Conselho da Tia

Há alguns anos, depois de colocar a sobrinha pequena de castigo, a jornalista Maíra Azevedo, 35, descobriu uma coisa interessante sobre o próprio nome. "Ela disse: 'por isso que o seu nome é Maíra, tia. É mistura de má com ira'. E não é que é? Meu pecado capital é esse". E quem a conhece pessoalmente concorda, sem medo: é, sim, Tia Má, sem dúvidas.

Com mais de 80 mil curtidas no Facebook, Tia Má, personagem que dá conselhos bem-humorados em textos e vídeos gravados pelo celular, surgiu depois de uma cantada inconveniente na rede social. "Um cara chegou e disse 'e aí, morena'. Eu nem respondi. Sou muito bem resolvida com a minha negritude. Mas ele insistiu". No perfil pessoal, Maíra escreveu sobre o caso, compartilhado por centenas de pessoas em poucos dias. Em setembro do ano passado, a jornalista criou a página. "O Má não é de malvada, sempre foi meu apelido. E tia é porque a gente tem mais abertura para desabafar, pedir conselhos…".

Três meses mais tarde, postou o primeiro vídeo, que logo viralizou. Quando deu por si, recebeu um convite da produção do Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, para uma participação como convidada. "Quando recebi o e-mail, achei que fosse brincadeira. Fiquei olhando em volta… Ainda demorei a responder". Mas não era mentira. O sucesso da tia na televisão foi tão grande que, agora, ela vai aparecer semanalmente.

Pé no chão

Dá para perceber, pelo amadorismo técnico dos vídeos, que Tia Má não surgiu com pretensões de fama. "Tia Má sou eu, não é uma personagem. Agora, estou começando a separar as coisas. Por exemplo, evito falar de política". Por medo de se queimar como jornalista, ela chegou a pensar em deixar a página. O que a fez mudar de ideia foi uma ida rotineira ao shopping. "Comprei uma bolsa enorme, e saí com a sacola. Uma mulher começou a me seguir. Já pensei 'eu sou preta, vai dizer que roubei'. Mas ela me abraçou e disse que conseguiu sair de um relacionamento abusivo por minha causa. Era isso que eu queria, ajudar as pessoas".

Todos os dias, Maíra recebe cerca de 100 mensagens no Face, além do Instagram e do canal no YouTube. E responde a todas. "Não tenho como não responder a um menino que me diz que não é aceito pelos pais por ser gay. As pessoa precisam ser ouvidas, desabafar". Só que, no meio, também aparecem manifestações de ódio e ofensas racistas, já denunciadas por ela. "Não vou mais rir de piada machista, racista. Para quem faz não parece importante, mas quando a gente deita para dormir, a piada volta à cabeça".

E a Tia Má não se sente deslumbrada com a fama. Pouco antes de dar essa entrevista, acordou, varreu a casa, arrumou a lancheira do filho e o levou para a escola. Depois, foi trabalhar em um dos seus dois empregos. "Eu sei que isso um dia vai passar, não vou tirar o pé do chão. Não tenho ídolos. Meu ídolo é uma mulher que eu conheço que é deficiente física, que vive com um salário mínimo e que consegue fazer o dinheiro durar até o final do mês".

adblock ativo