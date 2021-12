Cidade em construção

Numa sala apinhada de mapas e globos terrestres, o urbanista e professor aposentado da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) Mariano Pessoa saca um celular onde guarda "registros de uma história recente", como ele diz. São fotos da Barra; minúcias das alterações na paisagem do bairro nos últimos dois anos. "Vê como tudo muda?", indaga, deslizando o indicador pelas imagens. "A Barra pode ter ficado linda, mas ainda sofre para se adaptar às mudanças".

Pedaço de Salvador que serviu de símbolo para o maior projeto de reestruturação da orla - que já conta com R$ 170 milhões investidos pela prefeitura -, a Barra, no olhar de Pessoa e de muitos de seus pares, sintetiza duas realidades das recentes operações municipais: ao mesmo tempo em que as obras recauchutaram áreas antes deterioradas, elas também ecoam um debate sobre o planejamento da cidade.

Lançado em junho de 2013, à época orçado em quase R$ 60 milhões a menos, o plano Nova Orla pode ser visto como um feixe de luz num prisma. Unidos sob a mesma ideia (reestruturar trechos litorâneos da cidade), há projetos em que o pilar é uma ciclovia, piso de granito e mudas de coqueiro e outros em que há alteração no tráfego de veículos, renovação da rede de esgotos, enterramento da fiação elétrica e reorganização do comércio. Entre propostas de maior ou menor impacto no entorno, demandas específicas lançam inúmeras ramificações a um plano guardado sob um único nome.

Andar por bairros como Boca do Rio e Paripe, onde as interferências do poder público estiveram focadas no tripé ciclovia-granito-coqueiro, é ouvir, quase sempre, elogios ao serviço feito. Moradores falam sobre a possibilidade do exercício em fim de tarde, da valorização de seus imóveis e de como a degradação de outrora era um assombro. "Foi como ganhar uma reforma no quintal", abrevia Antônia da Paz, moradora de Paripe há meio século.

Já em bairros nos quais a reestruturação foi mais intensa, há queixas que vão da "estética de resort", como diz o advogado Tiago Feitosa, morador do Rio Vermelho, à criação de um "parque de diversões para os finais de semana; uma vitrine para uma população flutuante que não serve aos moradores e comerciantes da área", diz a microempresária Tereza Mendonça, da Barra.

"As intervenções foram anunciadas como parte de um plano para transformar a orla de Salvador na mais bem estruturada do país. Mas como é possível mencionar um plano sem a formação de uma equipe de planejamento?", questiona Neilton Dórea, vice-presidente do Instituto de Arquitetos da Bahia. "Apesar da comunicação entre a prefeitura e os escritórios vencedores das licitações, faltou uma visão mais ampla e profunda sobre a cidade, capaz de receber a etiqueta de plano".

Planejamento

Dórea assinala a história em dois momentos, pontos isolados na biografia de Salvador. A primeira grande experiência de planejamento urbano da cidade data dos anos 1940, com o Escritório do Planejamento Urbanístico da Cidade do Salvador (Epucs), trabalho que ficou conhecido como Plano Mário Leal Ferreira, alusão a seu coordenador. Somente na segunda metade da década de 1970 é que um novo esforço de planejamento, de impacto comparável ao do Epucs, foi desencadeado, com a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano da Cidade do Salvador (Plandurb).

Com influência dos escritos do filósofo escocês Patrick Geddes (1854-1932), que pregava a importância de análises capazes de antecipar a dinâmica da cidade, tanto o Epucs quanto o Plandurb foram estudos acurados sobre os rumos da capital. No livro Europa, França e Bahia - difusão e adaptação de modelos urbanos (Edufba, 2011), a arquiteta Eloísa Petti Pinheiro define o Epucs como "o momento em que se começa a pensar a cidade como um todo, tendo em vista mais o futuro do que o presente".

As recentes obras no litoral de Salvador são classificadas pela atual gestão municipal como "intervenções", que prescindem de uma ligação direta com planos diretores - a exemplo do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), cujo texto mais recente aguarda aprovação na Câmara de Vereadores. Em comunicado enviado à Muito, a prefeitura considera o projeto Nova Orla como "fruto de um trabalho intenso de diálogo com os diversos setores da sociedade e com aval de estudos suficientes para garantir o impacto positivo".

"Não há nada que tenha sido feito sem conversa, sem obedecer às singularidades de cada trecho de orla e sem passar por uma análise técnica", diz Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), órgão que coordena o Nova Orla e que possui um corpo técnico de 15 arquitetos e urbanistas. "Ouvimos associações de moradores, de comerciantes. Os projetos foram moldados de acordo com as demandas. Mas há sempre alguém que dirá que não se sente representado".

Entre as principais queixas dos que dizem não se sentirem representados estão a falta de divulgação das reuniões de consulta popular e o impacto social nos trechos reformados. O movimento Rio Vermelho em Ação, criado por moradores do bairro para obter informações sobre plantas, metas, orçamentos e estratégias de relocação dos vendedores, fala em gentrificação. "As obras têm aumentado os custos de bens e serviços, o que dificulta a permanência de pequenos vendedores e da população de baixa renda", diz Ana Camila, organizadora do Rio Vermelho em Ação.

