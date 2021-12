Confeitaria na Pituba serve sobremesas francesas com sabores delicados

As crises também podem ser doces. Thiago Sá trabalhava na área da construção civil até que as turbulências no setor o levaram, em 2015, a investir numa paixão antiga, a gastronomia. “Cresci numa família de quatro irmãos e a regra lá em casa era que a gente se virasse”, conta.

Foi fazer curso no Senac e descobriu que o melhor lugar para exercitar seus dotes culinários e “artísticos” era a confeitaria. Resolveu ir para São Paulo, onde estudou com o chef Diego Lozano, e depois foi estagiar na Espanha com o premiado Jordi Bordas. “Saía 6h da manhã, naquele frio, e trabalhava por oito, dez horas”.

A experiência durou quatro meses. De volta a Salvador, Thiago achou que já estava pronto para montar uma confeitaria, batizada com o próprio nome. O lugar foi aberto no começo de janeiro, em uma rua pouco movimentada da Pituba.

A aposta é na delicadeza, não nos excessos. A estrela da confeitaria são os entremets, tortinhas herdadas da cozinha francesa. Custam entre R$ 16,90 e R$ 18 e têm sabores suaves, sem risco de o açúcar roubar o protagonismo. A mais pedida é a Irresistible, com biscuit de chocolate, ganache de chocolate e baunilha, creme de caramelo e avelã torrado. Como são pequenas e pouco enjoativas, dá até para comer mais de uma, se o bolso permitir.

A vitrine também exibe macarons (R$ 6), bombons especiais (R$ 5), brigadeiros (R$ 5,50) e croissants (R$ 9,90). Thiago está sempre por ali conversando com clientes, pedindo sugestões e até se convidando para fotos.

Confeitaria Thiago Sá: Rua Território do Amapá, 56, Pituba. De terça a domingo, das 11h às 20h. Tel.: 71 3033-5050

Destaque: A doceria acredita que menos açúcar traz felicidade. Experimente os entremets, tortinhas chiques de sabores suaves (tem de morango, chocolate e coco com manga e maracujá).

