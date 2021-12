Chef invisível

Por trás de todo grande chef há um grande cozinheiro. Aqui, eles saem do anonimato e mostram como é essa relação de cumplicidade com quem ganha a fama e estrelas dos restaurantes



Contratado como subchef de um dos mais renomados restaurantes da zona sul carioca, o nordestino Vicente comanda a brigada da cozinha enquanto o chef desfila pelo salão. Vez por outra, Enrico dá uma incerta na cozinha para cobrar do outro rigor no preparo dos pratos. O sous chef (como dizem os franceses) entusiasma-se e decide, por conta própria, mudar o menu criado pelo chef. O patrão dá piti. "Aqui, quem cria sou eu. A você, cabe seguir a ficha técnica do prato que inventei", diz aos berros.

A cena descrita acima aconteceu na ficção. Saiu da cabeça do novelista Aguinaldo Silva e foi exibida recentemente na novela Império (Globo), no horário nobre. Na vida real, a relação entre chef e sous chef costuma ser diferente. "O trabalho é de parceria, de troca, é uma relação de confiança, não de disputa", rebate o chef Fabrício Lemos, 34, do Al Mare.

Os subchefs funcionam como braço direito dos chefs estrelados. Dividem com estes a responsabilidade de fazer a cozinha andar. Comandam a equipe, controlam estoque, fazem as contas, conferem o processo criativo para que tudo saia perfeito e cozinham, claro. A diferença entre eles é que apenas um leva a fama. Para a dupla se manter afinada é preciso que cada um saiba qual é o seu papel. "É uma relação que requer confiança mútua", diz Lemos, dono dos prêmios de Chef do Ano e de Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar, da Revista Veja. Ele divide o comando da cozinha do Al Mare com Reginaldo Machado, 35, com quem já havia trabalhado no Mistura. "Lá o Reginaldo era cozinheiro e via nele não apenas um bom técnico, mas um enorme comprometimento e uma grande capacidade para liderar", diz.

Quando veio comandar o Al Mare, o trouxe junto. No começo, como cozinheiro líder, depois, como subchef. Tornaram-se amigos. "Temos uma cumplicidade que nos faz saber o que um quer do outro apenas com o olhar", conta Machado. O chef adoça: "A comunicação entre nós é rápida. Se precisa tomar uma decisão na minha ausência, eu referendo", conta Lemos.



O papel de chef invisível não incomoda Reginaldo. "Quem tem que aparecer é ele (aponta para Lemos). Ele estudou e batalhou muito para isso. A mim, cabe fazer tudo do jeito que ele criou, exatamente como ele quer. Quando sugiro alguma coisa, ele escuta. Quando gosta, aprova", ressalta o número dois. Foi assim com o filé ao molho de vinho tinto, que criou recentemente. "Esse prato do Reginaldo é maravilhoso. Tanto que estou levando para apresentá-lo no Paladar, em São Paulo", atesta Lemos.

Fabrício sabe que uma hora essa parceria pode acabar. E diz não se ressentir disso. "É um processo natural de crescimento. No caso do Reginaldo, ele está preparado para assumir o cargo de chef. Se acontecer, vou ficar feliz por ele. A gente prepara as pessoas para o mundo".



Preconceito

Ser o substituto de um dos mais renomados chefs da Bahia nunca passou pela cabeça de Alelton Cardoso, 24. Ele sequer sabia que isso existia. Um dia, lá em Jaguaquara, onde nasceu, um amigo sugeriu um emprego em Salvador. "Sonhava tirar a carteira de motorista e achei que era a oportunidade. Pensei: trabalho um mês, tiro a habilitação e volto".

