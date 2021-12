Compartilhamento e convivência dinamizam ambientes da CASACOR Bahia

Há 24 anos, num voo de Salvador para São Paulo, a arquiteta Luisinha Brandão estudava a possibilidade de trazer a CASACOR para a Bahia. Viajava para participar de uma feira de franquias antes mesmo de saber que a mostra de decoração de que tanto gostava é também uma. “Eu queria abrir um negócio. Aí, antes de viajar, minha cunhada disse que a CASACOR era uma possibilidade”, conta. Mas a CASACOR não fez parte do evento. Saiu da feira desinteressada por tudo o que viu e foi direto ao escritório das sócias Angélica Rueda e Yolanda Figueiredo, criadoras da mostra. Resultado: “Fomos a primeira exposição de decoração e arquitetura do Nordeste”.

A edição deste ano, que vai até 11 de novembro, está acontecendo na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. São 36 ambientes, dentre quartos, grandes e pequenos, lofts, banheiros, varandas, estúdios, salas, uma sala de degustação de champanhe e até uma brinquedoteca. E não é a primeira vez que o evento ocupa este lugar, tão querido pelos moradores da região. “Em 2014 fizemos lá também. Você não sabe o quanto é difícil encontrar casas grandes em Salvador. Foram todas demolidas para dar espaço aos arranha-céus”, comenta Luisinha.

No livro Casos da Casa, publicado por Luisinha em 2014 para lembrar os 20 anos da mostra na Bahia, ela escreve sobre essa missão complicada de achar uma locação única e, principalmente, grande para o evento – a Chácara Baluarte, por exemplo, tem 12 mil metros quadrados. Na primeira edição, em 1995, a exposição foi na casa da família Tanajura, no Morro Ipiranga. “Era uma casa dos anos 1950, solidamente edificada. Seus cômodos eram amplos e, como o terreno era de bom tamanho, tinha uma piscina grande e área de jardim”, recorda ela na publicação.

Outra família que cedeu a própria moradia para os arquitetos, designers e paisagistas da CASACOR foi a de Mário Portugal, em 1996, no Rio Vermelho. “Já estávamos em abril e não tínhamos casa. Rodávamos de carro pela cidade, olhando cuidadosamente cada casa”, escreve Luisinha. Foi a sogra, antiga conhecida de Mário, que salvou o evento. A partir daí, cada ano foi uma aventura: a mostra já foi para o Colégio Sofia Costa Pinto, para o Trapiche Adelaide, que, “apesar de belíssima paisagem, era assustador”, e até para a Estação Ferroviária. “O imóvel estava bastante degradado e o proprietário não tinha interesse em fazer investimentos nele”, diz também no livro.

A arquiteta Luisinha Brandão trouxe a CASACOR para a Bahia há 24 anos

Duas edições aconteceram fora de Salvador, em Feira de Santana e Ilhéus-Itabuna. Já chegou até a ter ano em que, “pela crise financeira que afeta o país”, explica Luisinha, a exibição não aconteceu. “Dezoito lojas de decoração quebraram em Salvador”. Mas ela não teve medo de que isso atrapalhasse a realização de outras edições – aposta que se mostrou certeira, já que, no ano seguinte, o evento foi feito.

No final, conta Luisinha, os espaços utilizados também ganham com o evento. Terminam reformados e, muitas vezes, recuperados. “A Chácara Baluarte foi reformada em 2014. Os proprietários nos convidaram para voltar este ano e, depois do evento, existe a ideia de que o espaço se torne um cerimonial”.

Para além do legado arquitetônico deixado nos imóveis, a Casa Cor aquece o mercado em diferentes níveis – desde a divulgação das lojas de decoração à valorização dos profissionais da área. “O grande impacto é ajudar o público a entender a necessidade de contratar um profissional que vai escolher um mobiliário proporcional para o ambiente, conhece os materiais de melhor qualidade e procedência, e o mercado é aquecido. Hoje temos muito mais lojas de decoração do que há 24 anos, quando tudo começou”.

