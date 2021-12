Claudia Giúdice: "Foi a escrita que me salvou"

Após 23 anos com um crachá no peito, a ex-executiva do mercado editorial Claudia Giúdice, 49, foi demitida durante um dos últimos processos de reestruturação da Editora Abril, no ano passado. Para aplacar a dor, a paulistana criou um blog que batizou de Claudia Giúdice - A vida sem crachá. Nele, confessou, entre outras coisas, que a demissão foi como se tivessem lhe arrancado a pele. Escrever, para ela, foi uma catarse. "Fiz terapia em praça pública", diz. A repercussão dos seus relatos despertou a atenção de milhares de leitores e de uma outra editora, a Ediouro, que a convidou para transformar o blog num livro que ela lança em agosto. A obra, no melhor estilo autoajuda, reunirá os relatos publicados na internet e outros feitos exclusivamente para a versão impressa. A ideia, diz, é ajudar outras pessoas que passaram, ou estão passando, pelo doloroso processo de demissão e estimulá-las a descobrir um plano B. O seu, ela já tinha, a gestão da pousada A Capela, em Arembepe, hoje seu plano A. Agora, o B é tornar-se escritora, consultora e palestrante. Para viabilizar parte disso, criará um portal. Vivendo no litoral norte, de um jeito bem mais simples, a cada dia descobre um novo prazer. Como acordar às 6h30 para preparar o suco dos hóspedes. Mas a maior e mais importante das descobertas foi a de que sempre é possível recomeçar. Mais que isso, se reinventar.

Como é acordar na praia após 23 anos como executiva numa grande metrópole?

É muito bom. Nasci em São Paulo, que não tem mar, e sonhei a vida inteira em viver em frente ao mar. Acordo cedo, preparo o café da manhã dos hóspedes... Descobri que essa vida aqui, que tem uma desconexão com o intelectual, que tem muito de braçal, é mais interessante porque é cheia de ciclos. Parado, você não presta atenção neles. São coisas que fazem com que você vá vivendo de um jeito muito melhor.

O mercado editorial dava sinais de retração, achava que poderia ser demitida?

Sim. E, nesses anos todos, demiti muita gente. Sabia que minha hora chegaria. Mas, quando chegou, a sensação foi de que arrancaram minha pele. Uso essa imagem porque é uma coisa extrema mesmo, há uma troca ali. Quando aconteceu, minha primeira reação foi de... putz, não estava esperando, mas estava esperando. Como sou pragmática, corri para ir resolver as coisas práticas. Era muita adrenalina, você não percebe tanto o baque. Você vai descobrindo a cada instante. Como na primeira vez que fui a um prédio comercial falar com uma pessoa e a recepcionista perguntou: "Claudia, de onde?". Passei minha vida dizendo: Claudia, da Veja; Claudia, da Caras; Claudia, da Abril. Como Claudia de onde? Claudia da terra... (ri).

Ronaldo Jacobina

Claudia Giúdice: "Foi a escrita que me salvou"

Quando foi demitida, você estava com uma viagem marcada. Ainda assim, resolveu fazê-la. É tocar adiante.

Pois é, toda essa perda, toda essa vivência, foi se dando de um jeito que eu transformava em escrita. A escrita foi o que me salvou. Foi o que me fez não só sentir menos dor como passar por isso de outro modo. Acho que, por isso, as coisas estão acontecendo de forma linda agora. O fato de estar contando essa história a você, compartilhando sensações e ouvindo o que outras pessoas sentiram quando passaram pelas mesmas coisas é muito legal.

Você tinha ideia de que o que você escrevia no blog ajudava outras pessoas e que isso seria transformado em livro?

Tinha, tinha sim. Estava só esperando o convite, que acabou chegando mais rápido do que eu imaginava. Fui sentindo, percebendo, fazendo um plano. Na primeira parte do livro, falo sobre a dor. Na perda de coisas simples como seu e-mail - e eu estava toda enganchada nele - e descobre que ele não pertencia a você, embora você, burra, achasse que sim. Você faz o quê? A parte 2 é como você faz para encontrar o plano B.

Então é um livro de autoajuda?

E um guia também. Um guia sobre como recomeçar. Considerando que o momento do Brasil não é dos melhores e que emprego não está sobrando, muita gente, como eu, provavelmente, não terá outra opção, a não ser se reinventar.

Antes de reconhecer a pousada como um plano B, você chegou a pensar em se recolocar no mercado?

Sim. Mas fui percebendo que, se você já foi uma coisa, não pode andar para trás, mesmo que queira, porque o mercado não aceita. E eu não queria mais ser superintendente em lugar nenhum. Não queria trabalhar na indústria, por exemplo.

E essas oportunidades apareceram?

Não recebi nenhum convite formal, mas também nem queria. A consultoria perguntava isso e eu dizia que não. Ah, mas você aceitaria ser diretora de redação de novo? Claro que sim, gostaria de voltar ao jornalismo, mas isso não é possível, especialmente neste momento que a profissão vive. Então fui descobrindo que tinha que achar outra coisa. Havia a pousada, mas, nos primeiros meses, ainda não a via como um plano A. Esse é um processo interessante, porque, como eu fazia a pousada junto com o trabalho, era como se ela fosse um hobby. As fichas foram caindo e vi que isso aqui (pousada) poderia ser um grande negócio e pagar todas as minhas contas.

