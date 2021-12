Com cardápio-Netflix, Paris 6 tenta oferecer pratos para todos os gostos

Ao chegar ao Paris 6, aberto no dia 5 deste mês, alguns detalhes saltam aos olhos: a decoração, inspirada na Paris dos anos 1920, rostos famosos estampados por todos os lados, inclusive no cardápio, o tamanho do salão, com capacidade para 100 pessoas, e os flashes dos celulares, disparados a cada minuto – talvez pela recente inauguração, curiosidade ou até deslumbramento com o espaço.

O menu, que homenageia celebridades brasileiras, é bem variado, com pratos para todos os gostos – até demais. Há tantas opções que a sensação que passa é a de se estar revirando o catálogo da Netflix. No final, escolhemos mais pelo cansaço de tanto procurar e pela vontade de comer do que pela certeza de ter feito uma boa escolha.

Para entrada, uma das indicações da casa são os canapés de queijo coalho à Bárbara Evans (R$ 33), acompanhados por cinco molhos. Para prato principal, há opções que vão de gnocchis (nhoques), risotos, massas a carnes, aves e peixes. O gnocchi de brie à la carbonara à Falcão (R$ 63), servido numa panelinha de ferro, é uma das novas apostas do restaurante.

E, por fim, a sobremesa. O já famoso Grand Gateau (de R$ 38 a R$ 41), marca do Paris 6, figura entre os pratos mais pedidos do cardápio. Trata-se de um bolo francês recheado com chocolate, cobertura – que varia com o sabor escolhido – e um picolé. Quem prefere sobremesas muito doces pode ir fundo. Quem não gosta, aconselhamos voltar ao cardápio-Netflix e procurar outra coisa.

Paris 6 Shopping da Bahia, terceiro piso, loja 48. Telefone: 71 3450-2998. Dom. a qui., das 12h às 23h30; sex. e sáb., das 12h à 0h30. Para reservas, baixe o app Paris 6, disponível para Android e iOS.

Destaque Quadros de famosos enfeitam todo o ambiente. Não se surpreenda por comer encarando Caetano, Gil e Ivete, retratados pelo artista Flávio Rossi.

