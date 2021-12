Conheça os spotters baianos, que passam até 14 horas observando aviões

Os aviões causam fascínio desde sempre. Dessa admiração surgem os spotters, pessoas que ficam quase diariamente no entorno dos aeroportos, observando e fotografando aviões subirem e descerem. Provavelmente, eles são o estágio máximo do poder do “bichinho da aviação”, como conta Marcos Marcel, 20, aspirante a piloto e spotter há dois anos.

Em comum aos spotters, o sonho de fazer parte da aviação. Caso de Yan Gadia, 23, estudante de ciência aeronáutica, que achou no spotting uma maneira de realizar o desejo de infância. Segundo a Vinci, empresa operadora do aeroporto de Salvador, há 120 spotters cadastrados na Bahia. Mensalmente, 10 a 20 pessoas observam os aviões partindo e chegando.

Qual a recompensa? Para Raone Argolo, 24, estudante e spotter há três anos, trata-se de estar próximo da aviação de modo único: “Para quem gosta de ver aeronave, é algo que não se paga”. Raone integra o SSA Spotters, coletivo criado há um ano. Costuma ser um dos grupos mais ativos, embora a frequência varie de membro para membro. “Costumo vir aqui uns 20 dias por mês. Por diversas vezes cheguei às 6h e saí às 20h”.

A cada decolagem, os cliques são constantes. As consultas ao flightradar24, aplicativo que monitora voos no mundo inteiro, também. Assim é possível saber qual avião está chegando ou partindo de qualquer lugar do planeta. É a base de dados usada para escolher qual aeronave fotografar. Tem quem fotografe qualquer modelo, tem quem opte por algo mais específico, como jatinhos ou um avião favorito.

Não é preciso muito para ser um spotter, pois o spotting não diz respeito apenas a fotografar aeronaves. Tem quem prefira registrar os números de matrícula dos aviões, ouvir o forte som dos motores ou anotar horários de partida e chegada. Tudo é válido. E para os que gostam de fazer fotos, é possível até com câmera de celular. Mas também há os que investem grana pesada no hobby. Aldo Souza, por exemplo, é autônomo, 32 anos, e spotter há 15 anos. “Geralmente costumo trocar minha câmera todo ano”, afirma. Já Raone chegou a gastar R$ 5 mil nos últimos dois anos com equipamentos.

Os spotters conseguiram aceitação e espaço no aeroporto de Salvador, lá no último andar do prédio do estacionamento, onde a visão para a pista é mais ampla. A Vinci, a propósito, promove eventos chamados Spotters Day para trazer esses aficcionados para dentro do aeroporto, inclusive com acesso à beira da pista para melhores cliques. Houve um desses encontros em setembro e há outro previsto para novembro, ainda sem data confirmada. Também há eventos de spotting quando aviões raros ou novas aeronaves chegam.

No entanto, nem sempre foi assim. Sérgio Mendes é um dos spotters mais antigos da Bahia e uma das referências nacionais no assunto, com fotos publicadas em revistas e sites de aviação ao redor do mundo. Ele lembra bem: “Houve vezes de tacharem a gente de terrorista porque ficávamos tirando foto no aeroporto e ninguém entendia o porquê”. Certa vez, alguns soldados apontaram armas para ele por estar fotografando aviões que chegavam para a Cúpula Ibero-americana de 2008. Brigas com a direção do aeroporto eram comuns. Para ele, valia a pena. “Isso é meu hobby. Minha esposa até ficava desconfiada porque eu ia ao aeroporto às 3 da manhã, mas ela acabou entendendo com o tempo”.

Entre os muitos aviões já fotografados ao longo dos 30 anos de spotting, um dos maiores orgulhos foi receber o convite para registrar o pouso do Antonov AN-225, o maior avião do mundo, em Viracopos. A experiência foi única. “É um desses que a gente sempre sonha em fotografar. Por onde passa, é um evento no mundo”, afirma. Em São Paulo, ele conta que os eventos de spotting costumavam reunir quase mil pessoas de toda parte do mundo. Fotografou até em feiras de aviação nos Estados Unidos. Hoje sua especialidade são os jatos executivos, segmento no qual entrou de cabeça .Segundo ele, já conseguiu registrar boa parte da frota de jatinhos do país, aproximadamente cinco mil.

