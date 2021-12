Com mais de vinte anos na estrada, Mariene traz novo show a Salvador

Lançado em 2014 com um nome simbólico, Colheita, o último disco de Mariene de Castro parece, visto agora, prenunciar o que viria na vida da cantora soteropolitana nos anos seguintes. Até então, ela era santo de casa, como o homônimo projeto (que virou disco) que passeava entre as categorias de show e ensaio de verão, reunindo um público fiel e acrescentando novos frequentadores a cada edição. Mas ainda tinha novos degraus a alcançar.

Já reconhecida em sua terra natal e vivendo no Rio de Janeiro desde 2012, Mariene despontou nacionalmente a partir de duas grandes experiências. No ano passado, a primeira foi a participação no encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Entoando Pelo tempo que durar, composição de Marisa Monte e Adriana Calcanhotto, uma das filhas de Oxum célebres da cultura brasileira convocava as águas doces para apagar a pira olímpica. Sob a chuva cenográfica montada no Maracanã, Mariene chamou a atenção de quem ainda não tinha ouvido sua voz grave.

“Isso não é o mais bonito... Tornar-se conhecido pode acontecer a qualquer um. Mas é o momento de representar o seu país para o mundo. E uma ribeirinha que lutou muito. Quando eu cheguei ali, eu fiquei uma meia hora até subir. Tudo muito ensaiado, a água tinha que cair no lugar certo, o cabelo não podia desmontar, a maquiagem também não”, conta. Em meio à coordenação de todos os passos exigidos, ela pôde sentir, no entanto, a dimensão do que significava em sua carreira, e como cidadã, aquela apresentação.

“Olhei para a bandeira brasileira, aquele Maracanã na minha frente, eu dizia: ‘Meu Deus, por que eu?’. ‘Porque isso aqui é seu’”. A cantora classifica sua presença ali como “vitória” – mas também como retorno do tempo em que batalhou até aparecer internacionalmente daquele jeito. Após o evento, teve sua história resgatada por alguns veículos de comunicação nacionais, que ainda a anunciavam como novidade. Para os baianos, esteve sempre ali.

Claquete

“É Deus me dando isso como uma resposta. Tudo e tanta coisa que eu vivi, que eu passei, que eu sofri que ninguém imagina, nem tem ideia e nem precisa saber também, porque tem coisas que a gente passa e sofre para o nosso crescimento, não para ficar chorando. As dificuldades vêm para a gente ser mais forte”, diz, em tom firme, como que para dissipar lembranças. “Mas passou um filme na minha cabeça”. Ao contrário do que alguns podem pensar, o roteiro não começa em Santo Amaro, cidade do Recôncavo com a qual tem forte ligação por conta do samba de roda, que esteve sempre presente em sua carreira solo.

Antes de ser apenas Mariene de Castro, ela foi backing vocal de Carlinhos Brown, Timbalada e Márcia Freire, até que em 1996 pôde fazer seu primeiro show no Pelourinho. Em boas jogadas do destino, uma coisa sempre leva a outra: produtores franceses a viram cantar e a convidaram para uma temporada.

Pouco antes disso, aconteceu outro encontro: ela conheceu o cantor e compositor J. Velloso, com quem produziu seu primeiro disco, Abre Caminho (2005), e com quem foi casada e teve o primeiro de seus cinco filhos, João Francisco, 18. Ela foi ao aniversário de Jota acompanhada de Saul Barbosa. “Ela já cantava, era vocalista de Márcia Freire. Mas quando a gente se encontrou eu só sabia isso, nunca a tinha visto cantar”. Tempos depois, começaram a sair e surgiu o convite para as apresentações na França. “Ela me colocou na equipe e pediu para fazer a direção do show. Sugeri uma formação mais enxuta para a gente viajar”.

Inicialmente, ele aceitou, mais para dar atenção à moça, mas no primeiro ensaio, no qual Mariene fazia “como se estivesse valendo ao vivo”, ele finalmente pôde ouvi-la. “Eu fiquei impressionado com aquele valor artístico, bruto ainda, que estava ali. E aí comecei a gostar e a sentir prazer em fazer a direção daquilo, porque tinha potencial. Ainda mais sendo fora do Brasil”.

Já durante a viagem, a cantora fez um sucesso além do esperado. “É uma característica dela quando sobe no palco: uma presença e uma entrega”. A partir daí, a parceria seguiu na vida artística e pessoal por um tempo. Em Abre Caminho, Jota aponta, ainda não existia de forma definitiva a marca de Mariene como sambista. “É um disco que tem muito da minha forma e da forma que ela gosta de fazer as coisas, que é muito mais ligado à composição brasileira, abraçando vários estilos”. Na época, porém, eles entraram em contato com o compositor e cantor Roque Ferreira e dividiram a autoria da música que batiza o álbum – começou aí a ser pavimentado seu caminho no samba. “Diga a mãe que eu cheguei. Cheguei, tô chegada. Esperei bem esperado, nessa minha caminhada”, anunciam os versos iniciais da canção, que ficaram marcados na voz de Mariene.

