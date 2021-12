Circo Mundo

Jonas e o Circo sem Lona, dirigido por Paula Gomes, é o único representante da América Latina na categoria que premia novos cineastas no Documentary Film Festival

Enquanto os meninos riem da brincadeira, Jonas está sério, atento aos treinos, à música, à maquiagem, à arrumação. Anima-se quando pega o microfone e anuncia ao respeitável público o Circo Tropical, que "já viajou pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Brasil inteiro e que agora está aqui no quintal de dona Neide".

Entre as árvores dos fundos da casa da avó, Jonas montou seu picadeiro. Aquele anúncio docemente megalômano era também profético. No dia 19 deste mês, o filme que conta sua história estreia no International Documentary Film Festival Amsterdam, na Holanda, um dos festivais de documentários mais prestigiados do mundo.

Jonas e o Circo sem Lona, dirigido por Paula Gomes e produzido pela Plano 3 Filmes, é o único representante da América Latina na categoria que reconhece o talento de novos cineastas. Antes, o projeto já havia sido premiado pelo Tribeca Film Institute, nos Estados Unidos, e apoiado pela Bertha Foundation, da Inglaterra, e pelo edital Arte em Toda Parte, da Fundação Gregório de Mattos. O Tropical acabou, mas já foi longe.

"Mas por que é mesmo que vocês estão fazendo um filme sobre mim?", Jonas pergunta a certa altura do documentário, ainda envergonhado de ter sido perseguido por uma câmera no primeiro dia de aula, com a inevitável perturbação dos amigos. A resposta começa com um telefonema.

Paula conheceu a família de Jonas quando fez uma pesquisa sobre circos no interior da Bahia, em 2005. O menino nasceu no Washington, assim como sua mãe. A avó, rumbeira, engraçou-se pelo avô, palhaço-anão. Com um peso de dificuldades que era maior que a vontade de estarem ali, o circo findou. Wilma Silva, mãe de Jonas Laborda, queria que ele tivesse uma vida melhor. Foram morar em Dias D'Ávila, e foi dali que alguns anos depois Jonas ligou para Paula para que viesse conhecer o espetáculo que fazia no quintal.

Quando Paula viu aquilo, imediatamente sentiu que tinha uma grande história na mão. Durante um ano e meio, ela e a equipe da Plano 3 Filmes acompanharam o auge e a decadência do Circo Tropical, que Jonas mantinha com os irmãos, primos e vizinhos quando estava de férias ou de folga da escola. Mas seu desejo era ainda outro. Queria registrar uma infância que termina, queria mostrar para onde vão os sonhos quando a gente cresce. "Era como se cada um tivesse seu próprio circo e o circo da gente fosse o cinema".

Fases

Com um megafone e um carrinho de mão, Jonas e sua trupe anunciavam o Tropical pelas ruas próximas de casa, no bairro Imbassay. Adultos pagavam R$ 1,50 e as crianças, R$ 1. Seu irmão, Micael, ficava na bilheteria, mas deixava muita gente passar de graça. Os poucos artistas revezavam-se no picadeiro sem lona como trapezistas, palhaços, acrobatas, dançarinos, mestres de cerimônia. Os números mais difíceis ficavam para Jonas, que gostava de exibir sua coragem.

Passado o tempo, ninguém mais aparecia para os ensaios, mesmo que Jonas fosse chamar de casa em casa. Como última cartada, propôs que fossem só para as apresentações, então, mas ainda assim não houve jeito. A avó Neide era só carinho e consolo. "Se até circo grande tem fase, imagine o seu?".

Sem trupe e sem plateia, o quintal virou o circo de um menino só. "A galera cresceu. Só eu que fiquei com a mesma cabeça", diz Jonas, 17, desapontado. Ele ainda atazanou a mãe para ir morar um tempo no Kadoshy com o tio, mas Wilma tratou de convencê-lo da incoerência que era aquilo. Se ela tinha saído do circo para que ele estudasse, ele não ia deixar de estudar para voltar ao circo.

Novos rumos

"E agora, o que é que eu faço?", Jonas perguntava para a equipe de filmagem. "Isso é você quem tem que dizer", Paula respondia, seguindo a lógica dos documentários, que vale também para a vida. A experiência de não dar certo serve.

Enquanto seu filme tomava forma na mesa de montagem, Jonas seguia outros rumos. Sabe que pode muito bem ganhar dinheiro com essa "brincadeira de circo", mas agora diz que quer mesmo é ser ator. Já atuou em Sonhos, curta de ficção da Plano 3 sobre um menino que não quer estudar, e fez parte do elenco da peça Diferentes Iguais, da Companhia Novos Novos, que hoje integra.

Este mês, Jonas viaja para Amsterdã ao lado de Paula, Marcos Bautista (produtor), Ernesto Molinero (codiretor), Haroldo Borges (diretor de fotografia), Melina Pinheiro (produtora) e Pedro Garcia (técnico de som). Depois, eles vão cumprir o compromisso de mostrar o filme em Dias D'Ávila e só aí partem para outros festivais. É de comprometimento que se trata. "Na ficção, você termina um filme, sente falta do processo, mas de certa forma fecha aquele ciclo e vai para casa. No documentário, esse ciclo não fecha nunca. Essa foi minha família no filme e é minha família para sempre. A gente se sente muito responsável pelo sonho dele", diz Paula.

adblock ativo