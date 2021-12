"Como viver sem uma reflexão ética e estética?"

Converso com Danillo Barata, 41, no pátio da Escola de Belas Artes da Ufba, no bairro do Canela, em Salvador. Ele acaba de chegar de uma viagem a São Paulo e segue, logo depois desta entrevista, em direção à cidade de Santo Amaro, a cerca de 80 quilômetros da capital, onde dirige o campus do Cecult (Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias) da UFRB. Na semana seguinte ao nosso encontro, estaria inteiramente mobilizado pela realização da III Edição do Paisagem Sonora, festival que levou à região música, artes, poesia, seminários e performances, entre os dias 25 de abril e 1º de maio. Artista visual, curador, professor, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, Danillo é filho de um artista plástico que se dedicava a marinhas e paisagens e cresceu entre a Ilha de Itaparica e Santo Antonio de Jesus. Seu trabalho possui um forte link com a performance e a tecnologia, com obras incluídas nos acervos do Museum der Weltkulturen Frankfurt (Alemanha), da World Wide Visual Factory (Holanda) e do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). Em Cachoeira, criou o primeiro curso de cinema em universidade pública do Norte e Nordeste, além do bacharelado interdisciplinar em artes. Atualmente, ensina nos cursos de cinema e no interdisciplinar em cultura, linguagem e tecnologias. Nesta entrevista, ele opina sobre a ausência do ensino da arte nos currículos escolares, a experiência com o corpo, a partir de sua primeira obra, Narciso, o impacto cultural e social da chegada da universidade ao Recôncavo e os projetos inovadores que têm atraído professores e alunos de todo o país ao interior da Bahia.

Houve grande presença feminina na edição deste ano do Paisagem Sonora. Foi algo intencional?

Sim. Há uma questão que, para nós, é muito cara. Se formos pensar hoje... Não há como negar a grande força feminina. Tia Ciata, por exemplo, que é santoamarense e foi pro Rio de Janeiro. Há uma perspectiva muito interessante de saberes e fazeres. Dona Dalva é outra grande referência, ela foi a primeira doutora honoris causa da UFRB. É uma capacidade que as mulheres têm de resistência e de força. Fizemos um censo recentemente e constatamos que 68% do nosso alunado é formado por mulheres, na maioria negras, e das classes C, D e E, o que reflete bem a realidade do Recôncavo. Não havia como pensar uma mostra em que isso não estivesse representado – essa troca simbólica –, e sem refletir sobre como a universidade está assentada naquele território.

Como professor de artes visuais, de que forma você vê as atuais discussões sobre a obrigatoriedade, ou não, do ensino de artes no currículo escolar?

Temos conversado bastante sobre isso. Há discussões que estamos travando há pelo menos duas décadas em relação à presença das disciplinas de arte no currículo e a melhor adequação a elas. Avançamos na conquista de algumas especificidades do campo e, ao mesmo tempo, percebemos hoje que há uma política pública que pode, de uma hora para outra, pôr a perder toda essa discussão que o campo vem travando há muito tempo. Sou avaliador do MEC, avalio cursos na area de artes visuais, para abrir e fechar, e observo que houve uma expansão no estado e no país, no ensino médio e básico, e que agora há uma retração. Fico me questionando como iremos viver sem uma preocupação ética e estética em torno das imagens, sem uma reflexão sobre o nosso estar no mundo. Vejo isso com preocupação.

Como a Bahia se situa em relação ao resto do país no ensino da arte?

Olha, se formos pensar bem, há poucos cursos na Bahia. UFBA, UCSal, UFRB, que foi uma conquista, e mais dois, o do Vale do São Francisco e o de Teixeira de Freitas. Se pensamos, em termos de curso superior, que a Bahia tem o tamanho da França é muito pouco, muito pouco. Venho de uma família do interior que se mudou pra capital para estudar. Hoje, já existem algumas faculdades que suprem essa demanda, mas ainda há um gargalo imenso.

Há um fluxo inverso agora, com pessoas saindo da capital para estudar no interior.

