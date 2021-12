Comidinhas do Havaí no Rio Vermelho

Um aloha, acompanhado de um sorriso no rosto! É assim que os clientes do Kawai Poke Bar são recepcionados. O novo restaurante de comida havaiana, localizado na Rua Ilhéus, no Rio Vermelho, aplica a filosofia do amor, da cordialidade e da paz, desenvolvida na ilha americana. “Kawai significa ‘o que vem do mar’, e nosso conceito começa aí, porque boa parte do nosso cardápio e da culinária havaiana é pautada nos frutos do mar”, disse o sócio Raphael Paiva.

O carro-chefe são os “pokes” elaborados pela chef Lídia Yoshimoto, tigelas ou bowls de peixe cru, cortados em cubos, marinados, com uma base de arroz, ou salada, acompanhado por vegetais, frutas e outros ingredientes. São bem servidos e valem o preço, em torno dos R$ 30. A carta de bebidas, bastante variada, pode encarecer a conta, custando entre R$ 21 e R$ 36, cada, mas você fica com vontade de experimentar, principalmente, os tiki drinks, servidos em copos de carrancas. “Tiki drinks fizeram muito sucesso entre os anos 30 e 80, e trazemos uma proposta, mais tropical, mais refrescante e mais natural”, conta Rafael.

O ambiente e a decoração feita de quadros vintage e móveis rústicos de madeira reciclada, a acústica de fibra de dendê, vinda de uma comunidade quilombola, e o cheiro criado para produzir uma memória afetiva, transformam o Kawai em uma experiência gastronômica e sensorial.

Kawai Poke Bar Rua Ilhéus, 241 – Rio Vermelho. Funciona de terça a domingo, a partir das 18h

Destaque Experimente o poke Ohana Ocean Style, prato que combina salmão, atum e camarão, marinados, com vários acompanhamentos e muito bem servido (R$ 36)

