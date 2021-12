Cidade Satélite

São 10h30 de uma terça-feira quando o músico Gilberto Monte entra em uma cafeteria no bairro da Graça. Ao sentar, pede café e pães de queijo. Uma hora depois, estaria de volta à sua casa, trabalhando em um projeto da performer Marina Abramovic.

"É uma artista internacional que vem ao Brasil gravar um documentário, acomapanhada de uma produtora de São Paulo. Busca, em Salvador, alguém para participar da trilha sonora", ele explica. "Isso mostra que, quando você circula, seu trabalho se conecta a outras esferas. Não é preciso morar em São Paulo ou Nova York para trabalhar com quem cria nessas cidades".

Fundador do grupo de música eletrônica tara_code e ex-integrante da Electrocooperativa, plataforma digital de criação artística, Gilberto já fez música usando celulares, mas não gosta do tempo "músico eletrônico". Não ponho a tecnologia em pauta. Para mim, é orgânico. Nunca gostei do termo cultura digital. É algo que nasceu morto".

Viver em Salvador é um desafio para profissionais que, como Gilberto, mantêm os pés na terra e as antenas no mundo. Mas seu modo de trabalhar - inserido em redes ou criando espaços midiáticos próprios - e sua produção - conectada ao que se produz, discute e consume em várias partes do mundo - revelam uma Salvador além do clichê. Cidade em que o provinciano convive com o cosmopolita e onde a tradição é matéria-prima do novo.

Alheio aos pontos de ônibus lotados e ao ranger das portas de metal das lojas do Centro, onde mora, Fábio Magalhães embala telas que serão enviadas ao Rio, onde irá expor, entre os dias 16 e 23. De lá, seguirá para Brasília. "Em Salvador, você expõe em todos os lugares, mas e depois? Vai se repetir? Estou expandindo meu trabalho. Hoje ele está mais fora do aqui".

