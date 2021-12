Conheça os bastidores dos concursos de misses

Em cima de cada cabide com os maiôs, a foto da candidata diz quem vai vestir o que. No salão do hotel que serve de camarim, o som do secador está ligado. Elas passam se arrumando, cabelos enrolados em bobs, o sorriso meio tenso de quem sabe que só uma daquelas 30 será a Miss Bahia 2013.

Nos bastidores do desfile, no Sheraton, tem candidata refazendo os passos da mãe e da avó. Como a psicóloga Kattyusca Paiva, 24: a Miss Canela é filha da Miss Dias D'Avila e neta da Miss Serrinha. "Durante um tempo era mais um sonho delas, mas hoje posso dizer que é meu".

Cada candidata pode levar dois convidados. O pai e a mãe da maioria estão sentados na frente da passarela. Alguns namorados conseguem entrar, os outros ficam torcendo pela televisão. Não tem ciúmes, garante a estudante de enfermagem Lais Martins, 20. "Ao contrário, ele sonha junto comigo, fica preocupado de saber que eu vou fazer bonito. Se orgulha de me ver e pensar que sou a namorada dele".

Como muitas meninas ali, Lais está de olho no posto que há meio século vem sendo disputado por beldades junto com um passaporte para a carreira de modelo. O plano da Miss Itaberaba: "Ainda vou ver meu outdoor, lindo e belo", projeta desenhando um painel no ar.

A Miss Macaúbas, Geissiane Anjos, 23, que já é modelo e desfilou em Milão, quer representar sua cidade. "Isso ainda é maior do que qualquer marca", defende. Passou a ideia para a irmã e a fez querer o mesmo. Resultado: a estudante de biologia Quirlam Anjos, 22, se classificou como Miss Itapetinga. "Ela é a minha maior incentivadora".

Ver as duas juntas faz a gente pensar na competição do mesmo jeito que pensaria a mãe delas. Parece ser também, e isso elas garantem, um bom exercício contra a inveja e o disse-me-disse, que às vezes teimam em aparecer. Geissiane: "O segredo é nunca esquecer suas raízes e ter humildade. Fofoca sempre vai ter, mas você mantém a educação que tem de berço, segue sua orientação e tem fé em Deus".

Moças da produção entram de walkie talkie, gritam avisos como a hora de soltar o cabelo ou o pouco tempo que falta para começar a transmissão ao vivo. As meninas repassam detalhes, se equilibram nas sandálias de salto e no vestidinho estampado, o traje casual. Algumas ensaiam anotações em folhas arrancacadas do caderno, para no caso de ficarem entre as cinco que serão arguidas pelos jurados.

Natural

O maquiador William Watteros tenta deixá-las a vontade. Já vivenciou climas parecidos em concursos na Costa Rica, Panamá, Holanda, Colômbia. Seu desafio, conta, é obedecer ao padrão de uma miss, mas realçando a beleza de cada candidata sem que ela perca sua naturalidade.

Esse é o elemento mais importante para o juri. Não adianta fazer carão e ter as medidas certas se isso parecer falso aos olhos da Miss Universo Martha Vasconcelos, por exemplo. Cada um dos concursos que vai mostra isso a Miss Paulo Afonso, a bancária Luana Flávia da Silva, 22. "Tudo a gente pode aprender. A desfilar, a ter desenvoltura, a falar, a encantar as pessoas".

Sobre essa arte, da coxia vê-se o momento em que algumas conseguem fazer nervosismo virar simpatia, característica que pertence antes de tudo as misses. E sustentar isso diante dos holofotes, dos flashes dos fotógrafos, dos olhos do público sentado ao longo da passarela e dos que assistem pela TV.

De saída, metade é eliminada. Enquanto algumas ajeitam o biquini que já estava por baixo, outras vao borrar os olhos, num choro desconsolado. O produtor tenta, "ei, você é linda, se olhe no espelho. Você tem a consciência de que você é linda? Não é um título que vai dizer isso". Naquela hora, é.

E elas continuam indo em menor número para o palco. Passam para o traje de gala, o vestido de uma miss em sua excelência. O produtor orienta para que andem cautelosamente. "Gente, cuidado com a cauda do vestido uma da outra para ninguém pisar".

Finalmente, chegam ao maiô. Agora são apenas cinco. A plateia ensaia um burburinho. Tem torcida, aplauso, até vaia, gente sugerindo voto comprado, talvez mágoas de um tempo em que a credibilidade dos concurso era muito questionada.

De Santa Cruz para Belo Horizonte

A Miss Bahia 2012, a estudante de engenharia Bruna Diniz, 23, passa a faixa e a coroa para a nova miss, que já foi Princesa do Carnaval de Salvador. A estudante de psicologia Priscila Cidreira, 22, Chegou ali por insistência dos amigos e da família e acabou elevando a categoria de Miss Santa Cruz.

Foi questionada por Martha Vasconcellos, a Miss Universo de 1968, sobre o peso da beleza. Estava meio nervosa, mas falou sobre inteligência. Defendeu o que já tinha dito antes, no camarim. Que uma miss não tinha que ser só bonita, mas pensar nas coisas que fazia, conhecer a cultura que ia representar e, determinada, ser dona do próprio nariz.

"Fiquei emocionada no final, quando ouvi as pessoas gritando meu nome. Estou muito feliz", conta, ainda em cima do palco, as câmeras da TV ligadas, chuva de papel picado. A torcida estará com Priscila em setembro, quando for representar a Bahia no Miss Brasil, em Belo Horizonte.