O disco, avalia Jota, é mais variado, tendo algo de tropicalista em sua dificuldade de ser rotulado. Ilha de Maré (de Walmir Lima e Lupa) divide espaço com Planeta Água, de Guilherme Arantes; a marcha Estrelas, de Caetano Veloso. “Tinha algumas músicas que Roque não concordava. Ele sugeria na época que ela desse um direcionamento na carreira mais para o samba. E Roque é uma pessoa completamente apaixonada pelo samba, é um sambista, um dos maiores da música popular brasileira, o que é uma coisa incrível e maravilhosa”.

Sem rejeitar o caminho que Mariene seguiu, ressalta a versatilidade da intérprete, discordando um pouco da ênfase do mestre. “Eu não vi isso e não vejo isso, apesar de eu adorar Roque Ferreira, meu amigo, meu parceiro, que ajudou bastante nesse projeto inicial, mas não vejo isso. Eu vejo que Mariene canta bem tudo que toca o coração dela, independente do estilo”, pontua, lembrando, como exemplo, a necessidade da imprensa de encaixar o artista em um rótulo para poder falar sobre ele.

Caminho de bamba

No que depender de Mariene, porém, o samba estará sempre presente em sua vida e em sua carreira. “A minha relação com o samba é da mesma forma que a relação com a minha cor da pele, com o enrolado do meu cabelo, o tom da minha voz. Está na minha essência, essas coisas não se mudam”, diz. O mestre, um dos maiores defensores do samba de que se tem notícia, assina embaixo. “Não adianta você dizer que é do samba se o samba não sentir que você é do samba. E Mariene é uma pessoa que foi escolhida pelo samba e não sabia disso”, chancela Roque Ferreira.

Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE

“A minha descoberta, a minha virtude nisso tudo, meu mérito foi ter visto nela o que ela não via. Ela se surpreendeu quando eu disse que ela devia entrar no samba, mas à medida que ela foi entrando, foi vendo a compatibilidade. E a prova disso é que até hoje, de lá para cá, não apareceu uma sambista – não foi só aqui, não – no Brasil. Nenhuma. Só tem ela até hoje. Isso vem reforçar o que eu disse antes, o samba é quem escolhe”.

No Abre Caminho, já há seis músicas dele, além da faixa-título. “Quando eu a conheci, ela não cantava samba, cantava outras coisas. E eu enxerguei nela essa célula. Passei para ela essa impressão e ela disse que não sabia samba. Eu disse: “Eu vou ensinar você a cantar samba”. E eu comecei a fazer não só canções para ela cantar, praticamente para ela, como indicar grandes sambistas do país, como Nelson Cavaquinho, Cartola, para que ela incluísse no repertório”.

Dali em diante a parceria seguiu prolífica, com a consagração dentro do gênero, sempre pontuada por referências à religiosidade de matrizes africanas, da qual compartilha, sendo filha do Ilê Axé Iyá Omin Iyámassê (Terreiro do Gantois). Dividindo bem ao meio sua discografia está uma homenagem à mineira Clara Nunes (1942-1983), com Ser de Luz (2013), gravado ao vivo no Espaço Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Nem por isso Mariene deixa de passear – em Colheita, gravou a rasgada Impossível acreditar que perdi você, de Márcio Greyck, que ganhou levada de samba.

A última turnê, Ribeirinha – Uma Celebração à Música Brasileira, que será trazida à sala principal do Teatro Castro Alves, em Salvador, no próximo dia 22, também traz amplitude ao repertório com Disparada, de Geraldo Vandré e Theo de Barros; Beradêro, de Chico César; Gente Humilde, de Vinícius de Moraes, Chico Buarque e Garoto; e Riacho do Navio, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas. O programa retoma músicas do início de carreira – com altas doses de Roque Ferreira – como Garaximbola, Oxóssi, Quebradeira de Coco e Foguete, além de outros sambas como Amuleto da Sorte (Nelson Rufino). “Para mim, o samba é uma espécie de Deus, na medida em que representa os anseios de um povo. Surgiu do sofrimento dessa gente, das crenças, da vontade de viver dessa gente”, define o compositor. Mariene foi, sem saber, no mesmo sentido. “Você não escolhe seu orixá, escolhe?”, indaga, com um brilho meio desafiador nos olhos.

À margem

Ribeirinha veio logo após do sucesso que fez na pele de Dalva, uma das empregadas da casa dos Sá Ribeiro na novela Velho Chico, exibida entre março e setembro do ano passado na Globo. “Ribeirinha surge do meu desejo profundo e sincero de falar da minha história, ao longo desses quase 20 anos, e fazer uma celebração à música brasileira através do meu olhar e da minha vida. Eu fui ver o filme de Elis e fiquei muito emocionada com a forma visceral com que aqueles músicos tocavam e a maneira muitas vezes pura e verdadeira, genuína, daquela época”, conta.

