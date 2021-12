Comidinhas, arte e livros em Imbassaí

O carioca Marcio Vianna, 55, chegou à Praia de Imbassaí há 25 anos, trazendo consigo a experiência adquirida no Temperança, que reunia diversas tribos em Paraty. “Eu estava procurando um lugar calmo para viver. Como tenho família baiana, decidi que seria aqui”. No local, montou uma padaria e, na sequência, um restaurante. Então saiu para dar uma voltinha no Ceará, onde ficou por cinco anos. Voltou com a ideia de criar uma merenderia. “Era algo bem diferente, a ideia de servir comidas em porções pequenas”.

Em sociedade com o companheiro Frederico Tognin e o amigo Marcelo Lima, deu início ao espaço, apostando em um modelo sustentável de negócio. Atualmente, diz, o carro-chefe do cardápio é o hambúrguer artesanal (R$ 9 a R$ 14), feito com ingredientes caseiros e diversas possibilidades de combinações. Outra inovação é o café da manhã regional, no qual o cliente escolhe os itens que deseja e tem o direito a pedir uma música, escolhendo em uma lista com cem opções. “Em lugar de colocar uma fichinha numa máquina, aqui ele vai ouvir ao vivo”, conta.

Na pequena estante de livros, que fica na lateral, há exemplares em vários gêneros e em, praticamente, todas as línguas. São deixados por viajantes em passagem pelo local. “A ideia é que todo mundo leia, então é só escolher o que deseja e levar. Se quiserem doar um livro, também podem, aliás, devem”.

Ainda na pegada ecológica, os sócios promovem oficinas voltadas para a comunidade, especialmente para as crianças da região.

Merenderia Expresso da Praia Rua Principal, s/n – Imbassaí, Mata de São João – 71 99985-0386. Domingo, das 8h às 22h30. De segunda a sábado, até 21h30

Destaque Aproveite para conhecer a arte de Márcio Viana, um dos sócios, que criou a identidade visual do local, com direito a uma pequena biblioteca, com livros doados pelos visitantes

