Coquetel industrializado vira febre entre jovens que frequentam o Rio Vermelho

Gostosinho, mas ordinário, um coquetel alcoólico de vodca com essência de frutas é moda nos isopores do Rio Vermelho desde o ano passado e atingiu picos de venda durante o Carnaval. Geralmente acontece assim: uma hora, você está bem. Nos primeiros goles, o gosto adocicado disfarça o teor alcoólico de 13,5%. Depois de uma garrafa, daquelas redondinhas, tipo bujão, os sintomas de embriaguez aparecem intensos. Há uma variedade de sabores (e cores) para a ressaca do dia seguinte, que vão desde o tradicional limão, passando por morango, pêssego, maracujá, blueberry, açaí com catuaba, canela e menta, até o mais recente tutti-frutti. Todos custam, em média, R$ 5, o frasco de 500 ml.

O favorito de Jean Nunes, 21, é o azul, com aroma de blueberry. “É porque tem um gostinho legal de chiclete”, explica. Ele conheceu o sabor ano passado em um passeio com amigos no Jardim de Alah, no Costa Azul. Já estavam bebendo há mais de hora quando o dinheiro ficou pouco e a opção alcóolica mais acessível era o coquetel. “Antes, eu estava de boas. Depois fiquei tontão, dando em cima de umas meninas. É aquela coisa que cê tá bebendo é gostoso, aí, do nada… fica meio louco. Tudo muito rápido”, descreve. Apesar do comportamento alterado, ele lembra do caso com felicidade e garante ter sido “amor à primeira vista”.

Para sermos justos, na maioria das vezes, somente essa bebida não é suficiente para dar “perda total” dos sentidos, o famigerado PT. É comum misturá-la com outras igualmente baratas. Nos rolês das irmãs gêmeas Gabrielle e Grazielle Braga, 21, por exemplo, as garrafinhas redondas não podem faltar, mas é preciso fazer a “manutenção” do nível alcoólico com outro coquetel, só que de vinho, cujo volume de 750 ml também custa, em média, R$ 5 no isopor.

As irmãs seguem uma estratégia infalível desde 2017: compram os frascos em um mercado perto de casa, na Calçada, onde o produto sai por R$ 3,50. Para uma noite, levam três garrafas, ou seja, 750 ml para cada. Sempre do sabor limão, o preferido de ambas. Um hora é tempo suficiente para tomarem tudo e ficarem “lombradíssimas”, segundo definem.

Repetem o processo, pelo menos, duas vezes no mês, quando vão para o Rio Vermelho. Só não o fazem mais frequentemente porque o “sistema capitalista não deixa”, brinca Grazielle sobre a falta de dinheiro.

A bebida possui 13,5% de teor alcoólico

Ressaca Perpétua

Enquanto uns têm carinho, outros não querem nem ver a cor das garrafas. O formando em medicina Rodrigo Oliveira [nome fictício], 24, ficou um pouco traumatizado com a bebida após um PT em 2016 – um ano depois do lançamento da linha saborizada de vodca Corote e dois anos antes do pico de sucesso em Salvador. Tomou os 500 ml do sabor limão, ainda em casa, durante um “esquente” com amigos. Depois da dose, veio um apagão na memória e ele se lembra apenas de trechos desconexos da noite, quando ficou a maior parte do tempo no Largo de Santana, mais conhecido como “da Dinha”. A manutenção alcoólica, como diriam as gêmeas, foi feita à base de cerveja.

Mas foi lá para o fim da noite que se tornou piada entre os amigos. Mais precisamente às 4h, quando foram a uma rede de fast-food matar a fome. A partir daí, a amnésia já não era mais problema. “Lembro bem da cena. Pedi um combo. Deu R$ 20 . Abri a carteira e não tinha um real. Busquei no bolso e mostrei a chave da minha casa para a atendente. Falei: ‘Pode pegar. Entra lá e aproveita que tem coisas bem mais valiosas que R$ 20’”. Ele insistiu, mas, como a oferta não foi aceita, um amigo pagou a conta.

O que lhe fez achar que a investida daria certo? “Eu estava muito louco... não sei como expressar”, se exime. Para completar o caso, um ano depois da bebedeira, estava em um atendimento pediátrico quando a mãe de um dos seus pacientes lhe pareceu familiar. Se ele tinha dúvidas, a mulher prontamente falou: “Rodrigo? Eu trabalho no [insira o nome da rede de fast-food]”. Não foi preciso dizer mais nada. Todos riram e Rodrigo nunca mais tomou o bendito coquetel.

Velhos tempos

Antes do sucesso do coquetel de vodca, a mesma garrafa era conhecida por ser o recipiente de cachaças baratas, vendidas em qualquer mercadinho. Na noite do Rio Vermelho, especificamente, eram vistas nas mãos de moradores de rua e catadores de materiais recicláveis que trabalham na região. Com o lançamento das variadas cores e aromas, ambos os públicos foram fisgados pelo produto, juntamente com os jovens, segundo contam donos de isopores da orla.

Mas nem todos aderiram à moda. Nenhum novo sabor agrada ao morador de rua Jackson da Silva, 40, por exemplo. “Só tomo o da cana”, afirma categoricamente. Esse é o gosto ao qual está acostumado desde os 17 anos, quando começou a beber. Como não tem a segurança de uma casa, o álcool acaba por deixá-lo vulnerável durante o dia. “Semana passada, ganhei R$ 10 e ainda eram 7h. Fiquei feliz e resolvi beber. Quando acordei, tinham roubado minha sandália”, relata.

Ao cair da noite, porém, a cachaça tradicional é a melhor opção para espantar o frio, por conta do teor alcoólico de 40%. O morador de rua explica que tem medo de “morrer de hipotermia” enquanto dorme na praia do Rio Vermelho. O remédio é tomar 250 ml da bebida todo dia, santo ou não. A preferida dele não é vendida no isopor; mas sai por R$ 3,50 no mercado.

Jackson era criança quando veio de Itabuna, no sul da Bahia, para Salvador. O motivo da viagem teria sido a falta de chuva na região onde morava. Desde que chegou, não deixar o copo secar é sinônimo de sobrevivência.

