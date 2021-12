Comida di Buteco completa 20 anos e clientes fazem a festa com petiscos a R$ 20 em 38 bares de Salvador

No ano de lançamento do Comida di Buteco em Belo Horizonte (MG), 1999, Sindiclei Carvalho se apresentava em seu primeiro emprego como cobrador na antiga empresa de ônibus Praia Grande. Franzino e com 21 anos, então o mais jovem funcionário da concessionária, recebeu o apelido de Pivete. Virou motorista, comprou uma casa à beira-mar em frente ao trabalho e, quando foi demitido, aprendeu a cozinhar. Com a ajuda de parentes, pegou o dinheiro da indenização e transformou sua residência em um bar.

Há três anos, Pivete não se liga mais em freio nem direção. Seu negócio, o Encontro com o Mar, virou um ponto de encontro dos rodoviários e, com a ajuda deles, tornou-se um dos 38 bares soteropolitanos selecionados na votação online para participar do concurso de “comida de raiz”.

O Comida di Buteco acontece em Salvador desde 2007 e promove a eleição do melhor boteco local e, depois, do País, a partir da avaliação que os usuários fazem do petisco concorrente, do atendimento, da higiene e até da temperatura na qual a cerveja é servida.

“Os bares têm que ser cuidados pelos próprios donos, não podem ser franquias e só podem ter no máximo duas unidades”, explica Thiago Gentil, coordenador regional do certame em Salvador, ao comentar os critérios para a formação da lista. Segundo os padrões estabelecidos pela organização, a capital baiana comporta em torno de 40 participantes. Um pouco mais, um pouco menos. Uma equipe de consultores locais visita os bares indicados pelo público, faz uma pré-seleção e depois o martelo é batido com a chegada da coordenação regional. “Já estamos avaliando bares para o ano que vem”, afirma.

Sindiclei, o Pivete, dono do Encontro com o Mar, com vista para a Baía de Todos-os-Santos

Um detalhe importante é que os 20% dos botecos que recebem as piores avaliações são vetados para a edição do ano seguinte, o que permite uma renovação dos lugares.

Valor máximo

Normalmente, a organização do evento escolhe um ingrediente que deve constar em todas as receitas e estabelece-se um valor máximo a ser pago pelo petisco. Mas como este ano se comemora a vigésima edição, optou-se por deixar o cardápio por conta de cada barzinho, e a única regra é o preço. Todos os tira-gostos na competição custam R$ 20, em referência ao aniversário do evento.

Com liberdade absoluta, Tatian Albuquerque apostou na pururuca de leite, uma receita que transforma a bebida em uma camada crocante cujo sabor lembra bacon. O prato é servido com patês de camarão, bacalhau e frango defumados.

Tatian, que participa pela primeira vez do Comida di Buteco, credita a escolha à fidelidade da clientela. O negócio, à base de frutos do mar, começou em 2015, no Garcia, em parceria com o marido, Márcio Fonseca. Na hora de escolher o nome, algo que remetesse à especialidade do bar, o casal correu para um tradutor online em busca de uma palavra mais curta e simpática. Quando apareceu a versão em iorubá Bi Eja, algo como comer peixe, eles não tiveram dúvidas. “Além de tudo, o nome lembrava breja. Mas os clientes acabaram determinando a pronúncia aportuguesada Bieja”, diverte-se Fonseca. A pronúncia em iorubá soaria como bi edja.

Se os mineiros impuseram a grafia “di Buteco”, baseada no falar das Minas Gerais, por que os baianos iriam abrir mão de chamar o bar que frequentam do jeito que mais gostam? O boteco migrou para o Jardim Apipema, onde também trabalha com delivery. “É um bar da vizinhança, mas temos clientes fiéis da época do Garcia e agora esperamos ter os visitantes do concurso. Uma parte acaba ficando cliente”, avalia.

Por influência de um dos patrocinadores, a Perdigão, além do petisco da competição oficial, os bares concorrentes também foram estimulados a apresentar um prato feito à base de calabresa. Os participantes não gastam nada. Todas as despesas e a remuneração da organização ficam por conta das empresas patrocinadoras. Aos bares, recomenda-se apenas que comprem essas marcas, mas isso não é obrigatório. E durante o período do evento, 12 de abril a 12 de maio, esses bares ganham a frequência de um público novo.

