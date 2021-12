Comida de sertão no Farol da Barra

Não é muito comum ver bares na beira da praia servindo comida sertaneja em Salvador. Mas o Zuka – Boteco do Sertão faz exatamente isso em um dos maiores cartões-postais da cidade. O empreendimento nasceu da tradição de uma família que tem as raízes na Paraíba. “Sempre comíamos essas comidas típicas nos almoços de domingo”, conta Rodrigo Sarmento, que divide o comando do boteco com o irmão, Rafael Sarmento, e seu amigo Ivo Sales.

O nome do lugar também tem uma explicação familiar. Vem do apelido de José, pai de Rodrigo e Rafael, justamente quem cozinhava para eles. No cardápio, dos pratos principais às sobremesas, tudo é bem sertanejo. Carnes de sol e bode são duas das opções para a refeição. Podem vir nos tamanhos P (custando R$ 31,90 e R$ 37,90, respectivamente) ou G (R$ 54,90 e R$ 65,90). Para sobremesa, tem ambrosia, cartola, quindim de coco e tapioca de queijo coalho com Nutella e banana (custam entre R$ 7 e R$ 14,90).

A comida é saborosa, melhor ainda se você estiver bem acompanhado. A localização aumenta o charme do lugar, onde as pessoas podem escolher se ficam na parte interna do restaurante – com decoração que traz em alguns itens a figura marcante do vaqueiro –, ou na parte externa, que fica no calçadão. O sol do final da tarde pode incomodar um pouco, mas nada que a vista privilegiada, bem na frente do Farol da Barra, não compense.

Zuka, Boteco do Sertão: Av. Sete de Setembro, nº 43, Barra. Horário: 10h às 23h

Destaque: A tradicional paçoca de carne é servida junto com arroz de leite. É uma das diversas opções de petiscos ofertadas pelo boteco. Custa R$ 19,90 e alimenta duas pessoas