Assim como a novela, que faz menção também a um universo místico e religioso do interior nordestino, a força da fé está viva no conjunto de canções que faz o Ribeirinha – a espiritualidade que dá o suporte a um cotidiano cheio de asperezas, que não se reduz ao chão seco do sertão, assim como a água dos rios permite a permanência da vida. “A escolha do repertório é justamente uma linha paralela que conta a minha história e a do povo brasileiro. Desses ribeirinhos, desse povo que vivia à margem do rio, em palafitas, que sobrevivem ali, criam os filhos ali, vivem da caça, da pesca. Uma sobrevivência muito caótica, que é o que nós vivemos. A população brasileira, em sua maioria, é um povo ribeirinho”.

Como Dalva, ela diz que expressou um pouco desse equilíbrio entre as vicissitudes e as alegrias: sua personagem integrava o núcleo do fazendeiro Afrânio de Sá Ribeiro, conhecido pelos habitantes da fictícia Grotas do São Francisco como Coronel Saruê. O ambiente opressor da “casa-grande” não impedia a empregada de falar verdades aqui e ali – o atrevimento e a faceirice da personagem conquistaram o público e fizeram o papel ganhar destaque e surpreender os críticos. “Dalva foi um presente na minha vida, porque eu pude ali, através dela, falar muita coisa que eu penso e acredito”. Não foi a primeira vez como atriz, entretanto: ela já havia participado do filme Jardim das Folhas Sagradas, do cineasta baiano Pola Ribeiro, e nos filmes Quase Samba e Ensolarado, de Ricardo Targino.

“Mas a novela foi algo completamente inédito, inusitado e surpreendente, porque eu não tinha dimensão nem ideia, quando disse ‘sim, quero fazer’, do que era passar 14 horas da minha vida dedicada exclusivamente. De segunda a sábado gravar, e domingo ficar estudando”. O ritmo exaustivo acabou, apesar de tudo, permitindo uma presença maior junto aos filhos – diferente de uma turnê, que sempre a leva a viajar continuamente. O exercício intensivo da atuação também a conduziu a lugares “muito profundos”.

“Depois dali com certeza eu não sou a mesma”. Será que Mariene foi picada pelo bichinho do ator? “Eu me apaixonei por cinema e sou apaixonada por cinema, por teatro a vida inteira. Poder atuar e poder colocar isso foi uma surpresa para mim, porque nem eu mesma sabia que era capaz”. A falta de uma bagagem maior representou um dilema, sobretudo ao dividir cena com consagrados atores brasileiros, como Selma Egrei, Antônio Fagundes, além de outros muito experientes, como Camila Pitanga e Marcos Palmeira, seu par romântico na trama.

Campo fértil

Apesar de ter curtido a experiência, a cantora – e agora atriz – não traça metas ou planos em qualquer uma das áreas. No presente, há o Ribeirinha e uma reedição do projeto Santo de Casa, que será levado a locais aonde ainda não passou, como o Rio de Janeiro. “Não faço nada pensando no futuro. No futuro, o que minha alma vai estar ansiando, eu não sei. Eu sei que nesse momento senti isso, diante do que estava vivendo, diante do que estava acontecendo, aquele turbilhão que foi terminar Velho Chico e pensar: “E agora, o que é que eu vou fazer?”.

O show atual, na esteira da novela, também fala um pouco dessa confiança no desenrolar dos acontecimentos, que, não sem esforço, a trouxeram à posição onde está. “Viver de música há mais de 20 anos como eu vivo, criar meus filhos, gestar meus filhos, todos com a minha garganta, com a minha voz, com a minha fé. E acreditar todos os dias, sonhar todos os dias. Sair da Bahia há cinco anos e residir no Rio. Esse olhar também nordestino, tabaréu, de quem sai de sua cidade para outras tribos”, reflete.

A emoção vem à tona ao falar dos filhos: o mais velho já tem 18, a mais nova, 5. São seus únicos planos a longo prazo. “Às vezes, queria ser duas. Às vezes, não, a maioria das vezes”. Perguntada sobre o sentimento de já ter um filho na maioridade, ela se diz “vitoriosa”, e as lágrimas vêm aos olhos. “ Ver meus filhos crescendo com saúde, pessoas de bem...”.

Mariene faz uma pausa para conter o choro. “Quem é nasce pronto. Vejo pessoas naquela idade já me mostrando o que vão ser. E pensar que eu contribuí de alguma maneira, nesse mundo gigante, de tanta coisa que a gente vê, que a gente encontra...”. Mariene assinala o fato de seus filhos não serem pessoas deslumbradas e diz que todos já apontam uma veia artística – que podem concretizar ou não.

No fim das contas, percebe-se que a maternidade ocupa um grande espaço dentro dela. “Não é importante que eles sejam filhos de uma grande cantora de sucesso, não. Dentro de casa, sou a mãe deles”.

