Cervejaria aposta no lema "beba menos, beba melhor”

Um projeto que demorou a sair do papel, mas que acabou se tornando bastante interessante, especialmente para os fãs de cervejas artesanais. O Mestre Cervejeiro, famosa rede nacional de lojas, finalmente chegou à Bahia, com uma variedade de sabores da bebida mais popular do país.

A filial soteropolitana, que é administrada pelos empresários Paulo Maurício Pereira e Luiz Carlos Rangel, começou com o filho de Luiz, Lucas, 22, que começou a pesquisar o mercado apenas por gostar dos rótulos. A curiosidade acabou influenciando Luiz a consumir as bebidas e tornar-se sommelier de cerveja. Só então eles resolveram arriscar na franquia, que já funciona há mais de um ano.

A loja conta com produtos das três principais escolas: belga, alemã e inglesa, mas também uma grande variedade de brasileiras, americanas e outras. “O trabalho é convencer as pessoas que a cerveja de R$ 25 é diferente da cerveja de R$ 5, e para isso temos o lema beba menos, beba melhor”. O espaço quer fomentar a cultura da cerveja e ainda conta com uma diversidade de produtos em torno dessa cultura, como camisas temáticas, quadros, coolers, copos para cada tipo da bebida e outras atividades. “Já fizemos até um workshop sobre cervejas, e a galera ficou trocando informações”, conta Lucas.

Diferentemente de um bar, o local não serve apenas para reunir os amigos e beber como se não houvesse amanhã, ou mesmo para fazer os famosos happy hour, mas é verdade que tudo gira em torno de um mesmo tema, a cerveja.

Mestre Cervejeiro Rua Almirante Carlos Paraguassu de Sá, 36 – Pituba

Destaque Os preços das cervejas chamam a atenção, entre R$ 17, pela Bitburger de 500 ml, e R$ 43, a Mont de Cats de 330 ml. Mas o destaque fica por conta das Indian Pale Ale (ou IPA), como a Imperial ou a Tupiniquim

