipal, estadual ou federal do que com as pessoas que perderam suas vidas, casas e seus vínculos com as suas histórias e a cidade.

A(des) propósito, meu amigo Nelson Moraes costuma dizer que se um meteoro gigante caísse no Brasil, as mortes seriam incontáveis. Sim, muita gente morreria brigando para saber se o referido é do governo ou da oposição. Para os irascíveis contendores das redes sociais e de outros lugares insalubres, pouco importam os óbitos ou outros aspectos da tragédia. O que lhes move é o desejo insaciável pela peleja.

Eo mais tristemente patético, contudo, é que os desentendimentos mais radicais ocorrem, não raras vezes, entre os que pensam de modo quase idêntico. Brigam apenas por diletantismo. Ou talvez, quem sabe, estas falsas contradições entre os iguais sejam levadas ao paroxismo exatamente com o objetivo de monopolizar o debate, impedindo o surgimento das vozes realmente dissonantes.

Bom. Antes que venham brigar comigo, acusando-me de fazer apologia da conciliação, necessito pegar meu lugar no futuro e beber alguma coisa, rapidamente.