A contenda que envolve os vendedores e a reforma urbana emerge de forma clara nos projetos das orlas de Itapuã e Piatã, entregues há pouco mais de um mês. Os novos pontos (quiosques envidraçados) serão explorados por 15 anos pela Salvador Kiosk e Turismo, Nova Orla SPE e Tuvalu Turismo, que venceram a licitação e pagarão cerca de R$ 5,2 milhões à prefeitura.

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, os barraqueiros estão livres para trabalhar na areia da praia, mas não há garantia de que ocuparão os novos quiosques, já que a escolha dos locatários será feita pelas empresas. "Os barraqueiros viraram ambulantes", diz Manuel Rabelo, que durante 15 anos comandou uma barraca de praia em Piatã e agora atua nas areias de Jaguaribe.

Essa não é primeira vez que o comércio de praia de Salvador, cenário cativo na cidade desde 1960, passa por um plano de padronização. O primeiro deles ocorreu em 1985, com o Projeto Orla, e veio na forma de quiosques de bancada aberta, com cobertura de borra de piaçava, que se tornaram símbolos da experiência praiana na capital. O modelo, na época, foi pago pelos próprios barraqueiros, com financiamento facilitado pelo governo do estado.

Os atuais quiosques de vidro, assim como todo o projeto de reestruturação do Rio Vermelho e parte do projeto da Barra, são assinados pelo arquiteto Sidney Quintela. Justificando que suas declarações têm sido deturpadas, Quintela preferiu responder as perguntas de Muito por e-mail.

Sobre a demanda dos vendedores, escreveu que as "preocupações (durante a confecção dos projetos) não se limitaram aos comerciantes locais, visto que a malha urbana é dotada de uma complexidade maior". E, sobre o impacto das reformas, afirmou que os projetos tiveram o "objetivo de preservar os hábitos locais, respeitando a identidade da área e a relação das pessoas com o bairro".

Direito

Com nove trechos já entregues, quatro em obras e 11 previstos para o ano que vem, o Nova Orla quer alcançar a marca de 20 quilômetros reformados (até agora, foram entregues 13). Se as previsões municipais se concretizarem, as intervenções serão as maiores do tipo no Brasil.

A última reestruturação da orla marítima de Salvador foi feita há 20 anos, com o Projeto Orla, realizado no governo João Durval Carneiro. Em 2006, o prefeito João Henrique, filho de Durval, anunciou a intenção de intervir mais uma vez na área. Antes que pudesse ser iniciado, no entanto, o projeto sofreu uma ação do Ministério Público, que alegava falta de licença ambiental e de autorização da União.

"A atual reforma da orla soa como a necessidade de ser a marca de uma gestão. E um diálogo mais intenso, sobre que tipo de cidade Salvador quer ser, demandaria mais tempo", diz o arquiteto e urbanista Carl von Hauenschild, coordenador do grupo Participa Salvador, criado para realizar o acompanhamento da revisão do PDDU e da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (Louos).

"A disputa entre planos urbanos e intenções políticas só se equaciona através de um trabalho de negociação e convencimento que as cidades brasileiras ainda estão aprendendo a ter".

Para Carl, o Nova Orla anuncia mudanças pontuais quando comparado à verticalização que a orla pode sofrer à luz dos novos PDDU e Louos. " A discussão sobre a orla, e sobre a própria cidade, é bem mais ampla".

Autoestima

Para Tânia Scofield, da FMLF, o projeto de reestruturação da orla de Salvador não deve estar atrelado a uma discussão sobre a possibilidade de verticalização, mas sobre autoestima. "Nos últimos anos, a orla e muitos espaços da cidade passaram por um processo de abandono", diz. "A requalificação devolveu ao morador esses espaços de uso público".

Qualquer um que se dedique a registrar um fim de tarde nos trechos já reformados da orla marítima da cidade assistirá, sim, a uma cena fervente, composta por grupos unidos pela conversa, esporte ou contemplação. Tem-se a impressão de que a população, após um recesso forçado, decidiu recuperar o que lhe é de direito.

O sociólogo Ricardo Valois, autor do livro O espaço público (Editora Contexto, 2011), costuma dizer que não nos falta conhecimento técnico, nem expertise para saber o que fazer com relação ao planejamento das cidades.

"No caso de Salvador, a reestruturação da orla nos lançou numa discussão sobre o direito à cidade; nos trouxe questionamentos sobre os procedimentos e interesses no planejamento da cidade. E isso é a raiz de algo transformador".

Nas fotos tiradas pelo ex-professor do curso de urbanismo da Uneb Mariano Pessoa, feitas para mostrar um bairro que agora oscila entre a festividade das massas passageiras e os moradores que ainda tentam tatear os efeitos da retroescavadeira ao lado, lê-se a pichação: "A revolução é urbana".

adblock ativo