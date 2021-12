Cidade mapeada

Em um movimento pós-selfies, perfis no Instagram se dedicam a descobrir maneiras de olhar Salvador e funcionam como guias informais da cidade. Muito indica alguns deles para você encontrar novos mapas.

Prédios de Salvador

@prediosdesalvador

Criada pelo arquiteto Diego Gomes, esta página tem inspiração no projeto Prédios de São Paulo. Na versão local, traz fotografias de edificações icônicas de Salvador - sobretudo aquelas de traço moderno. "A cidade tem um potencial arquitetônico gigante para ser apresentado, e a ideia é aguçar o olhar das pessoas para isso", diz Gomes. O plus vem com a descrição detalhada dos prédios, realizada em parceria com a jornalista Aline Reis. A cada postagem, os seguidores ganham mais um ponto neste dicionário informal da arquitetura de Salvador.

Salvador Street Art

@ salvador.street.art

Desde que nasceu no Brasil, na década de 1970, a arte urbana coloca cor nas cidades, mas também sofre com suas constantes transformações. Nada garante que o grafite de hoje será o mesmo amanhã. Criado por Lorena Cruz, o projeto Salvador Street Art é uma ferramenta para mapear a arte das ruas e reunir informações sobre ela. O objetivo inicial era registrar e localizar os grafites, mas pichação, estêncil, lambe-lambe e stickers já entraram na conta.

SSA Criativa

@ssacriativa

A ideia de que Salvador é uma cidade criativa é traduzida pela designer Lívia Fauaze. Ela replica iniciativas em artes visuais, música, gastronomia e empreendedorismo. "Acho engraçado quando dizem que vivemos em uma cidade provinciana e que nada acontece por aqui. O que existe, na verdade, é muito desconhecimento", diz Fauaze. Criada em março deste ano, a página ainda é uma infante em número de seguidores (1.400), mas já recebe colaborações de usuários. "A proposta é construir um mapa dos nossos criativos", diz.

Diário de Salvador

@ diariodesalvador

Todos os dias, como num diário, há um post sobre a cidade. Pode ser sobre a descoberta de um bar na praia, um evento que se aproxima ou a fachada ilustrada de uma loja no centro. "É um espaço para troca de experiências, conhecimentos e informações", descreve Josevana Bitencourt sobre o seu Diário de Salvador. Os problemas da cidade não escapam, e os próprios usuários também enviam seus protestos.

Boa noite! É tanta foto linda com a marcação do @diariodesalvador que a vontade é de postar to-das! O click fabuloso da #LadeiraDaMontanha é de @hatodomomento. 🔸Curta nossa página no face, link na bio :)🔸 Uma foto publicada por Diário de Salvador (@diariodesalvador) em Jun 19, 2016 às 3:59 PDT

DoBuzão

@dobuzaao

"A capital baiana vista pelas janelas dos ônibus" é como Adonias Silva descreve a página colaborativa que criou em abril de 2014. Através da hashtag #dobuzao, usuários divulgam experiências corriqueiras, achados e imagens da cidade. "Cenas comuns ganham uma nova atmosfera, que só a fotografia traz", diz Silva. A página equilibra-se entre os registros mais poéticos e aqueles sobre mudanças na paisagem de Salvador - uma nova construção, a condição precária de um monumento... Nos dois casos, eis a finalidade: despertar o olhar para a cidade ao lado.

adblock ativo