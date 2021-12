Chutney de manga

Ingredientes:



2 quilos de manga (deve estar entre verde e de vez. Pode ser qualquer tipo, mas o ideal são as que tenham menos fibras. Esta receita usou manga espada, mas pode ser com tommy, por exemplo)

2 litros de vinagre

2 pedaços grandes de gengibre

8 pimentas dedo de moça (quem gosta de um sabor mais picante pode usar os caroços. Quem não gostar, tira)

2 cabeças de alho

4 colheres de sopa de sal (são sempre duas para cada quilo)

Como fazer

Descasque as mangas e corte-as em cubinhos. Não precisam ser perfeitos porque eles vão derreter.

Em uma panela grande coloque a manga, o açúcar, o vinagre

Bata no liquidificador o gengibre, a pimenta e o alho com um poquinho do vinagre e acrescente essa pasta à panela.

Mexa às vezes, fica no fogo por 40 minutos. Quando sentir que o fio da calda está grossinho, como num ponto de caramelo, pode desligar

Acondicione o chutney em potes de vidro esterelizados

Abra para consumir apenas depois de duas semanas. É o tempo que os ingredientes levam para maturar o sabor.

Depois de aberto, o frasco deve ser guardado na geladeira.

(Receita de Denise Sara Key)