Há muitos alunos da região, mas muitos que vem de fora. Do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo... O curso de cinema, por exemplo, tem 60% do alunado formado por pessoas de fora da Bahia. Conseguimos criar ali, numa região que sofreu tanta retração politica, que talvez seja a síntese do enigma baiano, uma usina cultural. Evidentemente não temos pretensão disso, mas creio que talvez estejamos criando uma segunda avant-garde. Criamos o primeiro curso de cinema em universidade pública do Norte e Nordeste, cursos de artes visuais, o bacharelado interdisciplinar em artes. E os festivais que vemos hoje, mesmo quando não estão dentro da universidade, acontecem muito em função de uma comunidade de 11 mil estudantes que estão ali. Por exemplo, a Flica, o Paisagem Sonora, o Festival de Jazz, o Cachoeira Doc. Mexemos também com algo que é muito sério, que é a dinâmica da cidade. Santo Amaro pede desde 1822 uma universidade para o Brasil. É uma coisa muito esperada. Mas, quando ela finalmente se instala, é uma força imensa que entra numa região. O censo regista que há municípios no entorno nos quais subiu 300% a população de nivel superior. É uma revolução silenciosa, e é um projeto muito parecido com o da UERJ, de ser popular, de permitir o acesso das classes C, D e E. A revista Veja disse que éramos um elefante branco no sertão da Bahia. E, na realidade, somos a universidade a colocar mais estudantes da graduação na pós graduação, um prêmio que a Capes nos deu. O Recôncavo não representa 2% do PIB da Bahia, mas conta com um ensino de excelência, com mestrado, doutorado e cursos de alto nível.

Afeta a dinâmica da região e repercute no mercado cultural de todo o estado.

Sim. Vejo muito com os cursos de cinema, de artes visuais. Nós conseguimos ter aqui um corpo docente, na quase totalidade, formado por doutores, vindos de várias parte do país, e cada um deles tem um projeto aqui. Com toda dificuldade da mudança de governo, ainda consigo perceber que professores e alunos vêm para cá em busca de um projeto inovador. E nos preocupamos em dialogar com essa nova geração. Estamos implantando agora uma licenciatura em música popular brasileira, e há planos de implantar um curso de produção musical, um curso de artes do espetáculo, uma licenciatura em artes, cursos que teoricamente não são ofertados em universidades públicas no estado, e tudo isso é feito dentro de um pensamento interdisciplinar, da ideia de romper com as ilhas acadêmicas. Não temos departamentos, por exemplo, trabalhamos em uma estrutura bem mais integrada.

Voltando um pouco no tempo, no vídeo-performance Narciso (2000), em seu ombro esquerdo se vê uma tatuagem que reproduz o código de barras de produtos comerciais. Dezessete depois, ainda vivemos num momento de contestação das regras que dizem o que devemos fazer com nossos corpos?

Com certeza. O engraçado é que, quando publiquei o livro Narrativas em fluxo, que reúne uma série de trabalhos que dialogam com a questão do corpo e da imagem, incluí uma seção com trabalhos meus e havia entre eles justamente o Narciso, que foi a minha primeira instalação. E foi bem interessante me ver ali há 17 anos, outro corpo. Penso que aquelas questões ainda fazem sentido hoje. Estava concluindo a graduação e me encaminhando para o mestrado, pensando esse corpo histórico e de que forma ele era contaminado por questões que são postas pelo mercado. Isso é algo ainda presente, embora sinta que parte da juventude defende hoje nova política do corpo.

Ainda nos rendemos a estilos impostos?

Sim. A mídia impõe determinados valores, modos de ser, de vestir. Os tamanhos de nossas vestes, P, M ou G. Os designers pensam em como você terá que se adequar a determinados códigos. O que é normal numa sociedade de consumo, que se orienta por códigos e condutas. Mas, na época, Narciso era a transição da pós-adolescência para um estágio maduro. Para mim, ainda é um espelho.

Ainda sobre Narciso, você diz: “Meu nome é Danillo Barata e meu trabalho é a minha verdade”. Havia uma necessidade de afirmação?

Aquele era um momento importante. Eu estava ali fazendo minha primeira exposição. Meu pai era um pintor, pintava marinhas e paisagens, e comecei a desenvolver trabalhos com tecnologia. O engraçado é que enveredei pela tradição do autorretrato, embora não fizesse pinturas de mim. Fiz a representação de um mito, Narciso, refletindo sobre como me colocava ali como um sujeito que pensa e faz arte. Por isso, naquele momento, havia essa necessidade de afirmar, sim, de me colocar, de dizer quem eu era, qual era a minha verdade. Quando você estuda, frequentemente, você discute muito mais a linguagem, mas não discute como as questões comerciais se impõem sobre os artistas. A maioria não consegue entrar em um circuito, viver de arte. Naquele momento, eu era um jovem que também não sabia.

Você disse, certa vez, que tem sido “muito ao modo de Mario de Andrade, um aprendiz”.

