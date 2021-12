Com porções fartas e preço bom, Rei do Pirão se destaca pelo custo-benefício

A filial do Rei do Pirão, na Pituba, aberta há quatro meses, já tem fila na porta durante o horário de almoço nos finais de semana, coisa que não é muito diferente nos dias úteis, já que em uma quarta-feira o restaurante tinha mais da metade das mesas ocupadas. Esse sucesso pode ser atribuído ao custo-benefício, já que o preço do Pirão, o carro-chefe, varia de acordo com a proteína escolhida (carne do sol, fumeiro, camarão ao molho, camarão alho e óleo ou frango), e custa entre R$ 26 e R$ 210.

A variação do valor também ocorre, pois há três tamanhos do prato – pequeno, médio e família. O maior alimenta bem quatro pessoas. O pirão que, na verdade, é um purê de aipim, foi chamado assim porque em Salvador, de acordo com o proprietário, é mais conhecido dessa forma. O restaurante também oferece uma grande variedade de petiscos tradicionais da cozinha nordestina.

Por estar em frente à praia, o ambiente é bastante arejado, o que torna o local bastante agradável. Quem for ao restaurante, principalmente no horário de almoço, não precisa se assustar quando ouvir pessoas cantando “é um papapá, é dois papapá...”. É apenas a música que precede os parabéns, cantada por quase todos os garçons do restaurante. Em menos de uma hora, neste dia, foram cantados três parabéns.

Com um ano e dois meses, a rede do Rei do Pirão teve seu primeiro restaurante no bairro da Boca do Rio. Hoje já conta com mais dois restaurantes, na Pituba e em Simões Filho, e no dia 5 de abril será inaugurada a filial de Lauro de Freitas.

Rei do Pirão: Av. Octávio Mangabeira, 2.609 – Pituba. De terça a domingo, das 11h às 22h.

Destaque: Você pode misturar até três proteínas no pirão, pagando o preço da mais cara delas, possibilitando ao cliente criar combinações. Há também a possibilidade de pedir a Degustação do Rei, prato com miniporções de todas as proteínas por R$ 50.