O arquiteto David Bastos, autor do masterplan [projeto global] da mostra, já participou da edição peruana e confirma: a vista da cidade de Salvador, com visão para o porto, é insubstituível. “É uma área grande, agradável, com uma linda vista. Para o cliente e o visitante é muito bom, realmente um chamariz. Por isso, existe essa preocupação com onde será a casa”, explica. Neste ano, ele também fez um loft que chama de “caixa preta”. E, de fato, é: o piso, teto, eletrodomésticos e até a cama escura só não assustam os claustrofóbicos por causa da janela enorme que autoriza a entrada da luz do sol. “Fica um ambiente mais sóbrio, a minha intenção foi essa”.

Ambientes coletivos

Este ano, conta o arquiteto Luiz Cláudio Motta, a CASACOR traz para Salvador a filosofia de casas e espaços compartilhados (coliving, em inglês). Nesta edição da mostra, da qual já participou “mais de 20 vezes”, ele ficou responsável pelo projeto de uma cozinha compartilhada entre quatro lofts pequenos. Arrumada com duas bancadas, duas famílias podem cozinhar simultaneamente. “Isso já se vê em São Paulo, Nova Iorque… Estamos caminhando para esse modo de vida com espaços de coletividade”, opina.

Ele admite que a moda pode demorar de pegar na cidade, mas garante que é uma boa alternativa na crise econômica que enfrentamos. “São apartamentos com custos mais baixos. É um reflexo do que a gente está vivendo agora, quando o poder aquisitivo das pessoas está reduzido”. Consegue enumerar outras vantagens além do valor de compra, como despesas compartilhadas, a construção de relações mais fortes entre vizinhos e até a educação mais “humanizada” das crianças: “Elas aprendem a conviver e compartilhar os espaços desde cedo”.

A preocupação com a sustentabilidade é outra marca deste ano. Na cozinha de Luiz Cláudio foram usados madeira de demolição, pedaços de revestimento e objetos de decoração reutilizados. Chama a atenção um porta-louça construído com um móvel de farmácia do século passado. Gerar menos lixo também foi prioridade. “É uma mostra de 45 dias, para que colocar revestimento de gesso? Para onde vai esse resíduo depois? Tem que ter uma preocupação estética, funcional e também com a sustentabilidade”. E, no fim, conseguiu a resposta mais esperada do público: “Me disseram que dá vontade de juntar uma galera para cozinhar. Foi isso o que quis fazer”.

A Oficina do Artista foi criada por Anna Fernandes, Guido Ramos e Marcelo Bezerril, da GAM Arquitetos

A Oficina do Artista, feita pelos profissionais da GAM Arquitetos, Anna Fernandes, Guido Ramos e Marcelo Bezerril, é como um estúdio na floresta com 110 m². O piso é de madeira pintada de verde, algumas paredes são de bloco exposto, sem acabamento, como se ainda estivesse em construção – e, sendo um espaço para o artista, será que não está? –, e uma das primeiras visões do visitante é a de uma árvore dentro de mesa quase flutuante, com apenas um ponto de apoio. “A mesa principal tem quase seis metros de comprimento por um de largura, toda de aço e concreto exatamente para não virar ou deformar. É um trabalho de arquitetura e engenharia”, diz Ramos.

Optaram por deixar a parede no bloco como uma celebração à vida e à natureza. “É mostrar a beleza que existe na imperfeição. A vida é cheia de imperfeições, e a gente tem que ver a beleza disso”, explica ele. O concreto aparente no teto e em uma das paredes, junto com as plantas distribuídas por todo o lugar, foi pensado para, de fato, enfatizar o espírito de mudança de quem faz arte. “Todo o espaço é mutável, a oficina é um lugar de trabalho e vai se desenvolvendo com o uso. Há várias formas de arrumação que vão mudando com o espaço”, conclui o arquiteto.

