"Ciência relevante é a que chega às pessoas"

"Posso dizer, sem me enganar, que ninguém compreende a física quântica", disse o americano Richard Feynman, um dos maiores cientistas do século passado. Pois foi esta área incompreendida da ciência que o físico brasileiro Olival Freire Júnior, 60, escolheu para se debruçar. Elétrons, prótons, nêutrons e uma infinidade de atividades microscópicas que integram a matéria são alvo de seu interesse desde 1990, quando publicou o primeiro livro sobre o assunto. Em 2011, com a obra Teoria quântica: estudos históricos e implicações culturais, ganhou o Prêmio Jabuti. O foco de Olival está menos na prática e mais nas controvérsias de bastidores, na história do desenvolvimento da física. Pró-reitor de pesquisa, criação e inovação da Ufba, ele, que entre 2011 e 2014 ocupou a coordenação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, responsável por avaliar o desenvolvimento da ciência no país, fala nesta entrevista à Muito sobre a pesquisa científica nacional, o ensino da ciência nas escolas e, claro, física quântica.

Como o senhor explica o que é física quântica para quem não entende absolutamente nada de física?

Quando o homem passou a olhar para o comportamento do átomo (partículas minúsculas que formam a matéria), ele precisou elaborar uma nova teoria física capaz de dar conta do assunto. Essa nova teoria é a física quântica. Ela não mudou apenas as ideias dos cientistas sobre o comportamento da matéria, mudou a própria ideia de matéria. Hoje, quase tudo depende da física quântica, a começar pelos aparelhos domésticos, como a televisão e os computadores, até os instrumentos mais refinados, como radares e microscópios eletrônicos.

A física quântica lida com a incerteza, a instabilidade. Pode-se dizer que a aproximação entre espiritualidade e ciência, que assistimos nas últimas décadas, é uma contribuição da física quântica?

Difícil dar uma resposta conclusiva. Concordo que o divórcio entre ciência e espiritualidade é menor do que já foi. A autoridade e o alcance de alguns físicos quânticos podem ter influenciado. Mas há outro fator ainda maior: o século 20 atenuou o êxtase do homem com a ciência; porque vimos que ela poderia produzir melhorias para a vida humana, mas também pôr em risco a própria existência. Hoje, o entusiasmo com a ciência está atenuado, e isso facilita a convivência com as diversas formas de espiritualidade.

O senhor debruça-se sobre uma vertente da física que está na base da energia nuclear. Como o senhor vê a produção deste tipo de energia no Brasil?

O Brasil precisa manter sua capacidade de produção de energia nuclear. A evolução da economia energética no mundo é incerta. Se a energia nuclear será nossa grande fonte de energia no futuro é difícil dizer. Mas, como se trata de uma área de tecnologia extremamente avançada, que o Brasil suou muito para adquirir, defendo que precisamos manter essa capacidade.

O país está retrocedendo neste campo?

Caminha para isso. A capacidade de produção de energia nuclear não significa apenas a existência de uma usina, mas de pessoas habilitadas para mexer com isso. Há toda uma geração de técnicos e engenheiros habilitados em energia nuclear que está envelhecendo. E nós não estamos fazendo uma renovação. É uma expertise que o Brasil pode perder.

Recentemente, a revista britânica Nature acusou o Brasil de produzir mais lixo acadêmico do que conhecimento em ciência. A revista está certa?

Parcialmente certa. A primeira coisa que precisa ser dita é que o Brasil construiu uma fórmula de sucesso para implementar a produção científica. Essa fórmula de sucesso chama-se Sistema Nacional de Pós-graduação, criado na década de 1970. É um sistema que institucionalizou os cursos de mestrado e doutorado e o financiamento desses cursos. Mas essa fórmula bem-sucedida tem mostrado seus limites, como todas as fórmulas bem-sucedidas. O problema é que a comunidade científica deixa a cargo de um software a responsabilidade de hierarquizar os pesquisadores e seus projetos de pesquisa. Como a ênfase está no currículo do pesquisador, no número de artigos publicados por ele, perdemos a capacidade de valorar os trabalhos científicos que possam fazer a diferença, que possam ter relevância. Não avaliamos pela qualidade, mas pela quantidade. O grande problema que a ciência brasileira precisa enfrentar hoje é esse. Eu não diria que estamos produzindo lixo, mas que a qualidade e o impacto da ciência que está sendo produzida no Brasil precisam melhorar. Para isso, precisamos fazer ajustes na fórmula.

