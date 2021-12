Consciência Negra | Política, saúde, afetividade, religião

Hoje, 20 de novembro, comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra. Para celebrar a data, reunimos reportagens e entrevistas publicadas pela Muito sobre o tema.

>> Fotógrafo luta para preservar arquivo com 30 mil imagens da cultura afro-baiana

O primeiro laboratório de fotografia do Zumvi Arquivo Fotográfico ficava num casarão da Igreja Nossa Senhora da Penha, na Ribeira. Foi lá, no ano de 1990, que Lázaro Roberto dos Santos começou a revelar e ampliar as duas mil fotos que fez das festas populares, como Senhor do Bonfim e Carnaval, e manifestações do Movimento Negro de Salvador. Hoje, esse acervo é de 30 mil | Leia a reportagem, publicada em novembro de 2018, e veja fotos do precioso arquivo

>> Tradição secular

O Bate-Folha, maior terreiro de candomblé em extensão territorial do país, completou 100 anos em 2016

A capital baiana possui, ao menos, quinze terreiros com mais de cem anos. Apesar da intolerância e do preconceito históricos, esses templos religiosos sobrevivem, graças ao trabalho e à dedicação dos seus representantes, que jamais abandonaram a crença e a fé | Leia a reportagem, publicada em setembro de 2016

>> Djamila Ribeiro: "Não dá para tratar as opressões de forma isolada"

Djamila Ribeiro lança este mês seu novo livro, "Pequeno Manual Antirracista"

A escritora e filósofa Djamila Ribeiro, que coordena a coleção Feminismo Plurais, costumava ficar sozinha na hora do recreio. Também não tinha par para dançar nas festas juninas. Cresceu sentindo-se “estranha e inadequada”, como conta na introdução do livro Quem tem medo do feminismo negro?, lançado no ano passado pela Companhia das Letras. No curso de filosofia, era a única mulher negra e, quando se tornou secretária de Direitos Humanos de São Paulo, na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, viveu incontáveis episódios de estranhamento dentro e fora dos espaços de poder. Hoje, ainda sente o que chama de solidão institucional, embora esteja cada vez mais acompanhada. Suas postagens nas redes sociais são seguidas por centenas de milhares de pessoas e os eventos de que participa, em todo o país, costumam ficar lotados de mulheres ávidas por escutá-la | Leia a entrevista, publicada em abril de 2019

>> Psicólogos articulam novas estratégias para lidar com os sofrimentos psíquicos produzidos pelo racismo

A psicóloga Jeane Tavares discute a saúde mental da população negra

A discussão ainda é pouco presente nas universidades brasileiras, mas o tema da raça não é propriamente alheio à psicologia, que em suas origens tendia a ratificar o discurso da superioridade intelectual dos brancos. A partir de reivindicações dos movimentos negros, o conselho federal da categoria reconheceu a prática no documento Relações raciais: Referências técnicas para atuação de psicólogas/os, publicado em 2017 | Leia a reportagem, publicada em agosto de 2019

>> Eles querem ela: Salvador tem recorde de pré-candidatos negros à prefeitura

A socióloga Vilma Reis tenta se candidatar à prefeitura de Salvador

A menos de um ano das eleições, hoje há pelo menos 13 pessoas negras, entre militantes e políticos de carreira, que manifestaram a vontade de comandar o Palácio Thomé de Souza, um número inédito. A missão de que se imbuíram é tão penosa quanto histórica. Salvador, com 81,5% da população declaradamente preta e parda, nunca elegeu um dirigente negro. No polo oposto, até mesmo Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com mais de 80% da população declaradamente branca, já escolheu um negro para a prefeitura da cidade | Leia a reportagem, publicada em outubro de 2019

>> Conceição Evaristo: "O racismo extrapola a pura e simples ignorância"

Conceição Evaristo produz literatura fincada na “escrevivência”

A escritora e poeta Conceição Evaristo nasceu em uma favela na periferia de Belo Horizonte e há mais de quarenta anos vive no Rio de Janeiro. Um dos nomes mais representativos da literatura brasileira, Conceição iniciou a carreira em 2003 com o romance Ponciá Vicêncio. Nesta entrevista, ela nos fala sobre o seu trabalho, fincado na “escrevivência”, termo cunhado em seus livros que se tornou conceito teórico; sobre o racismo como uma questão política contemporânea, que se agrava a partir da globalização – em um jogo de poder e subalternização –; e sobre a representação da mulher na mídia, sempre à mercê do machismo de homens negros e brancos | Leia a entrevista, publicada em agosto de 2015

>> Sobre Amor e Cor

A poeta e pesquisadora Lívia Natália discute a solidão da mulher negra

"O que percebi nas narrativas das mulheres com quem conversei é que quanto mais pretas, com as características mais acentuadas - nariz mais largo, cabelo mais crespo, corpo mais arredondado - maior era a rejeição dos parceiros", diz a socióloga baiana Ana Cláudia Pacheco, que pesquisa a solidão das mulheres negras. Em Salvador, 32% das mulheres brancas com mais de 20 anos são casadas e vivem com os maridos, contra 22% das mulheres pretas, de acordo com o Censo de 2010. No Brasil, os números variam entre 43% (brancas) e 30% (pretas) | Leia a reportagem, publicada em junho de 2016

>> Dono dos caminhos: como Exu, o mais humano dos orixás, foi associado ao diabo

Escultura de Exu, de Mario Cravo Jr.

Para as religiões nascidas na África e transportadas para cá de navio, Exu é o dono dos caminhos. É o movimento. É o princípio dinâmico da vida. É o mensageiro de dois mundos, este em que os homens rogam, o outro em que os deuses acodem. No pedido vai sempre um agrado antecipado. É Exu quem sabe para onde as oferendas devem ser levadas e quem primeiro as recebe. Mas acontece de as histórias irem se revirando, como não poderia passar despercebido ao senhor da comunicação. E eis que Exu foi tomado por diabo. Forjada ao longo de séculos, a distorção alimenta a intolerância religiosa. | Leia a reportagem, publicada em março de 2019

>>Kabengele Munanga: "É preciso unir as lutas, sem abrir mão das especificidades"

O antropólogo Kabengele Munanga defende que as relações não devem ser sectárias

Em 1986, o antropólgo publicou "Negritude: usos e sentidos", seu primeiro livro relacionado ao tema. Desde então, não parou mais de esmiuçar os conceitos de raça, etnia, mestiçagem e suas implicações. Costuma falar sobre o tema com suavidade, sem se exaltar, coisa rara nesses tempos tumultuados, talvez por estar ancorado na certeza de que “a diversidade é uma riqueza da humanidade” | Leia a entrevista, publicada em junho de 2018

