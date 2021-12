Coletivos combatem invisibilidade da escrita feminina

Em futuro próximo, quando a maioria das mulheres se torna infértil, cristãos fundamentalistas impõem uma ditadura. Aquelas que ainda possuem a bênção de procriar são estupradas mensalmente por comandantes em prol da continuidade da vida. A distopia escrita por Margaret Atwood no livro O Conto da Aia (The Handmaid’s Tale) inspirou a série homônima lançada este ano pelo serviço de streaming Hulu e foi tema da 20ª reunião do Leia Mulheres de Salvador, no mês passado.

A jornalista Ellen Guerra, 27, frequenta o grupo desde a primeira edição, que aconteceu em janeiro de 2016, como incentivo para consumir mais literatura escrita por mulheres. “O universo feminino se expande; percebemos que nossas dificuldades são ainda mais amplas. Já me considerava feminista, mas tinha pouca referência teórica”, conta. Somando às compras pessoais, Ellen já leu cerca de 17 autoras, apenas no ano passado, contra oito autores homens.

“Hoje se leem mais homens. Não por uma questão de eles produzirem mais ou escreverem melhor, mas porque existe uma visibilidade muito maior para a escrita deles. Não queremos uma supremacia feminina, mas que as pessoas tenham consciência disso na hora de consumir livros”, explica a pedagoga e professora Ilmara Fonseca. Ela está à frente do projeto, junto com Eduarda Sampaio, Joana Mutti e Paula Janay.

O primeiro clube do Brasil com este nome foi criado há dois anos em São Paulo, inspirado na campanha da escritora americana Joanna Walsh, que mobilizou usuários com a hashtag #readwomen2014 (#leiamulheres2014). Hoje a iniciativa está presente em cerca de 50 municípios brasileiros, sendo três deles baianos – Salvador, Feira de Santana e Cruz das Almas. Cada local mantém um grupo no Facebook, no qual são votados os títulos a serem lidos.

Em Salvador, alguns dos critérios de escolha são: razoável número de páginas, baixo custo e fácil acesso de compra. Os livros devem abordar questões femininas, como maternidade ou formas de opressão de gênero. E, claro, devem ser escritos por mulheres. “Somente quem tem a experiência de ser mulher tem propriedade para falar porque é ela quem passa pelas dificuldades de emprego, o medo de andar na rua, normas de comportamento”, defende Ilmara.

Assim como na capital, o Leia de Feira de Santana discute textos em vários formatos (prosa, poesia, quadrinhos, teoria e crítica) e temáticas. “O debate sobre gênero é algo que, mesmo quando não explicitamente vinculado, de uma forma ou outra se faz representar nas narrativas”, diz a professora Mariana Paim, que medeia os encontros, ao lado de Larissa Rodrigues.

“As primeiras teorias feministas dos anos 60 e 70 foram produzidas por mulheres brancas, de camadas médias e altas, de famílias com poder aquisitivo. Já no final dos anos 70, alguns grupos começaram a criticar a ideia de mulher proposta por esse primeiro feminismo intelectual, que era um espelho daquelas analisadas nos livros: branca e de classe média. Claro, tinha a representação da mulher negra, mas ela era hipersexualizada, sempre disponível, trabalhadora. Quem começa essa crítica são as mulheres negras e lésbicas, que eram do campo da literatura e das ciências humanas”, explica o coordenador do Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação (Gira), da Ufba, Felipe Bruno Fernandes.

Ele cita o livro considerado um marco, This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color (New York, 1981), em que feministas não brancas e de classes baixas escreveram cartas contando como era ser mulher para elas; algumas com teorias, outras no campo da arte. “A poesia teve um lugar muito forte. E tem até hoje para o movimento negro, não só de mulheres. As grandes revoluções pela libertação de países africanos foram lideradas por poetas”, diz.

Para tratar da invisibilidade de textos de autoria lésbica, o Gira está organizando o curso de extensão Pensamento Lésbico Contemporâneo. Serão transmitidas aulas online, com apresentação do trabalho de vinte autoras acadêmicas e literárias, que culminarão em uma jornada presencial em novembro.

“Tem uns quatro anos que percebi que nós, lésbicas, estávamos indo para a academia, mas não tínhamos noção da nossa produção; não líamos nós mesmas, nem escrevíamos sobre lesbianidade”, explica Bárbara Alves, pesquisadora do Gira e ativista do coletivo Lesbibahia, que organiza o Generótica.

A ação acontece durante todo o ano, interagindo com outros eventos do gênero na cidade. O grupo promove um sarau com textos escritos por lésbicas, nos quais uma das obras é escolhida e encenada ao vivo. Depois, há uma roda de conversa.

