Clássico galego

Fundado em 1914 pelo imigrante espanhol José Maria Orje Alonso, o Restaurante Colon completa 100 anos de funcionamento no mesmo casarão e com o título de mais antigo estabelecimento da cidade

A cozinha de sotaque galego resumiu-se ao polvo e ao camarão à valenciana. Misturados ao arroz feito com açafrão que, juram os proprietários, vem da Galícia, na Espanha, os dois mariscos continuam na preferência da fiel clientela da casa. Apesar de não conservar mais o charme e a elegância do passado, quando senhores engravatados disputavam uma de suas mesas na hora do almoço, o Colon, no bairro do Comércio, tornou-se um patrimônio da cidade.

Instalado desde 1914 no mesmo casarão histórico da esquina da Praça Conde dos Arcos, o restaurante, fundado pelo imigrante espanhol José Maria Orje Alonso, dois anos depois de desembarcar no Porto de Salvador, fugindo da Primeira Guerra Mundial, completou um século e tornou-se o mais antigo da cidade ainda em atividade. Ao longo desses 100 anos de existência, completados no último dia 31 de janeiro, três gerações da família Orje estiveram à frente do negócio.

Atualmente é um neto do fundador, Juan, 49, e sua mulher, Mara, que abrem e fecham diariamente as dezenas de portas e janelas em estilo colonial. Ontem, o casal festejou o centenário da casa com uma grande festa, com direito a música e muita comida. A celebração, três meses depois da data oficial, foi proposital. "Em fevereiro é aniversário de morte de meu pai, Manolo, que comandou essa casa por muitos anos, e a gente não queria festejar em data tão próxima", explica Juan.

O Colon foi o segundo negócio do galego José na Bahia. O primeiro, uma sapataria, no centro, acabou não vingando. Na Cidade Baixa, o imigrante, que desembarcou na capital baiana aos 19 anos, montou, além do restaurante, um bar, onde vendia bebida alcóolica no balcão. Não queria que o público passante interferisse no ritual dos comensais.

Leia a matéria na íntegra nesta edição de domingo

adblock ativo