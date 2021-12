Coletivos culturais ocupam centro de Salvador

A luz vermelha serve de guia. E, no caso de a visão falhar, segue-se o som. São 22 horas de um sábado e o Dois de Julho, no centro, está aquecido pelo movimento de projeções fotográficas em muros descascados, de sintetizadores que lançam notas eletrônicas e de artistas que encenam curtos espetáculos em calçadas. O bairro, que durante muito tempo exalou ar de água parada, traveste-se com a ocupação. "Sabe aquele pequeno abalo sísmico?", pergunta Carol Amorim, uma das organizadoras do burburinho. "É o efeito que os últimos acontecimentos têm gerado aqui".

Os últimos acontecimentos a que se refere Carol, que, ao lado de quatro amigos, inaugurou há seis meses o espaço cultural Casa Antuak, são ocupações, instalações e espaços artísticos que já reformulam a paisagem não apenas do Dois de Julho, mas de outros bairros no centro de Salvador. Para um cenário que reclama intervenções urbanas urgentes, a arte tem sido a obra primordial.

"Não temos a capacidade de reconstruir, mas de deslocar as pessoas e gerar a discussão sobre este espaço da cidade", diz a artista e produtora Lanussi Pasquali, criadora da Ocupação Coaty, que preenche, com shows e palestras, a Ladeira da Misericórdia, no Pelourinho. "O mais instigante é que Salvador abriga lugares belíssimos numa área que etiquetamos como 'degradada'".

Se não possuem a pretensão dos planos urbanos, as intervenções artísticas que têm se debruçado sobre essa região, e que Muito apresenta nas próximas páginas (a exemplo da Casa Antuak e da Ocupação Coaty), parecem partir do mesmo ponto: a de que apropriar-se do espaço público é o pequeno abalo para despertar. Na base, a ideia de que a melhor cidade é aquela que já existe.

LUZ VERMELHA

O sobrado cinza, numa das ruas apertadas do Dois de Julho, era mais um na paisagem até quatro amigos decidirem alugar os quartos do imóvel, no final do ano passado. Carol Amorim, Leopoldo Balthazar e os irmãos Leandro e Filipe Mimoso chegaram, notaram o potencial do espaço e apresentaram uma ideia ao proprietário: promover, ali, shows, saraus e performances. "Para nossa surpresa, a conversa 'colou'", lembra Balthazar.

A Casa Antuak (nome que é sinônimo de energia renovada) tem como motores dois eventos que já integram a agenda do bairro e dos frequentadores, o sarau Dominicaos e a festa A Casa da Luz Vermelha. E, para quem, numa primeira espiada, identifica um ambiente modernoso num bairro avesso ao movimento, um recado que vem da parede pichada ao lado do sobrado: "O muro caiu".

"A Antuak tem voz na associação de moradores e os moradores dão pitacos sobre o futuro dela", diz Amorim. "Nós não somos uma casa de shows habitual. Moramos no Dois de Julho, compramos pão na esquina. Não é uma relação puramente comercial com o bairro".

Entre as mudanças que o Dois de Julho experimenta com o empreendimento dos quatro amigos está "uma postura mais política sobre o bairro", como diz Amorim. "Ontem, fiquei sabendo que o dono de uma mercearia está pensando em promover um bazar de livros. De alguma forma, a Antuak tem um papel nisso, ao lançar luz sobre o convívio e a vida na cidade".

Casa Antuak: Rua Democrata, 21 - Dois de Julho. Programação: facebook.com/casantuak



BECO EM MOVIMENTO

Antigo abrigo de intelectuais e artistas, muitos ligados à causa e estética LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros), o Beco dos Artistas, no bairro do Garcia, amargou o descaso na última década. O projeto Beco Ocupado, iniciativa do diretor teatral Thiago Romero e da produtora Susan Kalik, que acontece desde março, vem propondo a reintegração do lugar à vida cultural da cidade.

"Falam que fizemos com que o espaço voltasse a ficar vivo. Respondo que apenas trocamos as lâmpadas, mudamos o estofado e perfumamos a casa", diz Romero. "E isso bastou para reanimar o lugar".

A animação, no caso, vem por meio de shows de drags e travestis, peças ao ar livre e karaokês. Os eventos acontecem nas noites de sexta e sábado, e se, no início do projeto, o público era pingado, agora já começa a lembrar as noites das décadas perdidas, em que o Garcia fervia.

