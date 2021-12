Clubes de tudo

O petit comité da Confraria Prestige, reunido no restaurante Oui na noite de terça, relembrava histórias e receitas. "Esse confrade aqui", diz Bernardo Rezende, apontando entre risos para o português Antonio Coradinho, "saiu do velório da sogra para preparar o jantar". "Eu também, eu também", sinaliza, do outro lado da mesa, Luiz Talis, presidente interino do grupo. Confraria é compromisso.

Todo mês, um texto, livro, conto, vídeo ou poema pinga na caixa de e-mail dos dez confrades do Sarau Filosófico. Quem sugere oferece a casa e duas garrafas de vinho. Entre os participantes, de assessor de político a professor universitário, visões que vão da direita para esquerda, com poucas chances de parar no centro. "As discussões são bem acaloradas", diz a jornalista Yara Vasku, uma das fundadoras. "Mas os encontros nunca terminam com ninguém puto com o outro", diz Adriana Carvalho, uma das integrantes. Confraria é tolerância.

Na ampla sala do apartamento, no Rio Vermelho, Heliana Diniz e quatro amigos - todos da Associação Brasileira de Sommeliers da Bahia - sentam-se à mesa. Frios, pães e peras acompanham espumantes e vinhos. "Já fizemos degustações com os cinco melhores bordeaux do mundo. É caro, mas dividimos entre 45 pessoas e o valor fica acessível". Só em vinhos, naquela noite, Heliana desembolsou quase R$ 1 mil. Confraria é compartilhamento.

À mesa do El Caballito, os confrades da Cozinha sem Segredos se divertem entre histórias e bullying. "Vou resumir o que é isso: uma boa desculpa para comer e beber entre amigos", diz Luiz Gustavo Góes de Valença. "E resenhar, pô", interrompe Glauco Dória. "Este é um grupo de homens", fala Luiz. "Mais ou menos", diz Glauco. "Não acredito muito", completa Thiago Mascarenhas. Todos riem. Confraria é zoação.

Dividindo dividendos

As pessoas se reúnem em torno de interesses comuns desde que o mundo é mundo, mas confrarias são mais recentes. Historicamente, surgem na Igreja Católica para promover algum santo pouco prestigiado entre os cristãos. Depois, o termo é tomado de empréstimo na Idade Média entre os atores franceses, até, atualmente, abarcar de tudo um pouco.

Os motivos são variados e vão desde encontrar os amigos, dividir experiências e conhecimento, reduzir a dolorosa, pôr em prática alguma habilidade ou desenvolver outra. Em geral, são amigos que querem incrementar a relação e fugir do ramerrame bar/restaurante. Os motivos, nesse caso, são reclamações já maturadas entre os consumidores: o preço alto, a qualidade, a violência urbana e o conforto.

A Prestige, criada em 2002, começou pela iniciativa de Fernando Martos, Isaac Edington e Rubem Passos. "Somos 23 porque são 52 semanas no ano. Nos encontramos a cada duas semanas, com um dos confrades como chef, então dá em média 23 jantares por ano, preparados por cada um de nós", diz Talis. Os pratos seguem um tema definido no começo do ano. Um dos confrades é responsável pelo cardápio, com ajuda de dois outros. Somente os que estão na cozinha sabem o que será servido, e aos outros 20, mais os três convidados, cabe a esperança de comer bem.

De modo semelhante funciona a Cozinha sem Segredos, com a diferença de periodicidade - um jantar por mês -, sem tema predefinido e nas casas de cada um dos confrades, escolhido via sorteio. Caco Marinho, chef do DOC e do El Caballito, é um dos integrantes e, há um ano e meio, ajuda em boa parte dos jantares, sempre às quartas-feiras. "A confraria é um espaço em que se pode dar asas à criatividade".

