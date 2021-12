Luana Ribeiro

Cidade na prática

Sorvete na calçada, banho de mar, policiais em ronda. Quem visse, sob o sol duro de segunda-feira, a tranquilidade na paisagem do Porto da Barra, não imaginaria quanta gente passou por ali. O público variou entre 10 mil e 20 mil pessoas por dia, divididas entre o Salvador Jazz e a Feira da Cidade. Nada disso saía da cabeça da arquiteta e urbanista aposentada Regina Martinelli, 64, presidente da Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra), fundada em 2008. "A Barra não pode virar palco. Ela é o espetáculo". Moradora do lugar há 36 anos, Regina lamenta a encrenca que é viver onde o resto da cidade tira férias. "Continua sendo um bairro residencial. A grande maioria das pessoas são aposentadas e de repente têm a vida modificada, o filho tem que vir de táxi, tem evento o tempo inteiro... No dia da festa, não chega uma ambulância, nada. Esse ano, o Carnaval começou mais cedo".

De acordo com Regina, a exemplo das obras da requalificação da nova orla da Barra - que custaram mais de R$ 50 milhões - os eventos não estão sendo discutidos com os moradores. Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com o prefeito anterior, João Henrique Carneiro, estabelecia apenas quatro deles por ano. A atual gestão de ACM Neto, diz a dirigente, ainda não debateu o TAC. Procurada pela Muito, a prefeitura não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta edição.

Conhecida no bairro, Regina recebe um "oi" a cada esquina e acaba ouvindo as reclamações dos moradores. Na associação, porém, são pouco mais de 50 membros, sendo seis na diretoria. Para ela, as pessoas não têm o hábito de participar e medo de se expor. "Não há muita consciência sobre o direito à cidadania. Eu não sei se isso ainda é resquício de uma época que a gente viveu que tudo dava medo", e acrescenta: "O que a gente quer é colaborar. O processo participativo dá mais trabalho, tanto pra o poder público, quanto para o cidadão. Só que é o que dá mais resultado".

Para o diretor-geral das Prefeituras-Bairro, Reinaldo Braga, os líderes comunitários são "parceiros" do poder público. "Tem pessoas que marcam reunião, tomam à frente de determinado grupo. São uma espécie de porta-voz". Ele ressalta, porém, que aqueles que ocupam cargos comissionados ou sejam empregados de políticos não podem ter vaga nos conselhos comunitários. Recentemente, a prefeitura inaugurou o programa Ouvindo Nosso Bairro, na tentativa de levantar demandas dos 163 bairros da cidade. Há reuniões marcadas até o dia 4 de fevereiro.

Política

Além da relação com a política partidária, os representantes dos bairros têm que lidar com as disputas de poder que ocorrem dentro das próprias entidades. Saray Freitas Lima, 50, que integrava a diretoria da Associação de Moradores de Plataforma (Ampla), no Subúrbio Ferroviário, achou melhor se afastar do cargo, por conta de divergências internas. "A política social passou a alimentar a política partidária. Virou um balcão de negócios. Sei que tem gente comprometida com os moradores, mas muitos negociam trabalhos sociais para fortalecer candidaturas".

Na Ampla, ela ainda responde pelo Centro da Mulher Suburbana, que funciona dentro da associação. Para Saray, não basta ter vontade para ser uma liderança comunitária. "Tem que ter chamado, mas tem gente que se chama", alfineta.

Sua convocação foi precoce: aos 16, já acompanhava a mãe ao Centro, fundado na década de 1970. Graduanda em Serviço Social, ela também participa da ONG Juspopuli, em Periperi, e na qualificação de conselhos comunitários em cinco municípios no Baixo Sul e Sul. "É correria total. Você não precisa tocar rojões para dizer aquilo que faz. Precisa fazer".

Bases de Segurança

Gil de Leon, como é conhecido o administrador Gil Sacramento da Silva, 44, conhece a rotina de não esperar. Ele lembra a primeira briga que comprou no Nordeste de Amaralina, onde mora desde os seis anos. "Foi em 1995. Uma obra hidráulica na rua Mundo Novo, na Chapada do Rio Vermelho, terminou virando uma cratera. Nenhum órgão quis assumir". Pegou gosto em botar a boca no mundo e, desde 2010, está à frente do Instituto Entre Aspas de Ação Comunitária, organizando projetos como o Nordeste Serviços e Cidadania, que oferece atendimento médico e jurídico, em parceria com outras instituições.

