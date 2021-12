Confronto clássico

Um montinho com camadas claras entrecortadas por faixas de biscoito champagne embebidos em licor ou conhaque mais café. No topo, cacau em pó. Este é o tiramisù, que não pode faltar em nenhum restaurante italiano. O outro é um lago com a superfície congelada por caramelo (açúcar queimado). Embaixo, um creme amarelado feito de creme de leite, ovos, açúcar e baunilha. Esse é o crème brûlée, talvez a sobremesa mais famosa da culinária francesa.

Entre franceses e italianos, quem teria o melhor doce? Para o chef e proprietário do restaurante Confraria Mediterrâneo, Patrick Weisgerber, não há resposta. "Como se diz na França, cada um tem um perfume diferente". Historicamente, regiões da Europa passaram de um reino para outro várias vezes em um jogo de poder que fez sabores, receitas e paladares entrarem em crise de nacionalidade. "O Piemonte ficou com a Itália", diz Maírton Oliveira, chef do Alfredo di Roma, em referência a uma das regiões mais gastronômicas do continente europeu, disputada durante a Segunda Guerra de Independência Italiana (1859).

Patrick, que tem residência fixa na Bahia há dez anos, é da Alsácia, que passou da Alemanha para a França após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Na disputa de territórios pelo paladar, ele afirma que o intercâmbio culinário era promovido por lá no século 16, quando a regente Catarina de Médici levava receitas de Florença para a corte francesa e vice-versa.

Leia matéria completa na Muito deste domingo (21)

adblock ativo