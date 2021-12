Chefs prestam homenagem às suas mães

A memória costuma trair a técnica e trazer para o presente aromas e sabores da infância. A convite de Muito, três chefs buscaram referências gastronômicas do passado e deixaram o afeto comandar o preparo de pratos em homenagem às primeiras cozinheiras de suas vidas. Confira as receitas:

>> Salada morna de camarão com manga, de Fabrício Lemos

200 g de filé de camarão

30 g de cebola roxa cortada em juliana

1 dente de alho picado

50 g manga verde cortada em cubos

Coentro a gosto

Cebolinha a gosto

Sal

Azeitona preta

30 g de tomate

Limão

Azeite de oliva

Pimenta doce

Tempere o filé do camarão com o sal e em uma frigideira aquecida adicione um fio de azeite de oliva e o alho picado. Quando começar a dourar, adicione o camarão e refogue. Quando o camarão estiver pronto, retire-o da frigideira, adicione os demais ingredientes, misture e ajuste o sabor com o limão e azeite de oliva. Sirva a salada morna

>> Rabada ao molho de tomate frescos com polenta, de Alessandra Hattori



1 kg de rabada

500 a 600 g de tomates frescos bem maduros

1 cebola médio

4 dentes de alho

400 g de fubá

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Salsinha e cebolinha a gosto



Limpe a rabada para tirar o excesso de gorduras. Coloque na panela com água e deixe ferver por cinco minutos. Escorra. Volte a colocar para cozinhar em água por 40 ou 50 minutos. Verifique o ponto de cozimento. Retire a pele dos tomates e corte em pedaços. Refogue a cebola e o alho. Em seguida, acrescente o tomate e deixe apurando em fogo brando por 30 minutos. Acrescente a rabada e deixe cozinhando por mais 20 minutos em fogo baixo. Acrescente sal, pimenta do reino, salsinha e cebolinha. Para a polenta, coloque um litro de água para ferver. Acrescente duas colheres de sopa de manteiga. À parte, comece a diluir o fubá em uma vasilha com dois copos de água fria (é um truque para a polenta não empelotar). Coloque o fubá diluído na água que está fervendo, mexendo sempre até ficar cozido. O tempo estimado é de 20 a 30 minutos. Se desejar, acrescente queijo parmessão. Há duas maneiras de servir a polenta: com consistência ainda mole ou pode espere esfriar e coloque em um refratário para endurecê-la.

>> Massa Maria Adair, de Murilo Brocchini

500 g de espaguete de tinta de lula cozido al dente

500 g de ostras

500 g de camarões sem a casca

500 g de aneis de lula

500 g de polvo cozido

50 g de alho laminado

1 cebola roxa cortada em gomos

Raspas de 1 limão siciliano

1/2 xicara de salsinha picada

1/2 xicara de manjericão

1 pimentão vermelho cortado em juliana

1 pimentão amarelo cortado em juliana

1 caixinha de tomate grape

200 ml de vinho branco seco

50 ml de azeite extra virgem

Sal e pimenta a gosto



Numa frigideira, refogue por 3 minutos o alho, a cebola, os pimentões. Junte o polvo e as ostras refogando por mais 3 minutos e regue com o vinho branco.e os tomates. Deixe reduzir um pouco e adicione os aneis de lula, os camarões, a salsa, as raspas do limão e o manjericão cozinhando por 3 minutos. Envolva o espaguete no molho até ficar homogêneo e quente. Siva em seguida.

