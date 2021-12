Clínica quer ser referência para público LGBT

Desde a sua especialização em psiquiatria, a médica Larissa Freitas, 32, trabalha com a população LGBT e sabe das dificuldades e temores que limitam o acesso à saúde desse público. Na verdade, soube desde a graduação, quando, por conta da atuação como DJ em boates LGBTs em Salvador, viu de perto as questões de saúde enfrentadas por essa população. Para ela, a discriminação enfrentada na hora do atendimento médico é o principal motivo que afasta as pessoas dos consultórios.

Casos em que médicos recusam atendimento, não respeitam os nomes sociais ou questionam sobre exames de HIV, quando não se foi ao médico por isso, são mais frequentes do que deveriam. Para tentar resolver essas dificuldades, Larissa e mais alguns médicos decidiram abrir há pouco mais de um mês a Plural, primeira clínica privada de saúde da Bahia voltada à população LGBTQI+. “A ideia é ser um lugar onde as pessoas possam baixar a armadura e ser atendidas sem julgamentos. Aqui é um local de liberdade”, diz ela. A clínica conta com especialidades como endocrinologia, fisioterapia, cirurgia plástica, urologia, psicologia, psiquiatria e nutrição. Por conta da abordagem, atrai cada vez mais público.

A Plural pretende ser também um ponto de referência para profissionais que queiram aprender sobre a população LGBTQI+. “A gente tem uma proposta de ir modificando o cenário, dentro dos nossos limites”. Para o futuro, a ideia da Plural é realizar congressos e sessões científicas para discutir como aumentar o acesso à saúde da população LGBTQI+ e como preparar o médico para atender às demandas. “É importante para a gente que o profissional esteja também de cabeça aberta para aprender. Nós também não sabemos de tudo e vamos acertando pelo caminho. Mas é fundamental estar disposto a se abrir a esse processo”.

Além do trabalho na clínica, Larissa faz parte do Ambulatório Transexualizador do Hospital das Clínicas, que oferece tratamento hormonal e psiquiátrico aos pacientes pelo SUS

adblock ativo