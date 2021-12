Chá, simpatia e wifi

Verão aí na porta e toda pessoa descolada tem que atentar para a etiqueta: quando receber um hóspede, é de bom tom oferecer a senha do wifi, roteiros turísticos e, de pronto, o tradicional copo d´água. E que a água seja gelada, pois, no calor que nos abraça e nos lambe, aquela que você tira direto do filtro e diz "É natural, melhor para a saúde" só deve ser usada para efervescer vitamina C.

Uma vez delimitados os territórios sagrados do seu canto de descansar, do canto do gato, da regra de não sentar sem camisa no sofá, de não deixar o banheiro cheio de cabelos, de não empestar a casa com bronzeador nem areia de praia, deve o anfitrião cuidar apenas do chá e da simpatia. E os hóspedes ou visitantes eventuais poderão aproveitar a estação, desde que não botem fogo na casa. Literalmente.

Lembro-me de um amigo que aparecia meio embriagado para passar a noite e apagava no tapete da sala. O homem adormecia completamente, mas um cigarro permanecia aceso entre seus dedos. No dia seguinte, encontrávamos o corpo tombado, rolado para os ladrilhos, e a bituca ao lado, preta como as asas de uma cicadoidea morta, o inseto cigarra, para não perder o trocadilho . Felizmente as cinzas jaziam sobre as pedras frias..

Recepcionar é uma arte, e até deixa saudades. Bom também é saber admitir as visitas dos hóspedes. Outro amigo, que saiu da Bahia bem jovem, veio passar uns dias no meu apartamento, e apareceram vários conhecidos seus para cumprimentá-lo. Uma bebidinha aqui, um tiragosto ali, gente chama gente e chegou o momento em que o ambiente ficou tremendamente cheio, um sucesso do acaso.

Tomado de surpresa com aquela multidão, eu acabei saindo disfarçadamente, como quem vai ali, buscar uma tupperware que emprestou, para procurar abrigo na casa de uma vizinha. Já escorria pela escadaria do prédio, vergado sob as sombras igual a Nosferatu, quando uma mão me agarrou: era o meu hóspede, querendo saber aonde ia. Não deu outra, acabamos escapando os dois juntos para um vinho, deixando o apartamento – e aquela barulheira - ao Deus dará.

Mas há gente mais tolerante, como um amigo sagitariano que hospedou um sujeito de outro estado, colega de profissão, encontrado num evento nacional realizado em Salvador. O evento acabou, o homem foi ficando e, depois de alguns dias, se voltou para o anfitrião:

- Sua mulher é fiel mesmo, hein? Testei a reação dela hoje. Aquilo lá é uma rocha!

Quando eu falei de tolerância, quis dizer coisa de alto nível. “A paz com os inimigos”, como anunciou certa vez um premiê de Israel. No caso do meu amigo sagitariano, homem nascido no caótico mês de dezembro, que exige paciência, tudo foi tomado como uma prova espiritual. O hóspede cara-de-pau demorou ainda alguns dias, na calma que favorece aos bobos. Vencido aquele carma, os moradores riem do caso até hoje.