Uma mudança na avaliação das propostas de pesquisa seria o principal ajuste?

Sim, porque o problema de uma avaliação estritamente quantitativa, como temos hoje, é que há uma hierarquia dos pesquisadores baseada em números de artigos publicados. Mas, quando você vai avaliar se uma proposta de pesquisa deve ser financiada ou não, você não pode olhar apenas o currículo do pesquisador. Você precisa olhar o teor da proposta. Quão promissora é a proposta? Essa é uma avaliação que não fazemos. A comunidade científica brasileira é avessa à responsabilidade do julgamento. Essa é uma mudança cultural a ser enfrentada.

Qual a responsabilidade das universidades e institutos de pesquisa nisso?

Para que uma pesquisa seja relevante, ela precisa chegar até a sociedade, chegar às pessoas. E chegar até as pessoas não depende só da universidade ou dos institutos de pesquisa, mas também da economia. Nós temos uma cultura na economia brasileira de recusar o investimento de risco. E o investimento em pesquisa é sempre um investimento de risco. O investimento privado em ciência e tecnologia no país é extremamente limitado.

Pesquisas financiadas pelas indústrias geram mais resultado?

Sem dúvida. Muitos alegam que as empresas direcionam as pesquisas apenas para as áreas de seu interesse e que os frutos desses projetos não beneficiam a comunidade. Mas o fato é que muitos dos grandes avanços nacionais em áreas estratégicas, como petróleo e gás, ciências do mar, biotecnologia, nanotecnologia e biomassa tiveram a participação da iniciativa privada.

O fato de professores universitários se revezarem entre pesquisa e horas em sala de aula não é um equívoco?

Acredito que não. O contato com os estudantes acaba sendo uma fonte de inspiração e dinamismo para o pesquisador. De toda forma, oito horas (carga mínima que um professor de universidade federal precisa dedicar à aula) não é excessivo. Eu diria que o maior problema para os pesquisadores é que as universidades não possuem um corpo técnico-administrativo suficiente. Os pesquisadores acabam assumindo uma carga administrativa, burocrática, que não deveriam assumir.

O orçamento da Ufba foi reduzido em R$ 100 milhões este ano. A pesquisa na universidade tem sido afetada?

Ainda não. O compromisso do atual reitor (João Carlos Salles) é o de procurar atravessar essa situação crítica, relacionada a uma dívida herdada da gestão anterior e agravada com a restrição orçamentária deste ano, preservando as atividades de pesquisa e ensino. A luta é essa. Estamos no meio dela. Daqui a um ano ou dois poderemos avaliar se fomos bem-sucedidos.

O senhor já disse que o seu interesse pela física foi motivado por um professor. O fato de, no Brasil, termos um alto índice de rejeição dos alunos em relação a matérias como matemática e física é uma questão de má educação?

Existe, claro, a vocação ou não do aluno. Mas o fato de atrairmos poucos jovens para as ciências é uma questão de educação básica. Posterior a isso é a condução pouco atrativa das disciplinas. E existem estratégias que poderiam ser adotadas para tornar o ensino das ciências mais atraente - até porque, se você não tem um indivíduo querendo aprender, não adianta o resto. Uma dessas estratégias é introduzir a tecnologia. Um celular pode fazer coisas fantásticas. O potencial das tecnologias de informação já é uma realidade social, então não há como separar a escola desse processo. Outra estratégia é "mãos na massa". O ensino de física, química ou biologia precisa ser prático, contextualizado. Se não for assim, ele morre.