Outro cômodo compartilhado é o Espaço Coworking (local que reúne pessoas que não trabalham necessariamente na mesma área ou empresa) da arquiteta Thaís Vaz, que participa pela primeira vez da exibição. “Fiquei muito feliz porque a CASACOR geralmente é mais voltada a projeto de moradias, não arquitetura corporativa e empresarial, e desta vez abriu esse espaço”, comemora.

O ambiente homenageia o Porto de Salvador por meio de fotografias – entre os fotógrafos, Pierre Verger – e elementos marítimos. “É também uma crítica para que o porto, com tanta influência na história e cultura da cidade, seja mais assistido”.

Sopro de vida

Quem chega ao evento logo nota a presença massiva do verde, seja na cor das paredes, móveis ou do piso, seja nas plantas que, nesta edição, estão até dentro dos chuveiros. “Há uma tendência mundial de voltarmos a usar o natural. Vem de uma necessidade de se sentir vivo, mais próximo à natureza, e isso tem sido cada vez mais presente nesse momento em que a gente é tão apegado à tecnologia”, diz Thaís.

O tema deste ano do evento é Casa Viva, uma união entre um contato maior com a natureza e um retorno à coletividade dos tempos das avós. Cada vaso de planta, diz ela, é cheio de valor e significado nesse mundo em que vivemos. “Uma planta que você tem em casa e cuida, e rega, você leva isso para fora, passa a tratar o outro com o mesmo cuidado”.

Ainda nos tempos das avós, não tem como não lembrar delas nas peças de cerâmica espalhadas por vários cômodos da CASACOR Bahia. Canequinhas, pratos, copos e esculturas de argila nas salas e quartos são como uma volta à infância. “É um elemento cultural. A técnica de produção não só torna a peça mais acessível, mas é ecologicamente mais correto. Além desse lado afetivo, de memória, retorno às origens”, diz Thaís. Mesmo que opte por não trabalhar com tendências, preferindo “prezar pela identidade de cada cliente”, acredita que trazer a natureza para dentro de casa é um processo progressivo e acertado. “Dá valor ao projeto, torna cada vez mais rico em sentimento”.

uiz Humberto Carvalho, participante antigo do evento, projetou o primeiro ambiente da mostra, a bilheteria

O banheiro feminino planejado pela arquiteta Lorena Damásio vai pelo mesmo caminho. Assim como o loft de David Bastos, é como uma caixa preta, com acabamentos escuros e objetos em madeira carbonizada. O que quebra os tons de marrom, cinza e preto são os vasos de plantas pendurados nas paredes. “Como é o meu primeiro ano, queria fazer uma coisa que não passasse despercebido. O meu banheiro é praticamente todo preto com detalhes dourados. É um ambiente bem luxuoso, qualquer pessoa que entre não esquece dele”.

A própria produção do evento, lembra ela, é um sopro de vida. Fala da correria, do entra e sai dos materiais de construção e da negociação e circulação dos fornecedores como um dos momentos mais especiais da mostra. “A gente teve pouco mais de um mês para terminar tudo, são 35 equipes de obra diferentes, parece uma gincana de escola”. Mas bastou estrear e já colhe bons frutos no mercado. “Para os arquitetos mais jovens, a CASACOR passa uma credibilidade aos futuros clientes. A gente passa por uma seleção muito criteriosa”.

E, para terminar, o começo. Cada espaço da Casa Cor, dos banheiros ao jardim, faz parte da exposição. A bilheteria, é claro, não ficaria de fora. O autor do primeiro ambiente da mostra é o arquiteto Luiz Humberto Carvalho, participante antigo do evento. “Noto que o que mais muda são os materiais, que vão e voltam. Os vasos coloridos, por exemplo, eram moda nos anos 1960. Agora, voltaram, vi esses vasos em vários ambientes”, comenta. A intenção ao construir a bilheteria, bem iluminada, com quadros e cadeiras confortáveis, foi criar um ambiente aconchegante para quem chega. Afinal, é uma casa.

adblock ativo