Em alto e bom som

Com rimas agressivas, as amigas Dricca Silva, Fabiana Lima, Jaqueline Nascimento e Ludmila Laísa falam sobre suas vivências como negras e periféricas no Slam das Minas – batalha de poesia entre mulheres. Em um formato já consagrado no rap, até vinte candidatas disputam com poemas autorais, em três fases eliminatórias, até sobrar apenas uma. Os pontos são dados por um júri antecipadamente escolhido.

Dricca, Jaqueline e Fabiana (da esq. para a dir.): organizadoras do Slam das Minas. Foto: Mila Cordeiro / Ag. A TARDE

A ideia de organizar competições exclusivamente femininas em Salvador partiu da ativista, produtora e estudante de enfermagem Fabiana, que se incomodou com o baixo percentual de concorrentes mulheres no Slam BR 2016, campeonato brasileiro de poesia falada, onde conquistou a medalha de prata, representando o também soteropolitano Slam da Onça. Hoje, a irmã mais nova de Fabiana, de 10 anos, também já se arrisca nos versos. “A partir do Slam, as meninas dos nossos bairros começaram a escrever poesia com base em uma perspectiva de mundo mais real. Imagina como vão estar essas meninas no futuro?”.

Em 25 de julho, Dia Latino-Americano e Caribenho da Mulher Negra, o Slam das Minas se apresentou para uma plateia de cerca de 500 pessoas, na abertura da conferência que trouxe a filósofa e ativista norte-americana Angela Davis para o auditório da Reitoria da Ufba. “Ali é um espaço branco, patriarcal, machista. Ficamos emocionadas pelo reconhecimento de uma ativista que conhecemos, por receber pelo nosso trabalho, porque nossa voz repercutiu”, comemorou Jaque, cantora, compositora e estudante de humanidades.

A primeira edição organizada por elas aconteceu em 8 de março deste ano. Desde então, foram cinco competições, de onde saíram cinco poetas que irão disputar a final em outubro, em um evento com oficinas e rodas de conversa. A vencedora vai representar o grupo no Slam BR 2017.

Segundo a organização do evento nacional, o formato americano de batalhar com poesia chegou ao Brasil em 2008. No ano passado, eles contabilizaram 29 slams brasileiros, sendo 17 em São Paulo, quatro no Rio de Janeiro, quatro em Minas Gerais, dois em Brasília e dois na Bahia – da Onça e Lonan.

No mapa

A cachoeirana Aidil Lima, 58, cresceu rodeada de livros por conta da mãe professora de língua portuguesa e literatura. Escreve contos e poemas desde que era menina, mas só pôde se dedicar exclusivamente à literatura após a aposentadoria, em 2007. Seu primeiro livro, Mulheres Sagradas, foi lançado em agosto deste ano, sem financiamento.

O tema central são as vivências de mulheres negras e pobres da sua cidade e suas ligações com a natureza e o candomblé. “Meu texto é uma literatura totalmente diferente da canônica, que está aí no mercado. Ela é fiel às histórias que eu escuto, fiel à forma como as mulheres me contam”.

Frequentadora assídua da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), ela percebeu um aumento no número de autoras a cada edição. “A representatividade está maior pela cobrança do público e porque as mulheres negras vão puxando umas às outras”. Na programação deste ano há, até agora, nove mulheres e oito homens convidados para as mesas. Fenômeno parecido com o que ocorreu na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), quando 24 mulheres e 22 homens compuseram o elenco de participantes.

Aidil é uma das 13 autoras cadastradas no site Escritoras Negras da Bahia, criado pela pesquisadora Calila das Mercês. O levantamento, lançado em julho, continuará a ser feito por demanda espontânea e indicações de leitores e pesquisadores. Antes deste, Calila fez um outro mapeamento, em 2012, junto com a pesquisadora Raquel Galvão, no qual identificou mais de 50 escritoras baianas.

“A ideia é dar visibilidade, fortalecer as mulheres que contam suas histórias; poetas, contistas, romancistas, cordelistas, que com frequência são violentadas simbolicamente, uma vez que raras são reconhecidas pelo seu trabalho artístico. Silenciar o outro, ou não querer ouvi-lo, também é violentar”, afirma Calila. A maioria das mulheres identificadas no projeto não tem publicação própria. Algumas o fizeram com recursos próprios, como Aidil. A seu modo, todas elas fazem ouvir suas vozes.

Próximas edições do Leia Mulheres: Cruz das Almas - A Mulher Desiludida, de Simone de Beauvoir - 19/09 | Feira de Santana - Antologia Poética, de Florbela Espanca - 23/09 | Salvador - Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas, de Elvira Vigna - 30/09

Slam das Minas: https://www.facebook.com/slamdasminas.ba/​

Gira: @observatoriofeminista / www.pensamentolesbico.ufba.br

Mapeamento de Calila das Mercês: www.escritorasnegras.com.br