Ppururuca de leite com patês variados, do Bi Eja, de Tatian e Márcio

Situado nas proximidades de uma agência bancária, de uma unidade do Sesi e de uma empresa de vigilância, o bar Delícias do Mar, na Avenida Caminho de Areia, não tem problemas para conseguir clientes para o almoço ou o happy hour. Mas ainda assim comemora a visibilidade obtida com o concurso. “Percebemos um aumento na frequência, gente que não é da área e que não costuma vir aqui”, relata a empresária Ana Cláudia Nascimento, que cuida do salão, enquanto a sócia Silvana Almeida comanda a cozinha.

Foi das mãos de Cláudia que surgiu o prato para a competição, o escondidinho de siri de Ivete. Mas a escolha do nome foi uma decisão conjunta. A cantora, da qual ambas são fãs, já havia sido homenageada no cardápio regular da casa com uma moqueca de camarão (R$ 93), mas quando recebeu o convite para participar do Comida di Buteco, a dupla decidiu batizar a estrela da axé music com outro prato. “Se a gente ganhar, ótimo, mas já me sinto vencedora”, disse Ana Cláudia sobre a participação no evento.

Novos clientes

Aparecer é fundamental quando se quer conquistar novos clientes. Mesmo com o público rodoviário à mão (ele começou a divulgar o bar pelo WhatsApp), Sindiclei teve que começar a se preocupar com os novos clientes, que chegam de outros bairros, com a disseminação do nome do bar. Com o seu boteco à beira-mar, atrás da linha do trem e escondido pelas residências amontoadas à frente da Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), ele conseguiu autorização de um vizinho para pintar no muro a logomarca do Recanto Encontro do Mar .

“Durante a semana, o movimento é fraco. Às vezes, dá dois casais. Mas no fim de semana, com música ao vivo, chego a atender 80 casais”, diz o dono do bar, feliz com o sucesso atingido por um negócio que começou no improviso. No início, contou com a ajuda da mãe e de uma prima que estudou gastronomia para fazer um escondidinho de camarão para uma confraternização com os amigos, que elogiaram o lugar e o “escondidinho do Pivete”.

Antes de formalizar o bar, ele começou a promover celebrações na praia, com venda de camisa e o elogiado escondidinho, caprichando na divulgação pelo WhatsApp. “Teve uma festa em que foram 300 pessoas”, diz.

Cláudia e Silvana, do boteco Delícias do Mar, servem o escondidinho de siri de Ivete

Quando finalmente saiu o dinheiro da rescisão de contrato com a empresa de ônibus, ele decidiu investir parte dos recursos na reforma da casa e fez um bar de dois andares, sendo que na cobertura é possível apreciar a vista da Baía de Todos-os-Santos, desde o fim de Itacaranha até São Tomé de Paripe.

“A vista é linda, mas o entorno é feio. Como atrair pessoas de outros bairros para cá? Temos que ter um produto muito bom”, afirma Pivete.

Premiado

O único boteco soteropolitano a participar de todas as edições locais é o Koisa Nossa, que fica na Mouraria, e já foi premiado desde o início. No primeiro ano, ficou com o vice-campeonato, quando colocou para competir o pastel de polvo. E no ano seguinte o bar foi campeão com o pastel de mariscos. Ambos, ainda são sucesso de vendas no bar.

“Esse é um concurso sério, as pessoas só votam depois que provam os petiscos, e eu estou muito feliz de participar”, afirma Eliene Cunha, dona do boteco. Em 2018, o vencedor da etapa soteropolitana foi o Sushili Bar, no Rio Vermelho, com o japarejé.

A cada edição, os participantes ganham da organização um manual de boas práticas para ajudar na prestação de um bom serviço. Neste ano, a apresentação das regras aconteceu no Quintal do Raso da Catarina, bar tradicional no Passeio Público (Campo Grande), que também está concorrendo.

O Comida di Buteco acontece simultaneamente em 21 cidades brasileiras. Em julho, os bares campeões de cada cidade serão visitados por um júri extra, que determinará qual o melhor boteco do Brasil, segundo a organização.

“O petisco é um pretexto e tem o maior peso na pontuação, mas no fundo não estamos elegendo a melhor comida, mas o melhor boteco”, afirma Thiago Gentil, um dos 12 funcionários fixos do Comida di Buteco. O evento acontece durante um mês, mas é planejado e organizado durante todo o ano.

adblock ativo