Ah, sim, porque eu, embora tenha nascido em Salvador e vivido parte de minha vida na Ilha de Itaparica e em Santo Antonio de Jesus, voltei depois a Salvador para estudar, tinha uma outra dimensão. Voltar ao Recôncavo para ensinar, ser professor... Quando você olha pra dentro... Na minha dissertação, citei tantos autores estrangeiros e, já no doutorado, passei a ver quem eram nossos artistas, quais eram nossos autores, é quase um processo de descolonização. Chegar ao Recôncavo foi realmente como ler O Turista aprendiz, de Mário de Andrade. Foi preciso reaprender tudo. Lá não ensino, aprendo. E a universidade tem uma dinâmica interessante, que é a troca de saberes. Não chegamos em um território para colonizar, mas para aprender, e me refiro aqui desde questões filosóficas a questões básicas do cotidiano, redes de solidariedade. Cachoeira resistiu exatamente como o seu povo, que é um povo forte.

Cachoeira resistiu como um monumento estático que ganhou nova configuração.

Sim. Uma espécie de ruído na paisagem. Quando você pega um lugar como esse, extremamente promissor, mas que ficou teoricamente isolado, diferentemente de Santo Amaro, que ficava mais próxima da BR, e circulou mais dinheiro por lá. Embora não tenha uma arquitetura tão exuberante, imponente, Santo Amaro se transformou. Cachoeira conseguiu se manter de certo modo na precariedade, mas, ao mesmo tempo, com muita força nas relações com o estrangeiro, nas relações com o estado, com a resistência. É onde temos mais dificuldade de relacionamento com as pessoas e com os podere públicos. Em Santo Amaro é muito mais simples, as pessoas têm um desejo de que a faculdade seja implantada, que funcione e tal. Cachoeira ainda tem um patrimonialismo muito forte, aquela coisa dos velhos coronéis. Quando a universidade chega, ela meio que desautoriza esse lugar de fala.

Mexe com tudo, todas as estruturas.

Sim. E é curioso como esse ruído na paisagem cria coisas interessantíssimas. Por exemplo, há um professor trabalhando um projeto com a Lira Ceciliana chamado Novos Cachoeiranos, que, pra mim, e eu acompanho a cena baiana, é a grande revelação do que vai ser a música da Bahia no futuro. São meninos que vieram das filarmônicas, que estão aprendendo a dimensão do jazz, um fenômeno, como eles se articulam, como eles utilizam esse saber. Eu aprendi a tocar trumpete com o método das filarmônicas e em três meses já estava lendo partitura. Aqui, o menino vai comprar o pão e, às vezes, o despachante é seu professor. Tira a lição ali mesmo. Não é só método, é dinâmica.

Falamos sobre conexões internas, mas, em relação às conexões externas, como fazer circular, como disseminar esses saberes?

Olha, no passado, houve certa queixa de sambadores e sambadeiras, e de pessoas que atuam no campo da cultura, em relação ao modo como os etnólogos e etnomusicólogos chegavam, gravavam as músicas, levavam aquilo para o mundo e nunca mais davam notícias. Mas isso mudou bastante. Hoje o sambador, a sambadeira, seus filhos e seus netos, estão produzindo conhecimento em torno desses saberes e fazeres. Em nossa pós, temos pesquisadores tanto de Cachoeira quanto de fora, que vêm para estudar. A ideia é fazer esse conhecimento circular. Temos um projeto de colocar esses mestres tradicionais dentro da universidade para ensinar, só precisamos resolver a viabilidade burocrática disso. Enfim, há uma troca de saberes mais dinâmica, e que alcança outros países, por meio de convênios internacionais, seja na América Central, nos Estados Unidos, na Europa. A síntese da universidade é estar num lugar especial, privilegiado, e estabelecer conexões com o mundo, estar em dialogo, colocar em relevo as nossas potencialidades mais genuínas. Em pouco tempo, apenas 15 anos, temos cursos consolidados. O de cinema tem nota 5, o de artes é classificado como um dos melhores do estado. E uma coisa bonita é que termos artistas-formadores, que estão dentro da academia, e isso é essencial. Não são teóricos distantes, são artistas que desenvolvem a sua linguagem e que trocam de forma generosa com os alunos.

A economia local também mudou a partir da chegada da universidade.

Há uma transformação real. Cria-se uma dinâmica de hotéis, de bares, de restaurantes, de comércio, que começa a girar em torno dessa população, tanto daquela que permanece quanto da que é flutuante. A chegada da universidade promove um rearranjo, uma contaminação positiva da paisagem.

