Comida afetiva: chefs criam pratos em homenagem a Salvador

Marcel Proust, autor da grande catedral literária francesa Em busca do tempo perdido, atribuiu aos pedacinhos de bolo de limão, flutuantes em seu chá, o que há de melhor na memória: "No mesmo instante em que aquele gole, com as migalhas do bolo, tocou o meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado. Esse prazer logo me tornara indiferentes às vicissitudes da vida".

No caso de Proust, o doce à frente o levou a uma velha casa cinzenta no sul da França, onde sua tia preparava madeleines (os bolinhos de limão). Aí está, então, um tipo de comida: a de memória, que desliza sem quase precisar de análise. Mas se a equação for invertida? Tem-se a memória, mas não a comida. É possível transformar uma lembrança num sabor? Foi essa a proposta que Muito lançou a quatro chefs..

A viagem começa em Paripe. Gerson Alves, que mantém o Na Casa du Chef, é de negociar peixe em praia. "Peixe fresco tem gosto de mar. Quando tem gosto de peixe, não está fresco", diz, iniciando a alquimia. Nascido e criado entre Periperi e Paripe, suas lembranças desta parte da cidade são de infância e conforto: o vento rápido, a praça para onde o mandavam antes do almoço e a volta apressada de fome.

Para Gerson, tudo pode ser sintetizado num bobó. O tradicional é feito com camarões refogados em temperos verdes e leite de coco, misturados no purê de aipim e azeite de dendê. No bobó para traduzir suas memórias, Gerson, ao lado do camarão, colocou lula, polvo e um filé de bacalhau passado na manteiga de alho. Bobó é comida que parece saída do Guia prático dos enfermos pobres, dos doentes ricos e dos convalescentes remediados, um livro português que dá conta de receitas para confortar. "Paripe, para mim, é esse prato", diz Gerson, ao olhar a criação. "Mar quente", observa.

Oceânica e sertaneja

Foi no mar, também, que o belga Laurent Rezette buscou o ingrediente principal. Difícil ser diferente. Radicado em Salvador há 12 anos, Laurent primeiro morou em Itapuã. Suas memórias mais marcantes da cidade são deste bairro moldado em canção. Da diversidade de iguarias à venda nas feirinhas, Laurent gravou na mente o cheiro do camarão seco, do queijo de coalho assado na brasa, do azeite de dendê e, claro, também dos peixes.

Daí que seu prato de recordação dos primeiros meses em Salvador é um filé de agulhão com molho de vinho branco. "Peixes fortes como o agulhão cruzam oceanos atrás de comida", ensina. Servido, o prato parece simples, oceânico. "E Itapuã não é assim?", indaga o chef estrangeiro. "Salvador também é".

Das boas coisas de uma cidade, e da memória que temos dela, uma é a subdivisão dos bairros. Há os que têm avenidas que são outros bairros. Há os que se dividem em três, quatro. O Jardim Baiano faz parte de Nazaré e fica entre o Fórum Ruy Barbosa e o Dique do Tororó. Para uma cidade barroca, o Jardim Baiano é uma subdivisão com personalidade: guarda casas e prédios dos anos 1950 e 1960, uma etiqueta moderna.

Nos últimos meses, o chef Marcelo Gomes viu ali uma oportunidade. À frente do restaurante La Cucina, queria novo endereço para o negócio. "O Jardim Baiano sempre me chamava", diz Marcelo, que há três semanas conseguiu finalmente se instalar. Pois quando foi transformar uma memória em sabor, ele mirou nesta história recente, agora um risoto de legumes - o "risoto Jardim Baiano" -, com ervilhas, tomate seco, espinafre, cenoura e muçarela de búfala. "É um prato com o clima do lugar", avalia.

Na Cidade Baixa, a viagem chegou até Lilian de Almeida, que, pequena, brincava de ser chef na casa da avó, no Bonfim. Nos finais de semana, ela catava mariscos na praia. Quando ouviu o pedido de Muito, Lilian pensou no mar, mas findou na carne de sol com purê de aipim. "Lembro dos bares, da minha rua e dos meus avós. Moro desde os 4 anos no Bonfim: embora esteja perto da praia, este é um bairro sertanejo".

A "paçoca de carne de sol à moda do Bonfim" foi frita junto com o charque e, ainda quente, processada num pilão com farinha de guerra. Lilian serviu com cebola caramelizada e uma musseline (mais leve e aerada do que um purê) de aipim. A tradução de uma memória sertaneja.

Ao leitor, cabe a continuação da viagem: qual receita traduziria uma lembrança?