"Ainda é um ambiente que precisa se reerguer. Mas, na falta de iluminação e pavimentação, ficamos parados?", indaga Kalik. "Nada mais natural que cidadãos ajam por conta própria, para fazer a roda girar e sanar demandas urgentes".

No show em que Rainha Loulou homenageou Cyndi Lauper, no final de abril, ouviu-se, na plateia, uma frase síntese para a nova fase: "Quase entramos no armário; agora estamos acabando com ele".



Beco Ocupado: Av. Cerqueira Lima, 1-35 - Garcia. Programação: becoocupado.blogspot.com.br/



ESPAÇO PRIVILEGIADO

Em 2014, ano do centenário da arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992), a artista e produtora Lanussi Pasquali teve a ideia de criar um projeto que se integrasse à cidade. Da fagulha inicial à prática, foram quase dois anos. Tempo para levar Pasquali ao lugar certo, o conjunto arquitetônico da Ladeira da Misericórdia, que, na década de 80, havia sido restaurado por Bardi.

"O tempo fez do espaço um lugar a ser evitado pela cidade - assaltos, prédios abandonados, ruas vazias -, mas sem destituir por completo sua pose na história", diz Pasquali, sentada nas margens daquele que já foi um dos principais acessos entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa.

"Quando descobri a área, quis logo adotá-la. Fazer com que as pessoas que não conhecessem chegassem até lá e percebessem a joia que nós temos. Entrei em contato com artistas para pensarem obras específicas para o local e todo o entorno da Ladeira da Misericórdia".

A Ocupação Coaty, como o projeto foi batizado, foi iniciada em abril, com palestras da artista visual gaúcha Elaine Tedesco e do fotógrafo e artista alemão Klaus W. Eisenlohr, além da apresentação do músico Arto Lindsay.

"Com a precariedade urbanística e todo tipo de carência social, as cidades brasileiras são um sítio privilegiado para ações diretas", diz Pasquali, que já tem oficinas, palestras e exposições agendadas para o próximo mês na Ladeira da Misericórdia. "É o que chamamos de urbanismo tático, feito com o que é possível".

Ocupação Coaty: Ladeira da Misericórdia, Pelourinho. Programação: facebook.com/Projeto-Ativa



ALDEIA ABERTA

Quando o ator e diretor teatral Gordo Neto chegou ao sobrado de número 40 no Dois de Julho, o movimento que hoje faz chacoalhar o piso e as portas de madeira maciça ainda era apenas um plano. "Sabe quando você enxerga todo o potencial de um lugar?", ele lembra, numa das salas compridas do imóvel datado de 1930 e batizado de Casa Preta - alcunha dada pelos próprios moradores, em referência às paredes escuras da fachada.

Ali, Neto não encontrou apenas nova sede para o grupo que fundou em 2001, o Vilavox, mas também um novo ponto no mapa cultural da cidade. No espaço, estão também o Ateliê Cenográfico e o Aldeia. Este último, comandado por Luís Guimarães, é o principal responsável pela programação intensa dos últimos meses.

Exposições fotográficas, apresentações teatrais e palestras sobre política e cultura são algumas das atividades que o Aldeia promove. "Não dá para esperar o momento perfeito, o cenário ideal", diz Guimarães, sobre os improvisos que surgem em sua caminhada como produtor. "A intenção é que a cidade incorpore o lugar".

Aldeia/ Casa Preta: Rua Areal de Cima, 40 - Dois de Julho. Programação: facebook.com/aldeiacoletivocenico/

LADEIRA CULTURAL

No princípio, foi o grafite. Uma casa, duas, a rua inteira pintada como galeria. Obra do morador Marcelo Teles, nascido e criado na Ladeira da Preguiça. Gari e grafiteiro, Teles é o fundador do Que ladeira é essa?, primeiro centro cultural da região.

"Depois que convidei os grafiteiros para pintar as casas, levei para os moradores um projeto de um espaço cultural", conta. "Foi trabalho de formiga mostrar a importância do espaço. Quando consegui fazer uma oficina de pintura, a ladeira lotou".

Administrado por cinco moradores e coordenado por Teles, o Que ladeira é essa? funciona há um ano e ocupa três imóveis abandonados, onde são realizadas aulas de jiu-jítsu e capoeira, percussão, além de cineclubes e oficinas artísticas. "As atividades são feitas em parceria com artistas de outras regiões da cidade, que se comprometem a dar as aulas", diz. "Saca cooperação? É isso".



Que Ladeira é Essa?: Ladeira da Preguiça, 10 - Comércio. Programação: facebook.com/qladeira

