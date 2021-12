O champanhe tem fama de ser o próprio símbolo da sofisticação. Afinal, não tem festa de Réveillon, aniversário, formatura ou casamento que se preze sem um brinde numa taça comprida e repleta de borbulhas. Mas você não precisa esperar por uma ocasião especial para tirar a garrafa de espumante da sua geladeira: aproveite os dias quentes do verão que se aproxima para refrescar-se em grande estilo.

Pouca gente costuma lembrar que o espumante, além de chique e refrescante, dá um excelente coquetel - e, neste caso, tanto faz se é o original e caro champanhe francês, o nosso mais acessível espumante nacional, o refinado prosecco italiano ou o saboroso espanhol cava. Poucas bebidas se adaptam tão bem à mistura com aperitivos, frutas da estação, licores e até, quem diria, sorvete.

"Quando dizemos que todos os nossos coquetéis são à base de espumante, muitas pessoas acham estranho, mas terminam seduzidas pela ideia", diz Johnny Di Bono, chef e bartender da champanharia Madame. Há quatro anos a casa vem tentando apresentar, com sucesso, a ideia de que não é preciso esperar um momento especial para abrir uma garrafa de espumante. "O champanhe é um ótimo aperitivo para o happy hour em qualquer dia da semana", garante o chef.

É bem verdade que drinks à base de champanhe não são nenhuma novidade no cardápio dos apreciadores da arte da coquetelaria. Afinal, desde a era de ouro hollywoodiana que astros como Ingrid Bergman e Humphrey Bogart já vinham brindando cenas inesquecíveis com seus espumantes, em Casablanca, numa época saudosa em que a hora do coquetel era tão sagrada nos filmes quanto fora deles.

