Comidinha de poeta

Se fosse seguir o conselho de quem fez soneto para o Carnaval e cantou-se escravo da alegria, o certo seria uma bebidinha de poeta. "Amai e bebei uísque", escreveu Vinicius de Moraes (1913-1980). Apesar da intensidade etílica que os próximos dias sugerem, deverá o leitor também alimentar o corpo, e provavelmente o fará com uma "feijoada completa". Ainda para o caso de usar a data como pretexto para cozinhar bem longe daqui, aposte no poetinha quando ele diz: Pois sou um bom cozinheiro.



Essa frase, emprestada do poema Autorretrato, dá nome ao livro com o qual é possível se fartar de literatura gastronômica ou de gastronomia literária nesta semana em que as chaves da cidade ficam temporariamente guardadas por um rei. Tem receitas de família, experimentos dele com as panelas, as coisinhas que comia na rua - da boemia carioca às viagens que fez como diplomata - e um capítulo no qual chefs brasileiros transformam os textos mais conhecidos de Vinicius em comida.



O amor dos homens inspirou Flávia Quaresma a preparar um risoto com shitake para o "desejo súbito de alcachofras". Alex Atala fez um ravióli crocante de banana ao maracujá com sorbet de tangerina para Receita de Mulher - o texto no qual Vinicius pede perdão às feias, mas reforça que beleza é fundamental.

Já Claude Troisgros fez da poule au pot "a galinha com uma rica e gostosa farofinha", inspirado em Para viver um grande amor. Cozimento lento e em fogo brando, explica o chef, para dar tempo de namorar e voltar ao fogão.



Chapéus de jóquei



A infância de Vinicius tem a "fantástica carne assada de vovó Neném", peça de lagarto que ganha o forno com uma capa generosa de gordura. Era no quintal de Maria da Conceição de Mello Moraes que o menino Vina pegava os ovos para inventar, junto com os irmãos e a avó paterna, seus "chapéus de jóquei", bolinhas de gema e açúcar cobertas com calda de caramelo.



"Toda essa parte dedicada aos ovos, que ele adorava, eu acho genial. Esses dias, fiz o ovo na concha (poché), é tão simples e fica delicioso", lembra Edith Gonçalves, uma das organizadoras do livro. Coube a ela levar adiante o trabalho da mulher, Luciana de Moraes, filha de Vinicius e que morreu antes de finalizar o projeto.



Um adiantado da pesquisa, conta Edith, Luciana deixou pronta. Foi uma questão de arrumar os arquivos e reproduzir as receitas, o que ficou a cargo da chef Daniela Narciso. O respaldo para juntar cozinha e literatura ela trouxe do projeto Cozinhando com Palavras, apresentado na Bienal do Livro, em 2010. "Foram muitas receitas. A gente brinca que Vinicius sempre foi plural, a começar pelo nome", recorda. E essas receitas foram coletadas das mais diversas fontes. O "vatapá melhor do mundo", com camarão, robalo e pimenta-dedo-de-moça era servido nos almoços de domingo e foi guardado nos cadernos pela irmã Laetitia, que assina o prefácio.



A feijoada, ele registrou em verso, com o cuidado de revelar o que chama de segredo modesto: "Uma língua fresca pelada para cozer com todo o resto". A galinha de molho pardo, escreveu com saudades do Brasil, o fazia sentir borboletas no estômago. No livro, ganhou receita da chef Dulce Soares. Há ainda os camarões à provençal, inspirados no marisco apresentado a um entusiasmado Pablo Neruda em viagem ao Rio de Janeiro, e o franguinho na cerveja, último prato que Vinicius preparou na vida, ao lado de Toquinho.



À baiana



Bairrismos à parte, o capítulo dedicado à Bahia é pequeno, com apenas duas receitas "à baiana": uma moqueca e camarões dourados no dendê e no azeite de oliva, cobertos com molho de moqueca e servidos com pirão e farofa de copioba. A segunda é de Rafael Sessenta (do programa de TV Lugar de Homem é na Cozinha) e já foi feita para o próprio Vinicius comer, anos atrás.



A história começa nos anos 1970, quando o poeta era casado com a atriz Gessy Gesse e morava em Itapuã. Nesse dia, estavam na casa da sogra de Sessenta, a atriz Nilda Spencer (1924-2008), e os dois conversaram sobre culinária e comida de orixá. "Ele queria que eu fizesse um camarão à baiana. Eu disse que não existia receita com esse nome, que era mais um jeito de falar de quem era de fora.



Mesmo assim, combinamos", lembra o chef.



Voltaram a se encontrar nas rodadas de pôquer na casa do médico e artista Mirabeau Sampaio (1911-1993), onde também jogavam Jorge Amado (1912-2001) e Carybé (1911-1997). O inventor de Dona Flor gostava de malassado. O negócio de Carybé eram massas com frutos do mar. Sessenta, que dava atenção a todos esses quereres, fez o tal camarão com cheiro-verde e leite de coco. Vinicius se refestelou.



O chef baiano, que deixou o restaurante Sotero, em São Paulo, para dedicar-se a um projeto da Copa do Mundo em Fortaleza ("estou pescando e fazendo acarajé", brinca), faria uma lista valorizando nossa herança africana e lembrando que, além do mar, temos o sertão.

Sessenta incluiria efó, o cortado da folha língua-de-vaca; arroz de hauçá com camarão fresco; meninico de carneiro (as trouxinhas com as vísceras do bicho, que são a versão baianíssima da buchada de bode), além de um escaldado de peru desvinculado das sobras natalinas.



Até a marcha da Quarta-feira de Cinzas, então, terá o leitor a chance de uma pequena licença poética para incluir tudo isso no Autorretrato lá do início, depois saborear a festa, quem sabe segurando seu uisquinho. Com pouca água e muito gelo.





adblock ativo