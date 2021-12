Corrente do bem

O coração amolecido, os bolsos preenchidos pelo 13º salário ou, simplesmente, a vontade de reciclar objetos costumam fazer do mês de dezembro a época do ano mais próspera para instituições de caridade e ONGs. Esta pequena lista preparada pela Muito, com abrigos e instituições espalhadas pela cidade, é, no entanto, um guia para lembrar: doar não tem prazo de validade

Casa do Zezinho

Assim é conhecido este sobrado acanhado no Costa Azul que atende 1.500 crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Zé Couto, diretor da organização, garante que qualquer ajuda é bem-vinda, mas que, nesta época do ano, os brinquedos são os mais aguardados. Na casa, há uma brinquedoteca aberta à comunidade.

Para doar: Rua Monsenhor Gaspar Sadoc, 3, Costa Azul. Telefone: (71) 3302-0206

A Casa Pia e Colégio dos Órfãos

Surgiu em 1799, graças ao esforço do irmão Joaquim Francisco do Livramento. O orfanato é considerado a primeira escola profissionalizante do Brasil. Os jovens têm aulas de música, esporte e literatura, além de educação básica. Mantida com incentivos governamentais e doações, a Casa Pia recebe roupas, alimentos e livros.

Para doar: Avenida Jequitaia, Cidade Baixa (dentro da Igreja de São Joaquim). Telefone: (71) 3313-3339

Abrigo Amparo

Mantido pela professora aposentada Cícera da Paz, o Abrigo Amparo, situado em Castelo Branco, acolhe moradores de rua desde 2007. O espaço, geminado com a casa da própria Cícera, vem enfrentando dificuldades para arcar com os gastos rotineiros, como energia e água. "Não temos nenhum ajuda do governo ou de empresários. Os nossos grandes doadores são os mais pobres", diz Cícera. O abrigo aceita qualquer tipo de doação, inclusive transferência bancária.

Para doar: Rua E, 34, Castelo Branco.

E-mail: abrigoamparo@hotmail.com

Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (Naspec)

Já funcionou em casas de pacientes, amigos, garagens e igreja. Desde 2002, ganhou a cessão de um prédio público antes abandonado, no bairro do Engenho Velho de Brotas. Com 72 leitos hospitalares, divididos em seis enfermarias, o Naspec aceita alimentos e material de limpeza e higiene.

Para doar: Rua Padre Luiz Figueira, 50, Engenho Velho de Brotas (final de linha). Telefone: (71) 3261-0643

Centro de Inclusão Digital (CID)

Em 2005, Marcelo Andrade abriu a lan house que seria o embrião para o Centro de Inclusão Digital (CID). Funcionando num terraço alugado em Piatã, Marcelo e seus dois irmãos disponibilizam 40 computadores para crianças e jovens aprenderem noções de informática e programação. "Mesmo com a popularização dos computadores, muita gente ainda não tem acesso. É esse analfabetismo que tentamos sanar", diz ele. O CDI aceita doações em dinheiro e computadores velhos - já que, por lá, os garotos são capazes de deixá-los novos.

Para doar: Rua Manoel Galiza, 220, Piatã. E-mail: doacao@cdipiata.org.br

O Lar Frei Lucas de Moraes

É uma instituição que abriga idosos e, no nome, homenageia o frei cearense que atuou no combate à pobreza. O fundador, frei Florisvaldo, conheceu Moraes numa viagem a Fortaleza. Ao retornar a Salvador, Florisvaldo recebeu uma herança, comprou uma Kombi e com ela arrecadava alimentos nas feiras livres e nos mercados e distribuía para instituições de caridade. Com 15 anos de existência, o Lar Frei Lucas de Moraes aceita doações em alimentos, material de limpeza e fraldas geriátricas.

Para doar: Rua Visconde de Caravelas, 10 - Ribeira. Telefone: (71) 3207-7033

O Lar Xila

Foi criado há 24 anos, por dona Divaldina. O nome do espaço é uma homenagem a uma amiga que auxiliou Divaldina a erguer um antigo desejo. O Lar Xila garante assistência a cerca de 50 crianças, com idades entre 0 e 12 anos, que se dividem entre a creche e o reforço escolar. A casa recebe materiais escolares e brinquedos.

Para doar: Av. Luiz Tarquínio, 56, Boa Viagem. Telefone: (71) 3207-9150

Centro Garcia

Só se chega ao Centro Garcia, em Plataforma, a pé. Uma viela apertada é o único acesso, que auxilia crianças com deficiência mental. Mas a amplitude do terreno permite que, ali, sejam auxiliadas quase 98 famílias da região. Com uma rede de médicos voluntários, o Centro Garcia oferece educação física e terapia ocupacional. "A ideia é ampliar ainda mais o número de beneficiados", diz o diretor do centro, André Correia, que vem buscando junto ao poder público um novo terreno. O espaço aceita livros infantis, materiais escolares e equipamentos de ginástica.

Para doar: Rua da Esperança, 33, Plataforma. Telefone (71) 3676-4160

