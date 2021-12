Conforto para tornar o cotidiano com home office menos estressante

Com a sisudez e o vocabulário habitual das sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello profere, solenemente, considerações a respeito de uma reclamação trabalhista dos portuários desde o seu escritório residencial, no último dia 4 de junho.

Está vestido com a toga, a câmera do computador ajustada na altura adequada e praticamente não há problemas a serem apontados no home office de um dos juízes da mais alta corte do país. Até que sua neta de 2 anos entra em busca de chocolates que haviam sido guardados na sala e quase distrai a atenção do ministro.

A cena, que foi publicada em vários sites jornalísticos, ilustra como pequenos detalhes podem fazer uma diferença significativa no momento em que um profissional precisa executar tarefas do trabalho em casa. Especialmente quando isso envolve lives, já que alguns celulares e computadores têm microfones muito sensíveis, capazes de captar barulhos que podem passar despercebidos dentro da casa.

Uma das regras defendidas por arquitetos é que o ambiente não pode ser monótono, para não entediar o trabalhador, mas também não pode estar posicionado de frente para coisas que provoquem distração ou vontade de fazer outra coisa, como a cama ou a TV. “É legal ter um quadro com as rotinas do que se vai fazer”, sugere a arquiteta Mally Requião. Uma outra dica dela é que se compre um gaveteiro, sobre o qual se pode apoiar um livro ou qualquer material de consulta a ser utilizado durante o trabalho.

Mally afirma que foi consultada esta semana por uma cliente que improvisou um escritório na casa de praia durante a quarentena, mas não aguenta mais de dores nas costas. “Não dá para puxar uma cadeira que se usa no almoço para trabalhar durante quatro ou oito horas por dia”, adverte o arquiteto Cláudio Costa, o Cazé, que semana passada promoveu uma live no Instagram para falar de conforto no home office.

Ele destaca também a importância do bom aproveitamento da luz natural. Para ele, o ideal é que a luz entre pelas laterais em relação ao ponto onde está colocado o computador. “Se a luz entrar por trás, cria uma silhueta que atrapalha a visualização da tela”, assinala.

Espaço compartilhado

Advogada e professora universitária, Juliana Costa Pinto compartilha as duas carreiras com o marido. E o home office, que já acontecia esporadicamente, uniu os dois em uma mesma mesa, improvisada em um ambiente que foi construído para ser um quarto de empregadas mas que, no caso dessa residência, estava sem ocupação.

O casal contratou a arquiteta Lorena Damasio para resolver, entre outras coisas, a questão da iluminação. Um trilho de LED foi colocado de forma a iluminar os dois monitores. E também foi comprada uma mesa que acomodasse bem os dois terminais, numa mini lan house privada. “Às vezes, damos aulas no mesmo horário”, justifica Juliana.

A arquiteta Débora Reis assegura que o projeto para transformar um quarto de empregada, um quarto de hóspedes ou uma área de passagem é simples. “Normalmente, uma boa marcenaria resolve”, declara a arquiteta, que neste momento trabalha em dois projetos de home office. “Um quarto de seis metros quadrados conseguiu acomodar cama, guarda-roupa e uma bancada para dois computadores”, explica Débora Reis.

Acústica

Especialista em isolamento acústico, a arquiteta Débora Barreto, que sempre trabalhou com edificações comerciais, viu crescer depois do início da quarentena a demanda de clientes residenciais interessados em abafar o barulho da rua, do apartamento vizinho e, às vezes, dos outros cômodos da casa, quando se tem uma profissão em que a concentração absoluta é essencial para o desempenho das atividades. “Soluções de isolamento para o apartamento do vizinho podem incluir paredes duplas, com dry wall, de forma que você desacople o seu apartamento ao do vizinho”, explica.

O material a ser usado vai depender do que se quer isolar. “Se for apenas a voz humana, uma chapa simples de dry wall com revestimento de lã resolve”, ensina. Sempre há algo que se possa fazer para melhorar a sua capacidade de concentração no trabalho dentro de casa. Além de torcer para que aquele material que está sendo descarregado pelos novos vizinhos do apartamento ao lado não inclua uma bateria e outros instrumentos musicais.

