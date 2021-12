Com imagens de santos e livros religiosos, café agrada a católicos e ateus

No intervalo entre as missas das 8h e 10h, o padre Aderbal Galvão, da Paróquia de São Pedro (Praça da Piedade), abre a porta do Santo Café, ao lado da igreja, e combina um compromisso religioso com os donos do empreendimento. Na última sexta, o negócio comandado pelo casal católico Edná Umbelino e Cortês Umbelino completou o seu primeiro aniversário, tendo como público fiel os frequentadores da paróquia, mas também servindo leigos de passagem pelo Centro.

Há imagens de santos no lado interno do balcão e alguns livros religiosos na vitrine. Mas vamos confessar que o ambiente com apenas três mesas e um pequeno balcão está longe de ser uma clausura. “Abrimos o café como uma opção que oferece produto de qualidade com bom atendimento”, afirma Edna.

Uma das principais atrações é o Affogatto (R$ 14,90, 250 ml), café expresso feito na hora e misturado com sorvete de creme e calda de chocolate ou caramelo. Se ficar na dúvida, peça a de chocolate. Há ainda outros dois tipos de café gelado e 22 opções de café quente. Para acompanhar, tem brigadeiro de capim-santo, a especialidade da casa, feito com chocolate belga (R$ 5), e bolinho de limão-siciliano (R$ 6).

Uma sequência de músicas cantadas por Frank Sinatra torna a permanência no local mais agradável. “Tocamos ele aqui todos os dias”, garante Cortês. Durante a visita, não tocou Cheek to cheek com seu refrão “Heaven, I’m in heaven”, mas com a voz de Sinatra e um bom café é mais fácil se sentir no paraíso.

Santo Café Praça da Piedade, 11, ao lado da Igreja de São Pedro. De segunda a sexta, das 9h às 18h

Destaque Feitos com chocolate belga, os brigadeiros de capim-santo costumam sumir rapidamente da prateleira, mas há reposição ao longo do dia

adblock ativo