O Nordeste de Amaralina tem mais de 80 mil moradores. Para conter a violência no complexo, ligada sobretudo ao tráfico de drogas, o governo estadual implantou em 2001 três Bases Comunitárias de Segurança. Gil apoiou inicialmente a chegada das Bases, mas acredita que a iniciativa não alcançou o efeito desejado. "Foi um arrependimento. Achei que seria um padrão 'Rio de Janeiro'. Não falo da força policial, mas [da ausência] de políticas públicas". De acordo com a secretaria de Segurança Pública, as bases foram responsáveis por uma redução de 92% nos casos de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte no bairro, entre 2013 e 2014.

Um dos episódios mais emblemáticos em que Gil atuou foi o caso do menino Joel Conceição Castro, morto aos 10 anos na janela de casa com um tiro na cabeça durante uma operação policial no Nordeste de Amaralina, em 2010. "Foi algo absurdo. Entrei na luta desde o início. Procurei a família, o promotor, o Cedeca... ". Os nove PMs acusados de envolvimento no crime aguardam o julgamento em liberdade. À Muito, a PM afirmou que um policial foi demitido e outros dois foram punidos administrativamente.

O estigma de bairro violento, longe de afastar Gil das ruas, o obriga a circular. "Se você não sabe o que acontece nessa comunidade, como pode se autodenominar líder comunitário?". Para estar mais presente, são comuns as "fugas" do trabalho na Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac). Em outubro passado, ele foi diagnosticado com câncer de vesícula biliar. Não teve descanso nem quando se recuperava da cirurgia que extirpou o tumor, mas não reclama. "Ainda que viesse a ter algo pior, já estaria bem feliz com as coisas que realizei".

Diversão e arte

Em Pernambués, Luíza Cruz do Nascimento teve a sorte de ter quem desse continuidade ao trabalho que realizou no bairro onde nasceu, em 1932. Ao lado do marido e dos vizinhos, batalhou pelos serviços mais básicos, como luz elétrica, água encanada e transporte público. Um ano após a morte da matriarca, aos 81 anos, a Comissão Unida de Pernambués, que tem 48 associados, é coordenada por 8 dos seus 12 filhos.

Coube à auxiliar de serviços gerais Isabel Nascimento Dória, 42, assumir a presidência da associação, que desde 1965 esteve à cargo da sua mãe. "Depois que ela morreu, tivemos que juntar os cacos para manter esse trabalho". A história da CUP, como é chamada na região, se confunde com a do Terno de Reis Rosa Menina, fundado por seu pai, Silvano Francisco Nascimento, em 1945. O terno, que em novembro faz 70 anos, é o mais antigo da cidade e hoje tem cerca de 30 integrantes - metade do que já chegou a reunir.

As jovens do bairro não se interessam muito pela Folia de Reis. "Ao longo dos anos tem diminuído muito, porque o terno não dá atrativo para as componentes. As que ficam são porque vêm trazidas pela família ou porque gostam, mesmo... Tem a competição com o pagode, o arrocha, uma festinha ali...".

Apesar das dificuldades, elas se apresentaram no dia de encerramento da festa do Senhor do Bonfim e também viajam para participar de festas no interior. O custo de cada apresentação é de cerca de R$ 10 mil. Quase metade desse valor é conseguido por meio de um edital do Faz Cultura. A outra metade é arrecadada em festas organizadas pela associação em datas comemorativas.

Após o Carnaval, Isabel pretende reunir os outros ternos da cidade para tentar pedir apoio à prefeitura. Ela também quer comemorar o aniversário do terno com um desfile pelo bairro e reeditar um livro escrito por sua irmã, Regina Nascimento, que conta a história do Rosa Menina.

Além do terno de reis, a CUP está à frente do time de futebol masculino e do coral juvenil de Pernambués. Aos sábados, a coisa fica um pouquinho mais séria. É quando acontecem as reuniões para discutir os problemas do lugar. Há cinco anos, a entidade também participa do Encontro de Turismo de Base Comunitária do Cabula e Entorno, que mapeia os pontos históricos e atrações de Pernambués, para a criação de um roteiro turístico.

Dividida entre retalhos de cetim e os documentos da associação, a herdeira de dona Luíza não para. Funcionária de uma faculdade particular, Isabel cumpre expediente das 6h às 15h. O tempo que sobra, divide entre a CUP, os dois filhos, três netos e o marido. "Trabalhar, cuidar dos filhos, avó... Normal, né? Tem que fazer uma logística dos horários. Agora mesmo, no final do ano, parei a associação para cuidar do terno".

