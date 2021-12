Cidade Negra grava música de Magary Lord

Amizade de músico sempre termina em parceria musical. Para não fugir à regra, Magary Lord e Toni Garrido inauguram, em breve, a deles: no próximo disco da Cidade Negra, intitulado Hei Afro!, a banda regravou Don't wait, sucesso composto pelo baiano famoso pelo "joelho pra dentro, joelho pra fora".

O trabalho marca a volta de Toni aos vocais da banda depois de oito anos longe. Don't wait será uma das músicas de trabalho do CD novo, que será lançado em setembro deste ano.

A composição do trio Magary Lord, Fabio Alcântara e Leonardo Reis já foi gravada no disco do cantor baiano, "Escutando Magary", em 2011.

Ouça a versão original de "Don't Wait", música que ganhará releitura do Cidade Negra:

adblock ativo