Quando decidiu fazer o blog?

Foi um insight que tive quando andava na rua de bicicleta. Quando fui demitida, a primeira providência foi vender o carro. Eu tinha um daqueles carrões enormes de executiva, com banco de couro branco, essas coisas (risos). Então, na bicicleta, indo resolver a aposentadoria, pensei: com a rescisão vou me contratar por cinco anos para escrever. Eu determino um salário mensal para mim e serei minha funcionária. Me autoempreguei, fui meu anjo, meu startup, meu banco de investimento. E eu tinha obrigações, passei a escrever todos os dias, religiosamente. No começo, antes de o livro ser contratado pela editora, eu tinha horário para postar, toda uma disciplina.

Você disse que se preparou para a demissão e que sabia que a carreira de executiva tinha prazo. Havia projeto de abandonar tudo por espontânea vontade?

Tinha sim. Mas eu amava o que eu fazia. Eu achava que meu prazo de validade terminaria quando eu completasse 55 anos, enxergava um horizonte de mais cinco anos.

Então por que foi tão doloroso?

É que, nesse plano, eu iria tomar a decisão, essa questão é que é complicada. Não fui eu que escolhi me excluir, escolheram me excluir.

Sentiu-se rejeitada.

Esse é o ponto. E, no blog, eu assumo isso, coisa que, em geral, as pessoas não fazem. É difícil ser honesto. Todo mundo prefere dar uma dourada na pílula. E eu assumi publicamente que tinha me ferrado. Claro que é até melhor você ser mandado embora, porque tem a indenização, mas há a coisa do descarte... Ninguém quer ser descartado.

O que sente falta da vida anterior?

Ai. Hoje em dia, de nada material. É muito louco, isso. Sinto falta das pessoas. Eu era muito workaholic, mas fazia tudo com grande alegria.

Como foi lidar com a perda do poder?

Para mim, foi a parte mais fácil, porque nunca fui movida por status ou poder. Na verdade, achava isso a parte chata. Por isso, foi fácil me expor, admitir que doeu, que foi sofrido. Eu me achava uma boa profissional na minha área, mas não era diferente de um bom repórter ou de um bom editor. Se formos falar do ponto de vista financeiro, OK, ganhava bem. Mas o que me incomodou, no início, foi a falta de uma agenda, de uma rotina, até assumir a pousada. Agora sou Claudia Giúdice, da pousada A Capela. Posso dizer que sou jornalista, escritora, empresária (risos). E tenho orgulho de ter aprendido a fazer suco.

Deixou de ser servida para servir.

Nunca gostei disso. Havia uma secretária que cuidava das coisas da empresa, nunca das minhas coisas pessoais. Nunca fui o tipo de executiva que não sabe a senha do próprio cartão de crédito.

As empresas de comunicação, especialmente as que se dedicam aos impressos, vêm passando por dificuldades. Caminhamos para o fim dos impressos?

Na verdade, há um modelo de gestão contemporâneo que implica enxugar o tempo inteiro. Além disso, as empresas de comunicação passaram por uma enorme transformação que foi não só a mudança no modelo de gestão, que é coletiva, mas outra mudança que, curiosamente, no Brasil, chegou depois. E é engraçado, porque nos Estados Unidos, e mesmo na Europa, o que estamos vivendo hoje aconteceu em 2008, 2009 e, nesse período, estávamos bombando. Haviam lançamentos, extensão de marcas - você deve lembrar daquela capa da The Economist com a imagem do Cristo Redentor como um foguete? - éramos a bola da vez dos Brics, tudo parecia lindo. Ali, todo mundo pensou que o céu era o limite, que iríamos continuar crescendo, e não foi isso o que aconteceu. Chegou uma hora em que o foguete desviou a rota.

Tem a ver apenas com a questão de mercado ou tem a ver com as novas mídias?

Junta tudo. Em 2008, 2009, falávamos em portais, em universo digital, hoje falamos em um negócio muito mais complexo, que é a comunicação em rede. O famoso quarto poder não mora mais na nossa mão, ele está mais relacionado aos algoritmos, que determinam o que se está compartilhando. Ainda estamos aprendendo a viver nesse novo mundo.

Como você vê esse mercado lá adiante?

Suponho, e isso é uma visão minha, que as coisas não serão extintas, mas que elas serão diferentes. As revistas voltarão a ser direcionadas a nichos, segmentadas, elas vão conversar com determinados públicos. E as pessoas vão pagar mais caro para ter aquilo que gostam. Obviamente, isso estará envolto em uma coisa chamada universo digital. Mas impresso é impresso e digital é digital. E serão coisas bem distintas. O jornal e a revista não irão acabar.

Você não acha que esse pensamento está restrito a nossa geração e que a geração de Chico, seu filho, que tem 12 anos, não prefere o meio digital?

Não. Meu filho, por exemplo, lê revistas impressas. Você vai dizer que não vale, porque ele nasceu e cresceu nesse universo, mas ele pode ler as mesmas revistas no tablet, mas prefere o papel. Obviamente, ele passa o dia inteiro nas redes sociais. Há uma questão aí que está ligada à efemeridade. Outro dia, estava lendo sobre slow journalism, que é um movimento que prefere trabalhar sobre o delay e não sobre a notícia imediata. Penso que haverá uma reorganização nesse processo.