Ordenando a boemia

Do outro lado da cidade, Lauro Matta, 68, presidente da Associação de Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv) diz estar cansado desse ritmo intenso. Ao falar da próxima eleição, no entanto, um sorriso mal disfarçado trai sua intenção de recusar o cargo, caso venha a ser escolhido novamente. "Pelo visto, vou ter que aceitar", diz ele, entre conformado e orgulhoso de sua gestão.

A próxima eleição, ainda sem data definida, só deve ser feita após a reelaboração do estatuto da Amarv. "Para tocar a Amarv como eu toquei, você tem que parar de trabalhar, porque os horários para falar com secretários, com todos os órgãos, é no horário comercial. Não dá para aparecer aqui só no final de semana e tentar fazer alguma coisa... Se é para fazer, tem que ser bem-feito".

Entre as medidas que mais o alegra, está a publicação do Jornal do Rio Vermelho. A publicação trimestral, com tiragem de 8 mil exemplares, é entregue de porta em porta pelos membros da entidade, incluindo Matta, e bancado pelos anúncios dos comerciantes locais. O custo total é de R$ 10 mil. Até agora, foram sete edições.

Representante comercial de maquinário pesado, mas afastado do mercado, o dirigente pode ter uma rotina mais organizada. Seu dia se inicia às 9h e se encerra, em geral, às 17h, com reuniões com secretários, visitas às localidades do bairro e atividades burocráticas, como elaboração de ofícios e a leitura dos e-mails recebidos pela Amarv, uma média de 15 por dia. O final da jornada, a exemplo do dia em que foi entrevistado pela Muito, pode ser fechado com um acarajé na Dinha, no Largo de Santana, ao lado da escultura em bronze dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai. A obra, do artista plástico Tatti Moreno, foi idealizada pela Amarv durante a administração anterior a de Matta, de Ricardo Barreto.

Um dos moradores mais ilustres do bairro - que teve sua casa, na Rua Alagoinhas, finalmente transformada em um memorial, com projeto capitaneado pela prefeitura -, Jorge Amado seria, para o atual presidente da entidade, um bom líder comunitário. Apesar de gostar de falar sobre os outros artistas que escolheram o Rio Vermelho para viver - "aqui já morou Carybé, Dorival Caymmi, Caetano, Gil, Gal, Bethânia, Carlinhos Brown, Armandinho, Carla Visi..." - Matta torce o nariz para a fama de centro da boemia sobre o bairro.

Ele acredita que a tal "veia cultural" do lugar traz um monte de problemas, causados pela junção de multidão, bebida e tráfico de drogas. "Você tem uma boemia que está sentada aqui, daqui a pouco um cara está dando uma porção de tiros ali, o outro está cheirando pó em cima da mesa", queixa-se. De acordo com a PM, o policiamento no bairro foi intensificado por conta da maior concentração de turistas no verão.

Devoto de Nossa Senhora, Matta só não reclama da festa de Iemanjá. Faz questão de chegar cedo para deixar seu presente e organiza, no dia 2 de fevereiro, o Bloco do Rio Vermelho, que este ano terá a banda Bailinho de Quinta. Mais uma vez, a animação com a banda jovem que canta sucessos de antigos carnavais trai o dirigente. Fazendo jus à fama que há pouco criticara, Matta resume com uma frase o que espera do bloco: "O couro come".

Fundada em 1986, a Amarv é sustentada pelos R$ 3,5 mil adquiridos pela rifa de um quadro. A associação trabalha em conjunto com outras 16 entidades do bairro, como a colônia de pescadores e o projeto Bairro-Escola.

Entre os projetos, Matta aguarda, ainda na atual gestão, sair do papel a revitalização do entorno do Mercado do Peixe, que além de reformular os boxes, criará uma praça de convivência, estacionamento para 160 carros e um heliponto, destinado a voos turísticos e panorâmicos.

Os trabalhos, que custarão R$ 3,6 milhões e devem durar 8 meses, integram o projeto de requalificação da orla do Rio Vermelho, apresentado em fevereiro do ano passado pelo prefeito ACM Neto. A nova orla está orçada em R$ 70 milhões. As obras serão feitas em três etapas e devem perdurar por 28 meses.

