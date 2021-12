Chique é ser Oscar Freire

Uma das ruas mais elegantes do mundo leva o nome de um médico nascido em Salvador. Oscar Freire terá a sua história resgatada, em breve, em uma biografia. Muito convidou a autora do livro para nos contar a história deste baiano

Se a história por trás dos nomes das ruas de São Paulo pudesse resgatar a memória dos homenageados, elas nem precisariam estar no mesmo bairro. Três movimentadas artérias "batizadas" por baianos praticamente se encontram na geografia urbana da capital. Um desses personagens era engenheiro e se chamava Teodoro Sampaio (1855-1937). O logradouro que leva seu nome corta o bairro de Pinheiros, na zona oeste. O outro, Oscar Freire (1882-1923), diplomou-se médico na Bahia. Chega-se à rua que o reverencia subindo a Teodoro. E, ao cair nela, desemboca-se na Rebouças, tributo a André Rebouças (1838-1898), engenheiro e abolicionista nascido em Cachoeira.

Das três, a mais famosa é a Oscar Freire, considerada a oitava no ranking das mais elegantes do planeta - de acordo com a Excellence Mystery Shopping International, que reúne institutos de pesquisa de mercado de 55 países. Em 1923, o governo de São Paulo, por decreto de lei, batizou a rua com o nome do cientista, professor e médico-legista, prodígio que entrou na faculdade aos 14 e formou-se aos 18. Hoje, o lugar é mais conhecido pelo glamour e requinte das lojas de grifes internacionais do que pelo legado deixado por ele para a medicina.

Era de se esperar, no entanto, que Oscar Freire batizasse também uma das ruas mais importantes de Salvador. Não tanto pelo glamour e riqueza, mas pelo valor do homenageado. No entanto, enquanto a Oscar Freire paulistana atrai os endinheirados, o que a torna tão famosa, ironicamente, poucos sabem onde se localizava e que destino teve a Oscar Freire baiana.

Especialista em toponímia - estudo de nomes próprios de lugares -, o jornalista Luís Eduardo Dórea explica que, por breve período, Salvador também teve a sua Rua Oscar Freire, que ficava localizada na região do Dois de Julho. "O povo, praticamente, não reconhecia o nome oficial". O nome era Areal de Baixo desde a época do Brasil imperial. Depois, em 1956, veio um decreto e mudou para Oscar Freire. Em 1961, novo decreto restaurou o nome original e assim permaneceu.

Recentemente, uma polêmica colocou o nome de Oscar Freire, ainda que brevemente, na mídia. Bastaram alguns tweets do publicitário Fernando Cabral para que a história do médico baiano causasse um rebuliço nas redes sociais. "Muitos paulistanos nem desconfiam, mas a rua mais chique da cidade é o nome de um negro nordestino", escreveu ele. Uma série de comentários veio na sequência.

Como forma de esclarecer quem, de fato, é Oscar Freire, outro baiano, Thiago Marques, doutorando na Faculdade de Saúde Pública da USP, postou uma página da Wikipédia e ficou impressionado com a repercussão, cerca de 1.200 compartilhamentos. A questão girou menos em torno de Oscar Freire, porém: "A ironia foi esse nordestino dar nome a uma das ruas preferidas pela elite branca paulistana".

O jornalista Geraldo Aragão, bisneto e herdeiro do arquivo pessoal do médico, entrou na discussão quando questionou em sua página do Facebook a relevância quanto à cor e à origem do médico. "O meu bisavô nunca foi negro e nem mulato. Era mais branco que eu", escreveu, achando graça da celeuma.

A cor, no entanto, não o livrou do preconceito. "Ele sofreu, sim, mas por ser baiano. Porém, como era referendado pelos mais importantes especialistas da Europa, os paulistas acabaram por reconhecer seu valor". Para o historiador Hélio Begliomini, que escreveu perfis de mais de 300 médicos, inclusive o de Freire, ninguém se preocupa com o essencial. "Esse detalhe, se ele era negro ou não, sequer passou por minha cabeça. Que importa a cor da pele?".

Doutor Vatapá

Em fevereiro de 1918, o vapor transatlântico francês SS Darro partia perigosamente às escuras de Salvador rumo a Santos, litoral de São Paulo, para despistar possíveis ataques de submarinos alemães. Aos 35 anos, Oscar Freire embarcava com a família para a capital paulista, atendendo ao convite de Arnaldo Vieira de Carvalho, então diretor da Escola de Medicina e Cirurgia de São Paulo, para lançar ali a cadeira de medicina legal.

Carregava na bagagem um nome respeitado e internacionalmente reconhecido - por seus estudos da fauna cadavérica brasileira que revolucionaram a medicina legal -, e por ideias que fariam da escola de medicina paulista um polo luminoso de profissionais. "Em cinco anos, os paulistas esqueceram que ele era baiano. No dia em que morreu, São Paulo se levantou", conta o professor Lamartine de Andrade Lima, ao falar sobre a saída do corpo do legista rumo à terra natal.

Oscar havia sido indicado para a ocupar a cátedra de medicina forense, conforme as ambições de Arnaldo, que pretendia preencher o corpo docente da nova escola com os mais aptos profissionais de suas especialidades. Não demorou, porém, para que ganhasse o apelido de "Doutor Vatapá". E ele se importou? Nada. Bastou o discurso de posse para que o mestre deixasse uma marca indelével, até sua morte, em 1923, aos 40 anos.

A referência ao quitute baiano não deixa de ser uma forma preconceituosa de tratamento, mas só fez apimentar a trajetória do cientista, que assumiu o desafio de propor a criação do que seria hoje a USP. Luís Ferla, professor de história da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), diz que alguns fatores devem ser levados em conta em relação à escolha de Freire para compor o ambiente médico-científico paulista nas primeiras décadas do século 20. "Médicos e engenheiros tornaram-se a nova elite pensante, em substituição aos bacharéis, cada vez mais associados ao arcaísmo colonial".

Além disso, o sanitarismo estava em voga no período, e a articulação entre médicos, engenheiros e sanitaristas era valorizada. Na época, alguns centros europeus da área foram consultados em busca de um especialista para entrar no time dos novos professores da escola de medicina paulista, e logo apareceu o nome dele. "Oscar e suas ideias foram tão importantes que o primeiro prédio do complexo da USP foi justamente o de medicina legal".

Quase paulista

Nos anos em que viveu em São Paulo, Oscar montou uma biblioteca preciosa, com obras pinçadas em livreiros e sebos, sobre os mais variados temas. Tão rica em assuntos e títulos que, enumerados, renderam quase 50 páginas datilografadas, a título de inventário.

A coleção foi adquirida pelo governo paulista, em 1923, para o Instituto de Medicina Legal. Custou pouco mais que dois mil contos de réis, que a viúva, Marieta, usou para comprar uma modesta casa no bairro do Canela, em Salvador.

Em vida, não chegou a publicar nenhum livro, mas seus trabalhos e conferências foram reunidos e republicados em 1968, graças à iniciativa de amigos e alunos mais chegados. Lições e Conferências do Prof. Oscar Freire marcou não apenas o cinquentenário da criação do ensino de medicina legal na faculdade paulista como também veio referendar aquilo que dizia Oscar Freire: "O que vale não é o nome, mas o que a pessoa faz com ele".

